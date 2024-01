Măng tây Nha Hố - 'ông hoàng' của các loại rau hữu cơ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hiện nay, Ninh Thuận có hàng trăm ha măng tây xanh xuất khẩu. Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An có cánh đồng măng tây lớn nhất ở đây.

Cánh đồng măng tây lớn nhất

Thiên nhiên tuyệt vời đã ưu ái cho Ninh Thuận nắng, gió và cát. Những điều kiện thổ nhưỡng đặc thù nơi đây được các nhà khoa học đánh giá rất phù hợp với cây măng tây xanh - một loại rau giàu chất dinh dưỡng nhất trong các loại rau hiện nay.

Cánh đồng măng tây xanh diện tích 30 liền một thửa ở Ninh Thuận của Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An. Ảnh: P.V

Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An với lợi thế về khoa học công nghệ, nhân lực, vốn và kinh nghiệm lâu năm, đã sản xuất măng tây xuất khẩu ở đây với diện tích liền thửa 30ha, trở thành cánh đồng măng tây xanh lớn nhất của Việt Nam tại Nha Hố Ninh Thuận - Việt Nam.

Ông Trương Văn Hiền - Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, cho biết: Qua xem xét đánh giá của các nhà khoa học, Tổng Công ty đã lựa chọn triển khai trồng măng tây xuất khẩu và tiêu thụ ở các thị trường có phân khúc thu nhập cao. Đây là loại rau giàu dinh dưỡng và chưa được tiêu dùng nhiều. Việc sản xuất măng tây hữu cơ của Tổng Công ty sẽ mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm rau hữu cơ an toàn, số lượng lớn.

Thu hoạch măng tây ở Nha Hố. Ảnh: P.V

Trang trại măng tây xanh của Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố còn nằm ở địa hình biệt lập được bao bọc bởi Sông Cái - Phan Rang. Măng tây sạch của Công ty qua 3 năm sản xuất, chế biến được Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế kiểm nghiệm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với nhiều tiêu chí, không tồn dư hóa chất, có thể thu hái quanh năm và đạt tiêu chí xuất khẩu.

Năm 2021, Công ty bắt đầu sản xuất, năm nay là năm thứ ba cho ra sản phẩm măng tây. Cứ khoảng 1 sào cây măng tây xanh cho thu hoạch từ 5-7kg/ngày và đem ra thị trường với giá bán từ 50.000 - 80.000 đồng/kg tùy loại; trung bình mỗi ha măng tây doanh nghiệp trồng hoặc người dân có lãi hơn 200 triệu đồng/ năm.

“Ông hoàng” của các loại rau

Măng tây được mệnh danh là “hoàng đế” dinh dưỡng trong các loại rau. Măng tây có giá trị cao, được các nhà hàng, giới sành ăn ưa chuộng. Măng tây có thể xào, luộc, chế biến thành bột để uống, làm thực phẩm, làm đẹp. Sử dụng măng tây có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho hô hấp, chống viêm... Thế nên, măng tây mang lại rất nhiều những lợi ích tuyệt vời.

Măng tây được thu hoạch xuất khẩu đi Hàn Quốc. Ảnh: Hùng Châu

Các tài liệu khoa học đã chứng minh một trong những lợi ích điển hình của măng tây có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm mức cholesterol và thậm chí giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Thành phần dinh dưỡng của măng tây khá phong phú với các Vitamin A, C, E, K và B - B1, B2, B3 (niacin), B5 và Vitamin B6, cũng như choline, một chất dinh dưỡng liên quan đến vitamin. Dinh dưỡng tuyệt vời của măng tây còn cung cấp flavonoid, chất xơ, protein và axit folic. Và nó chứa rất nhiều khoáng chất - canxi, sắt, kẽm, magiê, đồng, selen, phốt pho và kali.

Măng tây chứa nhiều chất chống oxy hóa, các gốc tự do và có tác dụng đẹp da. Chế biến măng tây với các cách luộc hoặc xào quá lâu có thể làm mất đi một số lợi ích dinh dưỡng có thể cung cấp cho sức khỏe.

Măng tây chứa nhiều vitamin E nên cũng thuộc nguồn cung cấp vitamin E, một chất chống oxy hóa quan trọng khác. Vitamin E còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, đồng thời bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Măng tây còn có nhiều tác dụng khác nữa đối với sức khỏe như uống một cốc măng tây thay cho bữa sáng, làm đẹp da, tăng cường sức khỏe nam giới.



Trên thị trường, trong các siêu thị, nhà hàng cao cấp măng tây rất được ưa chuộng. Giá trị kinh tế mà măng tây mang lại cộng với khả năng tiêu thụ thuận lợi đã khiến cho sản lượng măng tây của Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Để vận chuyển măng tây từ Ninh Thuận về thành phố Vinh - Nghệ An cũng như các tỉnh trong nước, Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố vận chuyển bằng xe lạnh và đi trong ngày, đảm bảo tươi nguyên và an toàn thực phẩm.

Hiện nay, sản phẩm tươi được Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố xuất khẩu đi Đài Loan, Hàn Quốc và tiêu thụ các tỉnh trong nước; một tháng doanh thu từ măng tươi khoảng 2 tỷ đồng, một năm dự kiến doanh thu khoảng 15 tỷ đồng.

Dự án khuyến nông Trung ương triển khai ở đây. Ảnh: Hùng Châu

Trong giai đoạn 2021 - 2023, Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố đã thực hiện mô hình sản xuất cây măng tây xanh theo hướng hữu cơ tại một số tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của măng tây... Mô hình có tổng quy mô 8ha, được triển khai tại 3 điểm gồm: xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) với diện tích 6ha; xã Chí Công (huyện Tuy Phong) và xã Tân Hà (huyện Đức Linh, Bình Thuận) với tổng diện tích 2ha. Tổng số hộ tham gia mô hình là 71 hộ và đã tập huấn được 6 lớp với 240 lượt người tham dự. Kết quả, có 100% học viên hiểu được quy trình sản xuất măng tây hữu cơ.

Các hộ được áp dụng theo VietGAP để canh tác cho cây măng tây (các biện pháp kỹ thuật từ khâu chuẩn bị đất, lựa chọn loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công đoạn chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản và vận chuyển; các vấn đề về sức khỏe và vấn đề vệ sinh của người lao động,...) có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Canh tác theo hướng công nghệ cao và tưới tiết kiệm nên sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước hiện có của địa phương.

Ngoài phần thân xuất bán cho giá trị kinh tế cao còn dùng phần gốc để chế biến nâng cao chất lượng măng tây theo quy trình như sau: Nguyên liệu (măng tăm, măng loại 3, loại 4) → Rửa sạch → Sấy lạnh→ Nghiền bột → → Bột măng thành phẩm.