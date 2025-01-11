Man United nguy cơ mất người, Marc Guehi được săn đón Ruben Amorim sẵn sàng trước khả năng cầu thủ đề nghị rời Man United ngay tháng 1. Quỷ Đỏ nhắm Andrey Santos; châu Âu đua Marc Guehi; Arsenal và Liverpool cạnh tranh Ayyoub Bouaddi.

Ruben Amorim thừa nhận đang chuẩn bị cho kịch bản một số cầu thủ đề nghị ra đi ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1 vì thiếu thời lượng thi đấu trước VCK World Cup mùa hè (Nguồn: Times). Cùng lúc, Manchester United mở hồ sơ Andrey Santos để gia cố tuyến giữa, trong khi thị trường châu Âu nóng lên với cuộc săn đón Marc Guehi. Arsenal và Liverpool tham gia cuộc đua Ayyoub Bouaddi; Everton dõi theo Nicolas Jackson; Ismael Saibari lọt tầm ngắm Ngoại hạng Anh; Real Madrid nhập cuộc vì Kerim Alajbegovic; Antoine Semenyo khẳng định hạnh phúc tại Bournemouth.

Nội bộ Man United trước tháng 1: rủi ro mất người và bài toán xoay tua

Huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim cho biết ông sẵn sàng cho viễn cảnh có cầu thủ trực tiếp đề nghị rời đội ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 (Nguồn: Times). Lý do xuất phát từ nhu cầu ra sân đều đặn để duy trì phong độ và cạnh tranh suất dự đội tuyển quốc gia trước VCK World Cup vào mùa hè.

Ruben Amorim biết rõ vấn đề nhân sự đang tồn đọng.

Tác động chiến thuật

Nguy cơ xáo trộn nhân sự giữa mùa buộc ban huấn luyện phải chuẩn bị các phương án thay thế theo vị trí và vai trò. Trọng tâm là giữ cân bằng tuyến giữa – khu vực được xem là điểm yếu trong một số trận gần đây – đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh nội bộ.

Bổ sung tuyến giữa: Man United theo đuổi Andrey Santos

Man United nhắm Andrey Santos (21 tuổi) của Chelsea nhằm gia cố trung tuyến. Tiền vệ người Brazil được đánh giá có nền tảng kỹ thuật và năng lượng, phù hợp mục tiêu tăng sức cơ động ở khu trung tuyến, nơi đội bóng tìm cách khắc phục sự thất thường về kiểm soát và bệ phóng chuyển trạng thái (Nguồn: Football Insider).

Cuộc đua tam mã cho Ayyoub Bouaddi

Song song các mục tiêu ngắn hạn, Man United xem xét phương án dài hạn với Ayyoub Bouaddi (18 tuổi) của Lille. Tuy nhiên, Arsenal và Liverpool đã nhập cuộc, biến đây thành cuộc đua tam mã cho một trong những tiền vệ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Pháp hiện nay (Nguồn: Caught Offside, TBR Football).

Châu Âu tranh giành Marc Guehi

Marc Guehi (Crystal Palace) là cái tên được săn đón bậc nhất hiện tại. Hợp đồng của trung vệ 25 tuổi sẽ hết hạn vào mùa hè tới. Inter Milan muốn đưa anh về Serie A nhưng phải cạnh tranh với Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid và Liverpool – những đội đều đưa Guehi vào danh sách mua sắm (Nguồn: Gazzetta dello Sport).

Marc Guehi được săn đón.

Tác động thị trường

Nhu cầu trung vệ chất lượng cao khiến Guehi trở thành tâm điểm. Khả năng cạnh tranh tại nhiều giải đấu hàng đầu giúp biên độ lựa chọn của cầu thủ này rộng, đồng thời đẩy mức độ cạnh tranh giữa các CLB lên cao ngay trước phiên chợ đông.

Everton theo dõi Nicolas Jackson giữa lúc Bayern Munich do dự

Tương lai Nicolas Jackson trở nên mở khi Bayern Munich chưa có động thái kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 70 triệu Bảng trong hợp đồng mượn từ Chelsea. Everton theo dõi sát và sẵn sàng đề nghị nếu có cơ hội, nhằm tăng cường chất lượng cho hàng công (Nguồn: Football Insider).

Nhiều CLB Ngoại hạng Anh để mắt Ismael Saibari

Ismael Saibari (PSV Eindhoven) thu hút quan tâm từ Ngoại hạng Anh sau các màn trình diễn ấn tượng tại Hà Lan. Aston Villa và Leeds United thể hiện sự quan tâm rõ ràng, với mục tiêu bổ sung sáng tạo cho tuyến giữa khi thị trường tháng 1 mở cửa (Nguồn: TBR Football).

Real Madrid gia nhập cuộc đua Kerim Alajbegovic

Real Madrid chính thức theo đuổi Kerim Alajbegovic (18 tuổi) của Red Bull Salzburg. Trước đó, Man United và Chelsea đã theo dõi sự phát triển của cầu thủ chạy cánh này, hứa hẹn một thương vụ cạnh tranh cao độ cho nhóm CLB hàng đầu châu Âu (Nguồn: Defensa Central).

Antoine Semenyo lên tiếng về tương lai

Antoine Semenyo khẳng định hạnh phúc tại Bournemouth, đồng thời thừa nhận nhận thức rõ những đồn đoán xung quanh tương lai nhưng vui vì đã quyết định ở lại trong mùa hè vừa qua (Nguồn: Sky Sports).

Tổng quan

Thị trường trước tháng 1 cho thấy sự phân tầng rõ rệt: các CLB lớn tăng tốc cho mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn, trong khi nhóm tầm trung tìm kiếm giải pháp tức thời để cải thiện chất lượng đội hình. Với Man United, việc giải quyết biến động nội bộ và nhanh chóng chốt mục tiêu ở tuyến giữa có thể là chìa khóa ổn định nửa sau mùa giải.