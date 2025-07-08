Thứ Năm, 7/8/2025
Man Utd sắp có “sát thủ” mới, Sesko tập riêng trước ngày rời Leipzig

Quốc Duẩn 07/08/2025 10:46

Benjamin Sesko chuẩn bị ký hợp đồng 5 năm với Man Utd, dù Newcastle theo sát. Tiền đạo Leipzig hiện đã tập riêng để chờ ngày ra đi.

Tóm tắt nhanh:

Man Utd đang tiến gần tới việc chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig.

Tiền đạo này sẽ ký hợp đồng 5 năm, nâng tổng chi tiêu của CLB lên 200 triệu bảng.

Sesko đang tập luyện riêng, Leipzig xác nhận anh tách khỏi đội hình chính.

Sancho, Garnacho, Antony có thể ra đi để dọn đường cho những bản hợp đồng mới.

Benjamin Sesko chọn Man Utd, từ chối Newcastle để chuẩn bị cập bến Old Trafford

Cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Benjamin Sesko đang gần đi đến hồi kết, với lợi thế nghiêng hẳn về phía Manchester United. Dù Newcastle từng đưa ra lời đề nghị cạnh tranh, nhưng chân sút thuộc biên chế RB Leipzig được cho là đã chọn khoác áo "Quỷ đỏ".

Sắp ký hợp đồng 5 năm, đẩy tổng chi tiêu lên 200 triệu bảng

Theo nhiều nguồn tin, Sesko chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Manchester United. Nếu thương vụ hoàn tất, số tiền "Quỷ đỏ" đã chi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay có thể chạm ngưỡng 200 triệu bảng.

Sự có mặt của chân sút người Slovenia được kỳ vọng sẽ bổ sung sức mạnh hàng công, kết hợp cùng những cái tên như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Dưới thời HLV Ruben Amorim, Man Utd đang trong quá trình tái thiết sau mùa giải thất vọng, kết thúc ở vị trí thứ 15.

MU chứng minh đẳng cấp với cú 'áp phe' Benjamin Sesko tuyệt đỉnh

Leipzig xác nhận Sesko tập riêng, chờ ngày chia tay

RB Leipzig đã đưa ra thông báo vào sáng thứ 4, xác nhận rằng Sesko đang tập luyện riêng, tách khỏi đội một. Ngoài anh, cầu thủ Lukas Klostermann cũng không tham gia tập luyện cùng đồng đội. Đây được xem là động thái chuẩn bị cho việc chuyển nhượng đang đến rất gần.

Sesko trước đó đã nói với đồng đội rằng anh sẽ rời CLB trong mùa hè này để tìm kiếm thử thách mới.

Man Utd cần bán người để cân bằng lực lượng

Dù sắp có tân binh chất lượng, Man Utd vẫn đối mặt với bài toán nhân sự khi nhiều cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.

Bộ ba Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Antony đều đang tìm đường rời Old Trafford, có thể mang về khoản ngân sách đáng kể phục vụ các thương vụ tiếp theo.

