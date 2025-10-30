Man United nhắm Kerim Alajbegovic vì khoảng trống AFCON MU theo dõi Kerim Alajbegovic (18 tuổi, RB Salzburg) cho kỳ chuyển nhượng mùa đông, bù đắp giai đoạn AFCON từ 22/12; cạnh tranh Chelsea, Porto và ràng buộc Leverkusen.

Manchester United đang tăng tốc theo đuổi Kerim Alajbegovic ngay trước thềm AFCON, với mục tiêu bổ sung hỏa lực cánh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Theo nhà báo Ben Heckner (Sky Germany), Quỷ đỏ đã theo dõi sát sao cầu thủ 18 tuổi của RB Salzburg như một phương án cấp bách cho giai đoạn cuối năm.

MU nhắm Kerim Alajbegovic.

Lý do chuyển động sớm: áp lực từ AFCON và bài học bàn thắng

AFCON khởi tranh ngày 22/12 đẩy các CLB châu Âu vào thế phải chủ động nhân sự. Với Man United, việc tránh tái diễn tình trạng hụt bàn thắng như mùa trước được xem là ưu tiên. Theo nguồn tin, ban lãnh đạo INEOS cùng HLV Ruben Amorim đặt mục tiêu bổ sung một cầu thủ tấn công đa năng để bảo đảm chiều sâu đội hình ở giai đoạn dày đặc.

Hồ sơ Kerim Alajbegovic: tài năng Balkan nổ bật ở Salzburg

Alajbegovic đang có phong độ bùng nổ trong màu áo RB Salzburg, với 6 bàn thắng và 1 kiến tạo mùa này. Cầu thủ chạy cánh người Bosnia đồng thời là tuyển thủ và là người ghi bàn trẻ nhất lịch sử đội tuyển Bosnia and Herzegovina — một cột mốc phản ánh tiềm năng phát triển nhanh ở cấp độ cao.

Chỉ mục Giá trị Tuổi 18 CLB RB Salzburg Giải đấu Bundesliga Áo Thành tích mùa này 6 bàn, 1 kiến tạo ĐTQG Bosnia and Herzegovina (cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử đội)

Mắt xích tuyển trạch: lợi thế hệ thống Red Bull

Sự quan tâm của Man United được cho là có ảnh hưởng từ Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell — người am hiểu sâu hệ sinh thái Red Bull. Điều này giúp MU rút ngắn đường cong rủi ro khi thẩm định một tài sản trẻ đến từ Salzburg, nơi vốn nổi tiếng nuôi dưỡng cầu thủ chạy cánh giàu tiềm năng.

Cạnh tranh và ràng buộc: Chelsea, Porto và điều khoản mua lại

Thương vụ không hề “một cửa”. Chelsea và FC Porto được cho là cũng theo sát Alajbegovic, tạo áp lực cả về tiến độ lẫn mức phí. Bên cạnh đó, Bayer Leverkusen — CLB cũ của cầu thủ này — còn nắm điều khoản mua lại, yếu tố có thể khiến quá trình đàm phán phức tạp hơn.

Tác động chuyên môn nếu gia nhập Old Trafford

Từ nhu cầu thực tiễn đến tầm nhìn dài hạn, Alajbegovic đáp ứng hai tiêu chí: bổ sung ngay một cầu thủ chạy cánh đúng vị trí MU muốn và phù hợp chiến lược săn lùng tài năng trẻ của INEOS. Trong ngắn hạn, đây là phương án che chắn giai đoạn AFCON; về dài hạn, đó là khoản đầu tư cho một hồ sơ đã chứng thực ở cấp CLB lẫn ĐTQG ở tuổi 18.

Thống kê chọn lọc

6 bàn, 1 kiến tạo cho RB Salzburg mùa này.

18 tuổi, tuyển thủ Bosnia and Herzegovina.

Người ghi bàn trẻ nhất lịch sử đội tuyển Bosnia and Herzegovina.

AFCON khởi tranh ngày 22/12 — mốc thời gian định hướng chiến lược mua sắm mùa đông của MU.

Góc nhìn chiến lược: mùa đông là thời điểm quyết định

Với quỹ thời gian nén lại bởi AFCON, cửa sổ mùa đông trở thành bài kiểm tra tốc độ ra quyết định. Theo Sky Germany, Man United đang sẵn sàng hành động quyết liệt. Mấu chốt còn nằm ở việc “đi trước” trong cạnh tranh và tháo gỡ ràng buộc hợp đồng liên quan đến Leverkusen.

Kết luận: Alajbegovic là lời giải vừa kịp thời vừa có biên độ phát triển dài hạn. Nếu MU dứt điểm thương vụ, đây sẽ là mảnh ghép giúp họ không lặp lại những khoảng trống hỏa lực ở kỳ AFCON, đồng thời củng cố quỹ tài năng trẻ theo định hướng của INEOS.