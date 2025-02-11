Man Utd hòa Nottingham Forest 2-2: sáng tối dưới thời Amorim Man Utd chia điểm 2-2 tại City Ground: hai bàn từ phạt góc nhưng thủng lưới hai lần đầu hiệp 2; Amad Diallo cứu điểm, phòng ngự cánh trái lộ lỗ hổng rõ.

Amad Diallo giúp Manchester United rời City Ground với 1 điểm sau trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest, một đêm phơi bày hai thái cực trong đội bóng của HLV Ruben Amorim: các bài cố định hiệu quả nhưng hệ thống phòng ngự biên trái lỏng lẻo, dễ bị khai thác.

Khoảnh khắc then chốt: cú vô-lê của Amad và giá trị của bóng hai

Phút 81, từ một quả phạt góc bị phá ra, Amad Diallo di chuyển đúng nhịp, tung cú vô-lê từ rìa vòng cấm gỡ hòa 2-2. Bàn thắng không chỉ nói lên phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ chạy cánh này mà còn cho thấy Man Utd đã biết cách tổ chức thu hồi "bóng hai" sau cố định – chi tiết họ từng thiếu ở đầu mùa.

Amad Diallo giữ lại 1 điểm quý giá cho Man Utd.

Bài cố định phát huy: kỷ luật, cự ly và điểm rơi

Man Utd mở tỷ số ở phút 34 từ một quả phạt góc được thực hiện chính xác bởi Bruno Fernandes, để Casemiro bật lên đánh đầu ghi bàn. Tình huống là ví dụ điển hình cho sự cải thiện về tổ chức: cự ly đội hình chặt chẽ, điểm rơi bóng phù hợp và thời điểm di chuyển của Casemiro được tính toán, phản ánh tính kỷ luật mà Amorim đang xây dựng.

Ở bàn gỡ 2-2 của Amad, nguồn cơn cũng đến từ phạt góc. Dù Forest phá bóng lên, Man Utd vẫn kiểm soát được khu vực tuyến hai để tung đòn kết liễu. Hai bàn đều xuất phát từ cố định – mặt sáng rõ ràng nhất của Quỷ đỏ trong trận này.

Điểm tối: cánh trái mong manh, hai bàn thua trong 5 phút đầu hiệp 2

Ngay đầu hiệp 2, Nottingham Forest liên tiếp khoét sâu vào biên phải của họ – tức cánh trái hàng thủ Man Utd, nơi Luke Shaw và Diogo Dalot án ngữ. Phút 48, Hudson-Odoi thoát xuống, tạt bóng để Morgan Gibbs-White đánh đầu hạ Lammens. Chỉ hai phút sau, cũng từ hướng đó, Igor Jesus đánh đầu kiến tạo để Nicolo Savona ập vào đá bồi cận thành, đưa Forest dẫn 2-1.

Đáng chú ý ở bàn thua thứ hai, dù có tới 7 cầu thủ đứng trước mặt Lammens, Man Utd vẫn để Jesus thoải mái thực hiện pha đánh đầu và Savona băng vào hoàn tất. Đây không phải sai lầm cá nhân, mà là hệ quả của sự mất cân bằng trong phòng ngự khu vực và khả năng kiểm soát khoảng trống khi bị tấn công biên.

Hệ thống phòng ngự của Man Utd bộc lộ vấn đề trước Nottingham Forest.

Góc chiến thuật: pressing xa, khoảng trống giữa các tuyến và chống bóng bổng

Các bàn thua của Man Utd cho thấy họ phải kéo người pressing từ khoảng cách quá xa – điển hình là tình huống Cunha dâng lên khép góc tạt – khiến cấu trúc bị kéo giãn và các lớp phòng ngự tách rời nhau. Khi đối thủ có thời gian và không gian để tạt từ vị trí thuận lợi, Man Utd thiếu người bọc lót ở cột xa và phán đoán kém ở pha bóng hai ngay trong vòng cấm.

Vấn đề chống bóng bổng và quản trị không gian tuyến hai cần được Amorim xử lý khẩn trương. Nếu các bài cố định của Man Utd cho thấy sự tiến bộ về chuẩn bị chiến thuật, thì cách họ phòng thủ trong khối đội hình lại bộc lộ những lỗ hổng có tính hệ thống.

Diễn biến chính

Phút 34: Bruno Fernandes đá phạt góc, Casemiro đánh đầu mở tỷ số.

Phút 48: Hudson-Odoi tạt, Morgan Gibbs-White đánh đầu gỡ hòa.

Hai phút sau: Igor Jesus đánh đầu chuyền, Nicolo Savona đá bồi nâng tỷ số 2-1 cho Forest.

Phút 81: Amad Diallo vô-lê từ ngoài rìa vòng cấm sau pha bóng hai, ấn định 2-2.

Con số nổi bật

2: số bàn Man Utd ghi từ tình huống cố định.

5: số phút đầu hiệp 2 chứng kiến Man Utd nhận 2 bàn thua.

7: số cầu thủ Man Utd đứng trước mặt Lammens ở bàn thua thứ hai nhưng vẫn không ngăn được pha phối hợp của Forest.

1: điểm Man Utd rời City Ground nhờ cú sút của Amad Diallo.

Bức tranh chuyển giao dưới thời Ruben Amorim

Kết quả 2-2 phản chiếu hành trình chuyển giao ở Old Trafford: tổ chức tốt hơn, bài vở rõ hơn và hiệu quả trong các pha bóng chết; song sự cân bằng trong việc kiểm soát không gian và phản ứng khi bị tấn công biên vẫn chưa ổn định. Amorim có quyền tự hào về các tình huống dàn xếp bài bản, nhưng cần gấp rút bịt lại hành lang trái – nơi hai bàn thua chóng vánh đã xóa nhòa lợi thế Quỷ đỏ tạo dựng trước đó.