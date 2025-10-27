Man United 4-2 Brighton: Mbeumo, Cunha và dấu ấn Amorim Man United nối chuỗi 3 thắng đầu tiên từ 2-2024 bằng trận hạ Brighton 4-2: Mbeumo lập cú đúp, Cunha khai hỏa, hệ thống 5-4-1 không bóng của Ruben Amorim vận hành mạch lạc.

Old Trafford vang rền sau chiến thắng 4-2 trước Brighton – kết quả vừa đưa Manchester United chạm mốc ba trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu kể từ tháng 2-2024, vừa khẳng định cuộc tái thiết của HLV Ruben Amorim. Hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha là tâm điểm: Mbeumo lập cú đúp (trong đó có bàn ấn định 4-2), còn Cunha khai hỏa với pha dứt điểm hai chạm tự tin.

Diễn biến và khoảnh khắc then chốt

Trước Brighton, United không chỉ thắng bằng cảm xúc mà còn bằng cấu trúc rõ ràng. Cunha mở nút thắt bằng một tình huống xử lý gọn ghẽ chỉ với hai chạm, xóa bỏ áp lực tâm lý của một tân binh trên hàng công. Ở quãng còn lại, Mbeumo cho thấy phẩm chất của một mũi nhọn lạnh lùng với cú đúp, kết liễu trận đấu bằng pha ấn định tỷ số 4-2.

Hàng công Man United thăng hoa nhờ Mbeumo và Cunha.

Dấu ấn Ruben Amorim: cấu trúc chủ động, kỷ luật khi không bóng

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở khung chiến thuật. Amorim vẫn duy trì các đường chuyền dài, trực diện để đưa bóng nhanh lên phía trên, nhưng đội hình không bóng được gia cố. United chuyển về 5-4-1 khi phòng ngự: hai số 10 là Mbeumo và Cunha lùi sâu, làm dày khối phòng ngự và che chắn cho Casemiro cùng Bruno Fernandes. Đây là lời giải cho điểm yếu cố hữu nhiều mùa – khoảng trống trước hàng thủ và sự mong manh ở trục giữa.

Cấu trúc ấy cho phép United phòng ngự chủ động hơn, sẵn sàng bóp nghẹt trung lộ và chuyển trạng thái lên phía trước theo đúng ý đồ của Amorim. Khi có bóng, hai “số 10” vừa là điểm nối, vừa là mũi đâm sau lưng hàng thủ đối phương; khi mất bóng, họ là lớp chặn đầu, giảm tải áp lực cho tuyến giữa.

Mbeumo và Cunha: hai mảnh ghép nền tảng cho hàng công

Mbeumo không chỉ ghi bàn. Khả năng đỡ bước một gọn, giữ nhịp tấn công và kết nối đồng đội của anh giúp United duy trì nhịp độ. Sự điềm tĩnh trong ra quyết định ở một phần ba cuối sân là điểm cộng lớn, đặc biệt trong những pha phản công trực diện.

Với Cunha, United có một tiền đạo “chiến binh-nghệ sĩ”: quyết liệt trong tranh chấp nhưng mềm mại ở xử lý bóng. Anh có thể lùi sâu như một tiền vệ để vá khoảng trống, nhưng cũng đủ sắc bén để tự mình kết liễu bằng khoảnh khắc thiên tài. Cả hai không chỉ xử lý mượt mà mà còn bảo vệ bóng tốt ở cao độ, làm nổi bật các phẩm chất của những vệ tinh xung quanh.

Cunha là một trong những mảnh ghép rất phù hợp với Man United.

Thống kê và cột mốc đáng chú ý

Hạng mục Chi tiết Tỷ số Man United 4-2 Brighton Chuỗi kết quả 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh – lần đầu kể từ 2-2024 Cầu thủ nổi bật Bryan Mbeumo (cú đúp, ấn định 4-2); Matheus Cunha (ghi bàn với pha xử lý hai chạm) Cấu trúc không bóng 5-4-1; Mbeumo và Cunha lùi thành hai số 10 hỗ trợ, che chắn cho Casemiro và Bruno Fernandes Ghi nhận The National điền tên Mbeumo và Cunha vào đội hình tiêu biểu tuần

Phản ứng: tiếng nói từ các huyền thoại

Wayne Rooney gọi Mbeumo là “bản hợp đồng tốt nhất của Man United mùa này”, nhấn mạnh năng lượng, cường độ và khát khao mà đội bóng đã tìm kiếm. Với Cunha, Rooney cho rằng bàn thắng đầu tiên có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm lý; anh là mối đe dọa khó lường, đủ khả năng định đoạt trận đấu.

Trên podcast 'Rest is Football', Alan Shearer và Micah Richards nhìn nhận bộ đôi tân binh là chìa khóa cho sự trở lại của United. Richards đánh giá đây là lần đầu tiên các cầu thủ hiểu rõ vai trò trong hệ thống của Amorim, còn Shearer tin chuỗi thắng sẽ củng cố niềm tin rằng cách chơi này có thể vận hành trơn tru.

Báo The National vinh danh cả Mbeumo lẫn Cunha trong đội hình tiêu biểu của tuần – một sự ghi nhận cho tầm ảnh hưởng tức thì của họ.

Tác động và triển vọng

Chiến thắng trước Brighton là lát cắt cho thấy dự án của Amorim đã đi vào guồng: cấu trúc rõ ràng, nhân sự đúng chất. Cùng với Benjamin Sesko ở vai trò trung phong, bộ ba Mbeumo – Cunha – Sesko hứa hẹn trở thành mũi đinh ba đáng sợ của Ngoại hạng Anh. Mùa giải của Man United thực sự “cất cánh”, đặt nền trên những khoản đầu tư thông minh từ INEOS và một triết lý chiến thuật mạch lạc từ băng ghế chỉ đạo.

Những ngày hỗn loạn dường như đã lùi lại phía sau. Old Trafford đang cảm nhận một Man United mới: mạnh mẽ hơn, mạch lạc hơn và giàu hy vọng hơn.