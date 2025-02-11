Man United hòa 2-2 Forest: Casemiro tỏa sáng, Mainoo bị gạt Amad Diallo volley cứu Man United hòa 2-2 tại City Ground; Casemiro là trụ cột, Cunha tạo 4 cơ hội, còn Mainoo và Zirkzee bị bỏ qua 90 phút trên ghế dự bị.

Amad Diallo giữ lại 1 điểm cho Manchester United bằng một cú volley từ rìa vòng cấm trong trận hòa 2-2 trên sân City Ground, trận đấu phơi bày ranh giới rõ rệt giữa những người hùng và những cái tên bị đẩy ra ngoài kế hoạch dưới triều HLV Ruben Amorim.

Amad Diallo tỏa sáng giữ lại 1 điểm cho Man United.

Khoảnh khắc then chốt: cú volley của Amad

Trong bối cảnh lối chơi tập thể thiếu tối ưu, khoảnh khắc thiên tài của Amad trở thành phao cứu sinh. Pha dứt điểm một chạm uy lực từ rìa vòng cấm không chỉ mang về kết quả hòa mà còn khẳng định sự tiến bộ và vai trò ngày càng quan trọng của anh ở vị trí hậu vệ cánh.

Casemiro và những điểm sáng

Ở tuyến giữa, Casemiro tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng của một trụ cột. Từ phòng ngự đến tổ chức tấn công, anh đóng vai trò nhịp đập, là điểm tựa để Man United giữ thế cân bằng. Chỉ 12 tháng trước, tương lai của tiền vệ người Brazil còn bị nghi ngờ; hiện tại, anh là mảnh ghép không thể thay thế.

Trên hàng công, Matheus Cunha đem lại năng lượng và chất xúc tác cho các đợt lên bóng. Dù không ghi bàn, sự hiệu quả của anh thể hiện rõ ràng qua đóng góp cụ thể.

Thống kê nổi bật của Matheus Cunha Giá trị Cơ hội tạo ra 4 Thắng tranh chấp 11 Đem về quả phạt 5

Cunha là một trong những ngôi sao giữ được sự ổn định tại MU thời gian qua.

Luke Shaw cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự cạnh tranh vị trí. Trước áp lực từ sự trở lại của Lisandro Martinez, anh có một trận đấu chắc chắn, cho thấy quyết tâm bảo vệ chỗ đứng.

Mặt tối: Sesko kém hiệu quả, Mainoo và Zirkzee bị phớt lờ

Ở chiều ngược lại, Benjamin Sesko có một ngày thi đấu kém hiệu quả: chạm bóng lỗi, dứt điểm thiếu sắc và lạc lõng. Màn trình diễn ấy trao cho HLV Ruben Amorim lý do rõ ràng để cân nhắc vị trí xuất phát của tiền đạo này.

“Kẻ thua cuộc” lớn nhất lại là những người không được vào sân. Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee khởi động nhưng bị phớt lờ trong suốt 90 phút. Ở một trận đấu đội bóng cần sự đột biến, quyết định đó giống như lá phiếu bất tín nhiệm công khai. Nếu không được trao niềm tin ở những thời điểm như thế, khả năng rời Old Trafford ngay kỳ chuyển nhượng tháng Một là kịch bản khó tránh.

Thông điệp chiến thuật từ Ruben Amorim

Trận hòa tại City Ground cho thấy Man United vẫn phụ thuộc nhiều vào sự tỏa sáng cá nhân. Quyết định thay người bảo thủ và việc giữ nguyên cấu trúc nhân sự đến hết trận nhấn mạnh trật tự quyền lực hiện tại trong phòng thay đồ: những cái tên như Casemiro, Amad hay Cunha đang là hạt nhân trong kế hoạch ngắn hạn, còn Mainoo và Zirkzee tạm thời ở ngoài đường ray.

Tác động và câu hỏi mở

Kết quả 2-2 không chỉ dừng ở điểm số. Nó đặt ra câu hỏi về cách Amorim cân bằng giữa hiệu quả trước mắt và việc nuôi dưỡng lớp kế cận. Amad củng cố chỗ đứng bằng bàn thắng, Casemiro tiếp tục vai trò nhạc trưởng thầm lặng, Cunha duy trì phong độ ổn định, trong khi Sesko đối diện nguy cơ mất suất đá chính. Và ở rìa sân, Mainoo cùng Zirkzee cần nhiều hơn là những bước chạy khởi động để trở lại quỹ đạo.

Trong bức tranh nhân sự đang tái định hình, trận hòa này như một tấm gương soi: ai đủ bản lĩnh sẽ ở lại trung tâm, ai thiếu thuyết phục sẽ bị đẩy về bên lề — ít nhất là đến khi thị trường tháng Một mở cửa.