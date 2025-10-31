Man United nhắm Ayyoub Bouaddi cho cuộc đại tu tuyến giữa INEOS lên kế hoạch 2026 chiêu mộ hai tiền vệ. Giá Wharton, Baleba, Anderson bị đẩy tới 100 triệu bảng, Man United chuyển hướng theo dõi Ayyoub Bouaddi của Lille.

Tập đoàn INEOS – đồng sở hữu Manchester United – đang thúc đẩy kế hoạch đại tu tuyến giữa vào năm 2026, với mục tiêu mang về hai tiền vệ đá chính. Theo nhà báo Jonny Maze (United In Focus), Man United đã đưa Ayyoub Bouaddi (Lille, 18 tuổi) vào danh sách mục tiêu, trong bối cảnh các lựa chọn hàng đầu như Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton) và Elliot Anderson (Nottingham Forest) đều bị đội giá tới 100 triệu bảng.

Ayyoub Bouaddi có tiềm năng lớn.

Bouaddi và cấu trúc tiền vệ trụ đôi mà Man United tìm kiếm

Theo phóng viên Graeme Bailey, Man United xem Bouaddi như “phiên bản Pháp của Adam Wharton, nhưng trẻ hơn và đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hơn”. Quan trọng hơn, hồ sơ chuyên môn của Bouaddi khớp với tiêu chí chiến thuật mà Man United muốn xây dựng ở tuyến giữa: một tiền vệ có thể chơi trong hệ thống tiền vệ trụ đôi, toàn diện, hiện đại và thông minh.

Bailey nhấn mạnh: “Bouaddi là mẫu tiền vệ mà Man United đang tìm kiếm – có thể chơi ở vị trí tiền vệ trụ đôi, toàn diện, hiện đại và thông minh. Anh ấy thật sự rất giỏi.” Ông cũng cho biết Lille hiểu rõ giá trị của cầu thủ này, đồng thời thừa nhận tương lai rời CLB là điều khó tránh: “Lille dĩ nhiên rất yêu mến Bouaddi, nhưng họ cũng biết rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ ra đi. Bouaddi và người đại diện của anh hiểu rõ mức độ quan tâm từ các CLB lớn và sẽ cân nhắc bước đi tiếp theo.”

Dù mới 18 tuổi, Bouaddi đã ra sân ở Champions League và được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ nổi bật nhất Ligue 1 hiện nay. Kinh nghiệm sớm ở môi trường đỉnh cao là lý do Man United theo dõi sát sao, trong bối cảnh họ cần bổ sung một mắt xích có thể thích nghi nhanh với cường độ thi đấu cao.

Bài toán ngân sách: khi mục tiêu hạng A bị đẩy giá

Chiến lược 2026 của INEOS không đơn thuần là “mua ngôi sao”, mà nhấn mạnh tính khả thi tài chính và độ phù hợp. Nguồn tin cho biết Man United cân nhắc các phương án giá hợp lý hơn, trong đó có Angelo Stiller (Stuttgart) – ước tính khoảng 35 triệu bảng – và Bouaddi của Lille. Điều này diễn ra khi các mục tiêu hàng đầu bị định giá tới 100 triệu bảng, tạo áp lực lên ngân sách chuyển nhượng và buộc CLB phải linh hoạt.

Mục tiêu CLB Ghi chú/Định giá Adam Wharton Crystal Palace Bị đẩy giá tới 100 triệu bảng Carlos Baleba Brighton Bị đẩy giá tới 100 triệu bảng Elliot Anderson Nottingham Forest Bị đẩy giá tới 100 triệu bảng Angelo Stiller Stuttgart Khoảng 35 triệu bảng Ayyoub Bouaddi Lille Đang được theo dõi sát sao

Đòn bẩy Lille và tiền lệ Leny Yoro

Man United từng tạo bất ngờ khi chiêu mộ Leny Yoro từ Lille ở mùa hè 2024, vượt qua sự cạnh tranh của Real Madrid. Mối quan hệ sẵn có với Lille vì thế trở thành một đòn bẩy tiềm năng trong thương vụ Bouaddi. Cả Yoro và Bouaddi đều là đồng đội ở tuyển U21 Pháp – một kết nối cá nhân có thể giúp quá trình thuyết phục diễn ra thuận lợi hơn nếu Man United chính thức ra tay.

Tác động dự kiến nếu Man United chốt Bouaddi

Với hồ sơ “tiền vệ trụ đôi, toàn diện và hiện đại”, Bouaddi hứa hẹn đem đến thêm năng lượng, khả năng đọc trận đấu và linh hoạt vị trí cho tuyến giữa nếu thương vụ tiến triển. Trong kế hoạch 2026 hướng tới hai tân binh đá chính, một tài năng 18 tuổi đã nếm trải Champions League có thể giúp cân bằng giữa hiện tại và tương lai – đặc biệt khi Man United cần một nền tảng bền vững ở khu trung tuyến để định hình phong cách chơi dài hạn.

Tuy nhiên, như mọi thương vụ lớn, thời điểm, mức giá và sự đồng thuận của Lille sẽ quyết định. Man United đang ở giai đoạn đánh giá – theo dõi, trong bối cảnh thị trường tiền vệ chất lượng cao ngày càng khan hiếm và các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng trả phí lớn.

Bức tranh tổng thể

Kế hoạch đại tu tuyến giữa năm 2026 của INEOS cho thấy định hướng rõ ràng: nâng cấp chất lượng 11 người đá chính thay vì chỉ vá víu. Bouaddi, cùng với các phương án như Stiller, là mắt xích phù hợp về tài chính lẫn chiến thuật khi nhóm mục tiêu hạng A bị đẩy giá. Từ tiền lệ Leny Yoro đến sự theo dõi sát sao của bộ phận tuyển trạch, Man United đang cố gắng tận dụng mọi lợi thế có thể – trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.