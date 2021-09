Màn ra mắt mãn nhãn của Ronaldo trong màu áo của Man Utd

Ở vòng đấu thứ 4 Premier League dường như tất cả người hâm mộ môn túc cầu đang hướng về sân "Nhà hát của những giấc mơ" để chứng kiến màn ra mắt của siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo.

Mọi ánh mắt của cổ động viên đều đổ dồn khi Ronaldo bước ra từ đường hầm sân Old Trafford. Sau 12 năm, Ronaldo chính thức quay trở lại mái nhà xưa. Khán đài trên sân Old Trafford không còn một chỗ trống. Những người hâm mộ đều hướng về CR7 cho cuộc đối đầu tại vòng 4 Ngoại hạng Anh giữa Man Utd – Newcastle. Trong lịch sử, dưới màu áo của Quỷ đỏ, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có 11 lần ra sân để đối đầu với Newcastle. Anh ghi được 6 bàn thắng và có 5 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. New là một đội bóng hạng trung của nước Anh, vì thế đây là cơ hội để tiền đạo số 1 thế giới có màn ra mắt mãn nhãn trước mọi ánh nhìn trên khán đài.

Ronaldo đã thi đấu bùng nổ trong ngày trở về Old Trafford. Ảnh: bongdaplus

Thật sự không làm thất vọng những người yêu bóng đá đẹp, Ronaldo đã chơi đầy ngẫu hứng và tạo nên sự hưng phấn cho những cầu thủ có mặt trên sân. Từ những đường chuyền của đồng đội, CR7 đã có những pha chạm bóng đầy tinh tế mở ra những cơ hội cho các tiền đạo xung quanh anh. Ở phút thứ 10 của trận đấu, từ bên hành lang cánh trái Ronaldo có pha đi bóng quen thuộc loại bỏ được hậu vệ của New, tung cú sút trái phá nhưng bóng lệnh khung thành trong gang tấc.

Nhìn chung những phút đầu của trận đấu, Ronaldo đã chơi bóng đầy xông xáo. Anh vẫn thể hiện được vai trò dẫn dắt trên hàng công của Man Utd; di chuyển khá rộng nhằm thu hút hậu vệ của đối phương để mở ra những khoảng trống cho đồng đội. Chính CR7 đã giúp cho hàng công của Man Utd thi đấu đầy ngẫu hứng, tạo nên nhiều pha xử lý đẹp mắt.

Có Ronaldo trên sân buộc hàng thủ của New phải mất đến 2 hậu vệ theo sát anh. Chính vì thế mà hàng công của Man đã có nhiều cách tiếp cận khung thành đối phương hơn so với những trận trước.

Những phút đầu HLV Solskjær bố trí CR7 chơi khá rộng, tuy nhiên, vào những phút gần cuối hiệp thi đấu thứ nhất, ông đã chỉ đạo cho cầu thủ người Bồ Đào Nha chơi gần với khung thành hơn. Cách bố trí đó nhằm tận dụng khả năng nhạy cảm, cũng như kinh nghiệm của chân sút 36 tuổi này. Và điều chờ đợi của người hâm mộ thành Man đỏ đã được đền đáp với bàn thắng của Ronaldo. Anh băng vào đệm bóng từ pha bắt không dính của thủ môn đối phương. Bàn thắng này đến với Ronaldo có đôi chút dễ dàng nhưng đó là sự nhạy cảm của "sát thủ" hàng đầu thế giới.

CR7 đã ghi 2 bàn thắng giúp Man Utd giành chiến thắng 4-1 trên sân nhà. Ảnh: bongdaplus

Đến phút thứ 61 của trận đấu, dù đã 36 tuổi nhưng Ronaldo vẫn chạy như một chiếc xe công thức một, anh băng xuống khoảng trống giữa 2 hậu vệ của New để nhận đường chọc khe của đồng đội. Với pha khống chế bóng nhẹ nhàng loại bỏ hậu vệ đối phương, Ronaldo tung cú sút bằng chân trái lọt khe thủ môn đội bạn, ghi bàn cho Man Utd. Bàn thắng của Ronaldo thể hiện được sức mạnh, sức rướn, kỹ thuật, cũng như bản năng ghi bàn mạnh mẽ. CR7 đã làm hài lòng ngay cả những cổ động viên khó tính nhất.

Man Utd giành chiến thắng với tỷ số 4-1, với 2 bàn thắng được ghi bởi Ronaldo. Đây đúng là màn ra mắt vô cùng ấn tượng của CR7 sau 12 năm trở về mái nhà xưa. Có Ronaldo trong đội hình Quỷ đỏ đang cho thấy sự nguy hiểm thật sự trên hàng công. Họ có nhiều miếng đánh mới, vừa tấn công biên, lại vừa có tấn công trung lộ. Minh chứng 2 bàn sau của Man Utd đều được ghi từ những pha dàn xếp tấn công trung lộ ấn tượng.

Phải nói rằng, sự ra mắt của Ronaldo đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá thật sự mãn nhãn. Anh đã không phụ lòng yêu mến và chờ đợi của hàng triệu cổ động viên trên khắp thế giới. Và đối với Man Utd, có lẽ đây là bản hợp đồng vô cùng giá trị của họ cả về mặt kinh tế lẫn kết quả thi đấu. Với kết quả này, Ronaldo đã giúp Man Utd tạm thời leo lên vị trí đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.