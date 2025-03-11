Man Utd hòa 2-2 Nottingham Forest: Luke Shaw làm khó Amorim Shaw đạt 61/67 chuyền, thắng 7/9 tranh chấp, không bị qua người ở trận hòa 2-2, khiến bài toán dùng anh hay tái hòa nhập Lisandro Martinez của Ruben Amorim khó.

Man Utd rời sân của Nottingham Forest với trận hòa 2-2 đầy kịch tính, đánh rơi hai điểm dù kiểm soát phần lớn thế trận. Trong bối cảnh hàng thủ thủng lưới hai bàn chóng vánh chỉ trong năm phút đầu hiệp hai, Luke Shaw vẫn chơi nổi bật suốt 90 phút: 61/67 đường chuyền chính xác, thắng 7/9 pha tranh chấp tay đôi và không bị đối phương qua người. Màn trình diễn ấy khiến quyết định nhân sự của HLV Ruben Amorim thêm khó, nhất là khi Lisandro Martinez đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại.

Shaw tiếp tục gây ấn tượng.

Luke Shaw và vai trò trung vệ lệch trái

Kể từ khi Lisandro Martinez dính chấn thương ACL vào tháng Hai, Shaw được kéo vào đá trung vệ lệch trái và nhanh chóng chứng tỏ sự phù hợp. Trước Nottingham Forest, anh vừa vững chắc trong phòng ngự, vừa là mắt xích chủ lực khi triển khai bóng từ tuyến dưới. Những đường chuyền ổn định giúp Man Utd duy trì nhịp độ, giảm áp lực khi đối thủ đẩy cao pressing.

Điều đáng nói: trong một trận mà hệ thống phòng ngự còn chệch choạc, Shaw vẫn thể hiện sự điềm tĩnh và hiệu quả. Tỷ lệ chuyền bóng cao, khả năng thắng tranh chấp và không để đối thủ vượt qua là chỉ dấu cho thấy phong độ ổn định của anh trong nhiều tuần gần đây.

Hai bàn thua sớm và điểm sáng hiếm hoi

Man Utd nhận hai bàn thua nhanh đầu hiệp hai, một cú đánh vào sự tập trung toàn đội. Tuy vậy, trên nền diễn biến thiếu chắc chắn ấy, màn trình diễn của Shaw trở thành điểm tựa hiếm hoi. Sự hiện diện của anh giúp đội bóng giữ cấu trúc khi có bóng, đưa trái bóng ra khỏi vùng nguy hiểm và kết nối với tuyến giữa một cách an toàn.

Amorim sẽ giải bài toán Shaw - Martinez ra sao?

Bài toán Shaw - Martinez cho HLV Ruben Amorim

Việc Lisandro Martinez trở lại là tin vui, nhưng đặt ra câu hỏi không dễ: gạt một cầu thủ đang đạt phong độ cao để trao cơ hội cho người vừa trở lại sau chấn thương, hay tìm một giải pháp chiến thuật để tận dụng cả hai? Ban đầu, nhiều người coi Shaw là phương án tình thế. Giờ đây, nhờ phong độ và đẳng cấp thể hiện trong vai trò trung vệ lệch trái, anh đã trở thành một phần không thể thiếu.

Tái hòa nhập như thế nào là hợp lý?

Sự cạnh tranh lành mạnh ở vị trí trung vệ lệch trái sẽ giúp Man Utd mạnh mẽ hơn. Dù lựa chọn cuối cùng ra sao, màn trình diễn của Shaw trước Nottingham Forest cho thấy anh không chỉ là phương án dự phòng. Đây là “cơn đau đầu dễ chịu” mà bất kỳ HLV nào cũng mong có, nhất là khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt.

Thống kê đáng chú ý

Tỷ số: Nottingham Forest 2-2 Man Utd

Hàng thủ Man Utd để lọt lưới hai bàn trong năm phút đầu hiệp hai

Luke Shaw: 61/67 đường chuyền chính xác

Luke Shaw: thắng 7/9 pha tranh chấp tay đôi

Luke Shaw: không bị đối phương qua người

Man Utd chưa có trọn vẹn ba điểm, nhưng họ có thêm một tín hiệu tích cực: một Luke Shaw tin cậy ở trung tâm hàng thủ. Và đó là lý do vì sao bài toán nhân sự của Ruben Amorim lúc này trở nên hóc búa hơn, theo hướng tích cực.