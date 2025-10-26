Man Utd tiếc nuối khi Amad bị từ chối phạt đền Phút 16 tại Old Trafford, Amad Diallo ngã trong vòng cấm Brighton sau pha truy cản của Maxim De Cuyper. Trọng tài từ chối phạt đền, VAR kiểm tra nhưng giữ nguyên quyết định.

Trọng tài không thổi phạt đền sau pha ngã của Diallo.

Diễn biến then chốt phút 16

Man Utd tổ chức phản công nhanh. Từ cánh phải, Amad Diallo cắt vào trong vòng cấm và va chạm với Maxim De Cuyper. Pha quay chậm cho thấy hậu vệ Brighton có động tác vung chân ra sau. Dù chạm bóng trước, De Cuyper vẫn tạo ra tác động khiến Diallo mất đà và ngã.

Ngay tại thời điểm đó, trọng tài chính lắc đầu từ chối penalty. VAR tiến hành xem lại, nhưng xác định không có đủ căn cứ để thay đổi quyết định trên sân.

Góc nhìn luật và ranh giới can thiệp của VAR

Tình huống gây tranh cãi nằm ở chi tiết “chạm bóng trước”. Theo phân tích trên sóng truyền hình, De Cuyper đã chạm bóng, trong khi cảm nhận ở hiện trường lại nhấn mạnh tác động khiến Amad ngã. VAR xem lại các góc quay và kết luận không đủ cơ sở để đảo ngược quyết định, vì vậy trận đấu tiếp tục.

Phân tích tình huống dưới lăng kính chiến thuật

Đây là pha phản công xuất phát từ cánh phải, nơi Amad đóng vai trò mũi khoan cắt vào nách phòng ngự Brighton. Với đà tăng tốc, chỉ cần một chạm chân từ phía sau cũng đủ làm mất trụ trong khu vực 16m50. Điểm mấu chốt là chuyển động vung chân của De Cuyper và việc anh chạm bóng trước khi va chạm cơ thể với Amad – ranh giới mỏng giữa một pha tắc bóng cứu nguy và một tình huống đủ mức phạt đền.

Thống kê sự kiện

Chỉ mục Giá trị Phút xảy ra 16 Người tấn công Amad Diallo (Man Utd) Hậu vệ truy cản Maxim De Cuyper (Brighton) Quyết định trên sân Không có phạt đền VAR Kiểm tra xong, giữ nguyên quyết định

Phản ứng từ truyền thông và chuyên gia

Phóng viên Laura Hunter (Sky Sports) chia sẻ bối cảnh trên sóng truyền hình: “Khi màn hình chiếu lại tình huống De Cuyper vung chân phía sau cản Amad, có cả một sự rùng mình trong phòng… đây rõ ràng là phạt đền, phải không?”

Ở chiều ngược lại, cựu trọng tài Dermot Gallagher nhấn mạnh: “Từ góc nhìn của luật, hậu vệ đã chạm bóng – đó là một cú tắc bóng tốt – và nên giữ trận đấu tiếp tục.” Theo Gallagher, quyết định của trọng tài là đúng và Man Utd không có quyền khiếu nại.

Tác động tức thì lên cục diện

Quyết định không thổi phạt đền khiến Man Utd tiếc nuối trong một hiệp đấu họ nhập cuộc đầy khí thế. Bất chấp tranh cãi, đội chủ nhà duy trì nhịp tấn công, tìm kiếm lợi thế bằng các pha đột phá từ biên và các tình huống phản công tốc độ.

Ở bình diện cảm xúc, đây là pha bóng “50-50” điển hình: cảm nhận trên khán đài và trong phòng bình luận thiên về penalty, trong khi diễn giải theo khuôn khổ luật – đặc biệt chi tiết chạm bóng trước – lại ủng hộ việc cho trận đấu tiếp tục. Sự khác biệt đó lý giải vì sao VAR kiểm tra nhưng không thay đổi quyết định ban đầu.