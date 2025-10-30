Manolo Gonzalez: hành trình từ tài xế xe buýt tới La Liga Từ tài xế xe buýt Tusa đến ghế HLV Espanyol, Manolo Gonzalez đi lên qua 30 năm làm nghề, 12 trận bất bại cuối mùa và cú thăng hạng qua play-off. Tối thứ Năm, ông gặp Atletic Lleida ở Copa del Rey.

Manolo Gonzalez từng khởi đầu như một tài xế xe buýt Tusa chạy tuyến Badalona – Barcelona. Ba thập kỷ sau, ông ngồi ở khu kỹ thuật La Liga, đưa Espanyol trở lại giải đấu cao nhất nhờ chuỗi 12 trận cuối mùa không thua và tấm vé qua vòng play-off. Ở tuổi 46, ông nói mình vẫn là một “người bình thường” nhưng câu chuyện thì không bình thường chút nào.

Manolo Gonzalez, một "người bình thường" đã có một hành trình phi thường.

Khoảnh khắc then chốt: từ vô lăng đến đường biên

Con đường của Gonzalez không trải hoa hồng. “Tôi sẽ thức dậy lúc 5 giờ sáng, lái xe theo tuyến, kết thúc ca làm việc khoảng 4 giờ chiều, đi huấn luyện và về nhà lúc 8 giờ tối. Khi học lấy bằng HLV, tôi làm ca đêm,” ông kể. Đến năm 2018, ông xin nghỉ không lương để theo đuổi huấn luyện toàn thời gian – một canh bạc chỉ có thể thực hiện khi gia đình ủng hộ. “Bạn phải đánh cược: ‘Tôi sẽ trở thành một HLV’.”

Ba mươi năm leo dốc: từ bóng đá phủi đến Espanyol B

Bắt đầu huấn luyện từ năm 16 tuổi, Gonzalez lần lượt đi qua mọi nấc thang của hệ thống bóng đá Tây Ban Nha, từ giải hạng 6 đến bán chuyên. Ông từng là một cầu thủ “khá” nhưng tự nhận “không đủ giỏi để tiến xa”, chỉ chơi đến hạng Ba vì hạn chế thể lực lẫn tư duy. Chính trải nghiệm đó định hình triết lý: kỷ luật, tự chăm sóc bản thân và học cách ra quyết định tốt hơn.

Manolo đã trải qua mọi cấp độ của bóng đá

Gonzalez nhắc lại cảm giác khi đặt chân vào Espanyol: “Khi đến đây, cảm giác như tôi chưa từng làm HLV bao giờ. Thực ra tôi đã huấn luyện rất lâu rồi.” Kinh nghiệm tích lũy trong 30 năm giúp ông đọc trận đấu, quản trị phòng thay đồ, và không hoảng sợ trước áp lực.

Espanyol và cú đặt cược thành công của ban lãnh đạo

Được bổ nhiệm dẫn dắt đội B, Gonzalez bất ngờ nhận cuộc gọi “đổi đời” vào tháng 3 năm ngoái. Espanyol khi ấy ở hạng hai, đã sa thải 2 HLV và đối mặt nguy cơ lỡ thăng hạng – một rủi ro tài chính lớn. “Làm sao họ có thể đặt cược vào một gã từ đội B khi họ buộc phải thăng hạng? Nhưng họ hỏi tôi có nghĩ mình đủ khả năng không, và tôi nói: ‘Được thôi’.”

Ông tiếp quản 12 trận cuối, không thua trận nào và đưa Espanyol thăng hạng qua vòng play-off. Dù vậy, Gonzalez thừa nhận đã có lúc ông lo mình “chưa đủ trình”, và giám đốc thể thao “phải rất dũng cảm” để chấp nhận rủi ro ấy.

Các cầu thủ Espanyol ăn mừng cùng HLV của họ sau khi giành quyền thăng hạng La Liga.

Phân tích chiến thuật: chi tiết, kỷ luật và bóng chết

Gonzalez tránh xa hào nhoáng truyền thông, ưu tiên tính hệ thống. Trên sân tập, ông vẫn dùng một bài phạt góc đã áp dụng từ thời giải hạng 6 – bởi “nó vẫn hiệu quả”. Cách tiếp cận này phản chiếu triết lý của ông: xây dựng lợi thế qua chi tiết, giữ kỷ luật ở các tình huống cố định và tìm biên độ chiến thắng từ những gì đội bóng kiểm soát được.

Trong môi trường La Liga – “không còn là trò chơi mà là sân khấu lớn” – Gonzalez nhấn mạnh việc bảo toàn sự vui thích thuần khiết của bóng đá. Theo ông, các cầu thủ Espanyol “thi đấu vì đam mê, không phải những ngôi sao biểu diễn”, và chất lượng tập thể được ưu tiên hơn cái tôi cá nhân.

Đối đầu đỉnh cao và bản lĩnh phòng ngự

Giờ đây, chạm trán Real Madrid hay Barcelona, đối phó với những tài năng như Lamine Yamal, Mbappe là công việc thường ngày. Đó là nấc thang cho thấy Espanyol đã quay lại bệ phóng cạnh tranh, trong khi HLV của họ vẫn giữ thói quen giản dị và ngôn ngữ thẳng thắn.

Hiện tại và phía trước: vị trí, lịch đấu và ý nghĩa

Espanyol dưới thời Gonzalez đang bay cao ở vị trí thứ 5 tại La Liga. Tối thứ Năm, họ gặp Atletic Lleida ở Copa del Rey – một đối thủ mà HLV của họ hiểu rõ. HLV Gabri Garcia của Lleida nói: “Tôi biết Manolo vì chúng tôi đã đối đầu với nhau. Chúng tôi đến từ vực sâu.”

Với Gonzalez, mọi thứ vẫn giữ sự “thuần khiết ban đầu”. Ông nói mình vẫn háo hức mỗi khi đến thứ Năm; ngày nào cảm giác đó biến mất – “có thể vì tôi đã già hoặc có quá nhiều tiền” – ông sẽ dừng lại. Từ vô danh ở hạng phủi đến khu kỹ thuật La Liga, hành trình của ông củng cố một chân lý đơn giản: trong bóng đá, niềm tin và lao động bền bỉ vẫn còn giá trị.