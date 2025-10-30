Man Utd theo dõi Carlos Baleba sau quyết định INEOS Fabrizio Romano: Man Utd vẫn theo dõi Carlos Baleba sau khi INEOS thống nhất bổ sung tiền vệ trung tâm năm 2026; Brighton yêu cầu 115 triệu bảng mùa Hè trước

INEOS và ban lãnh đạo Manchester United đã thống nhất mốc 2026 cho việc bổ sung một tiền vệ trung tâm mới. Trong bức tranh đó, Fabrizio Romano cho biết Carlos Baleba vẫn nằm trong danh sách ưu tiên theo dõi của Man Utd, bất chấp những rào cản giá từ Brighton ở kỳ chuyển nhượng trước.

Baleba vẫn là ưu tiên của MU.

Quyết định của INEOS định hình chiến lược

Theo Fabrizio Romano, INEOS – đồng chủ sở hữu CLB – cùng ban lãnh đạo đã thống nhất nhu cầu đưa về một tiền vệ trung tâm trong năm 2026. Đây là định hướng then chốt khiến Man Utd tiếp tục theo sát Baleba, đồng thời theo dõi thêm Angelo Stiller (Stuttgart) cùng một số tiền vệ hàng đầu châu Âu.

Chuỗi ba chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh giúp Man Utd vươn vào nhóm dự cúp châu Âu, nhưng kế hoạch tăng cường lực lượng vẫn được kích hoạt cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông và mùa Hè tới. Động thái này cho thấy CLB đặt trọng tâm vào tính bền vững của đội hình, thay vì chỉ phản ứng theo từng kết quả ngắn hạn.

Rào cản từ Brighton: mức giá 115 triệu bảng

Brighton từng từ chối bán Baleba trong mùa Hè vừa qua trừ khi nhận được đề nghị khoảng 115 triệu bảng. Man Utd khi đó đã phải chuyển hướng, dù tồn tại các liên hệ gián tiếp qua trung gian. Hiện tại, tiền vệ 21 tuổi còn hơn 2,5 năm hợp đồng tại Amex, giúp Brighton nắm lợi thế đàm phán nếu thương vụ được tái khởi động.

Nguồn tin cho biết phong độ đi xuống của Baleba trong mùa 2025/26 có thể khiến chi phí dự kiến trở nên “phải chăng” hơn. Tuy nhiên, hợp đồng dài hạn vẫn là điểm tựa giúp Brighton kiểm soát mức giá mục tiêu.

Dưới thời Amorim: ưu tiên cân bằng tuyến giữa

Man Utd đã chi tiêu mạnh cho hàng công với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Nhưng theo định hướng của HLV Ruben Amorim, trục giữa cần được củng cố để tăng tính ổn định. Đó là lý do một tiền vệ trung tâm – với khung năng lực phù hợp – được xem là mảnh ghép tiếp theo trong chuỗi nâng cấp đội hình.

Trong bối cảnh đó, Baleba xuất hiện như một mục tiêu phù hợp với lộ trình: còn trẻ, nằm trong dải theo dõi ưu tiên, và khả năng đàm phán có thể được “mở khóa” nếu điều kiện thị trường thuận lợi hơn so với mùa Hè trước.

Angelo Stiller và phương án song song

Cùng với Baleba, Man Utd cũng theo dõi Angelo Stiller. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã quan sát Stiller sát sao trong nhiều năm. Sự hiện diện của phương án này giúp Man Utd giữ thế chủ động: không phụ thuộc vào một mục tiêu duy nhất và tạo biên độ linh hoạt nếu thị trường dịch chuyển.

Mốc thời gian và cửa sổ chuyển nhượng

Man Utd dự kiến tiếp tục rà soát hồ sơ ở hai cửa sổ sắp tới: mùa Đông và mùa Hè. Mốc 2026 – thời điểm đã được INEOS và ban lãnh đạo thống nhất cho việc đưa về một tiền vệ trung tâm – là đích đến chiến lược, trong khi ngắn hạn, CLB vẫn để ngỏ khả năng trở lại thương vụ Baleba “trong những tháng tới”.

Những con số chính

Chỉ dấu Giá trị Mục tiêu vị trí Tiền vệ trung tâm (mốc 2026) Mức giá Brighton từng yêu cầu Khoảng 115 triệu bảng (mùa Hè trước) Độ tuổi của Baleba 21 Thời hạn hợp đồng còn lại Hơn 2,5 năm với Brighton Cửa sổ Man Utd cân nhắc Mùa Đông, mùa Hè tới

Bức tranh tổng quan

Man Utd đang cố gắng giải bài toán cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và tầm nhìn 2026. Baleba là cái tên được duy trì trong nhóm ưu tiên, Stiller là phương án song song đáng kể, còn Brighton giữ đòn bẩy nhờ hợp đồng dài. Nếu phong độ và thị trường dịch chuyển theo hướng thuận lợi, cửa đàm phán có thể mở rộng. Tất cả đặt trong một chiến lược nhất quán: củng cố tuyến giữa để nâng cao tính ổn định của đội bóng.