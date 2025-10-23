Man United duyệt chiêu mộ Conor Gallagher thay Mainoo Ruben Amorim được cho là đã bật đèn xanh để Man United đàm phán Conor Gallagher trong tháng 1. Tiền vệ 25 tuổi ít được sử dụng tại Atletico và hứa hẹn nâng cấp pressing ở Old Trafford.

Theo Football Insider, Ruben Amorim đã bật đèn xanh để Manchester United xúc tiến thương vụ Conor Gallagher ngay tháng 1. Nếu hoàn tất, đây có thể là mảnh ghép đầu tiên định hình lại tuyến giữa của Old Trafford: giàu năng lượng, pressing bền bỉ và sẵn sàng thay thế Kobbie Mainoo trong các phương án chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha.

Bối cảnh thương vụ: từ cơ hội lỡ hẹn tới “đèn xanh” tháng 1

Manchester United từng cố gắng chốt Gallagher ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 nhưng không thành. Cầu thủ 25 tuổi cập bến Atletico Madrid từ Chelsea, song nhanh chóng đối diện thực tế: không còn là lựa chọn thường xuyên dưới thời Diego Simeone. Viễn cảnh ít phút thi đấu khiến Gallagher cân nhắc trở lại Ngoại hạng Anh, nơi anh từng tỏa sáng trong màu áo Chelsea và Crystal Palace.

Lần này, Man United hành động sớm hơn. Theo nguồn tin nói trên, Amorim đánh giá Gallagher phù hợp với hệ thống của mình, tạo thêm cơ sở để câu lạc bộ đẩy nhanh tiến độ đàm phán trong tháng 1.

Amorim xem Gallagher là phương án thay thế tiềm năng cho Kobbie Mainoo ở tuyến giữa

Vì sao Gallagher hợp với Man United của Amorim

Điểm cốt lõi nằm ở cường độ và tính hai chiều. Gallagher được xem là một trong những tiền vệ box-to-box tiêu biểu của thế hệ mới bóng đá Anh: di chuyển không ngừng, vào pressing chủ động, hỗ trợ phòng ngự và sẵn sàng băng lên chiếm khoảng trống. Với Man United đang gặp khó trong kiểm soát bóng và pressing tầm cao, một tiền vệ có nền tảng thể lực sung mãn và nhịp hoạt động dày đặc như Gallagher là phần bù trừ cần thiết.

Amorim được đánh giá đề cao cấu trúc và kỷ luật trong pressing. Ở đó, Gallagher mang lại ba giá trị cốt lõi:

Khả năng kích hoạt pressing tuyến một từ trung tuyến, đóng nắp đường chuyền dọc trục và buộc đối thủ chuyền ngang hoặc dài.

Chuyển trạng thái nhanh: thu hồi bóng và lập tức mở ra pha tấn công chuyển đổi.

Năng lượng bền bỉ giúp duy trì cường độ trong cả hai hiệp, giữ khối đội hình nén chặt và đồng bộ.

Không ngẫu nhiên Gallagher từng được Mauricio Pochettino ca ngợi là “cầu thủ vô giá” nhờ lối chơi toàn diện và giàu năng lượng. Ở Old Trafford, phẩm chất ấy hứa hẹn tạo thêm cơ chế bọc lót cho hàng thủ, đồng thời gia tăng số lần xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai.

Gallagher từng được Pochettino ca ngợi là “cầu thủ vô giá” nhờ lối chơi toàn diện và giàu năng lượng

Thông tin nhanh thương vụ

Hạng mục Chi tiết Đối tượng Conor Gallagher (25 tuổi) CLB hiện tại Atletico Madrid Vị trí Tiền vệ box-to-box Thời điểm dự kiến Kỳ chuyển nhượng tháng 1 Quan tâm Manchester United; Tottenham; Crystal Palace

Thách thức: cạnh tranh và chi phí

Dù không còn đá chính thường xuyên, Gallagher vẫn được Atletico đánh giá là tài sản giá trị. Điều đó đồng nghĩa mức phí chuyển nhượng sẽ không rẻ. Bên cạnh Man United, Tottenham và Crystal Palace cũng theo dõi sát sao, trong khi Simeone vẫn dành cho anh một chỗ nhất định trong kế hoạch. Cục diện này khiến mọi cuộc đàm phán đều đòi hỏi lộ trình rõ ràng và quyết đoán từ phía Old Trafford.

Vai trò dự kiến và tác động tại Old Trafford

Nếu cập bến Man United, Gallagher nhiều khả năng được lồng ghép như một phương án thay thế Kobbie Mainoo trong các sơ đồ ưu tiên cường độ và tính cơ động ở trung tuyến. Ở khía cạnh chiến thuật, anh có thể:

Gia cố lớp pressing tầm cao, giảm tải cho tuyến tiền đạo trong nhiệm vụ khóa hướng chuyền.

Tăng khả năng đoạt bóng ở nửa sân đối phương, rút ngắn quãng đường chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công.

Tạo thêm các pha băng tuyến hai, bổ sung số lượng trong vòng cấm khi đội cần áp lực khu vực.

Tác động ngoài sân cỏ cũng không nhỏ. Trở lại Ngoại hạng Anh giúp Gallagher tìm lại nhịp thi đấu và mở ra cơ hội lấy lại vị trí ở tuyển Anh trước thềm World Cup, thúc đẩy động lực cá nhân hòa với tham vọng tập thể của Man United.

Triển vọng

Với “đèn xanh” từ Amorim, Man United rõ ràng đang có lợi thế chiến thuật và thuyết phục trong câu chuyện Gallagher. Tuy nhiên, tính cạnh tranh trên thị trường và quan điểm định giá từ Atletico sẽ là phép thử cho quyết tâm của Old Trafford. Nếu hoàn tất, đây không chỉ là một bản hợp đồng tăng số lượng, mà có thể là bước ngoặt để tái tạo bản sắc pressing và năng lượng nơi tuyến giữa Man United.