Pháp luật Mạo danh cán bộ, chiếm đoạt tiền bằng chiêu trò xin việc và xuất khẩu lao động Có trình độ học vấn, từng thành lập công ty riêng, nhưng sau đó Nguyễn Kỳ Linh đã lún sâu vào việc lừa đảo. Linh mạo danh là cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có thể xin việc, xin chuyển trường cho ai có nhu cầu. Gã còn chiếm đoạt tiền của người khác thông qua hình thức lừa đưa người đi xuất khẩu lao động.

Từ người có học đến kẻ lừa đảo

Nguyễn Kỳ Linh (SN 1981), quê xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), là người có trình độ học thức. Sau khi tốt nghiệp đại học, Linh chọn TP. Vinh (Nghệ An) để lập nghiệp với nhiều công việc khác nhau. Nguyễn Kỳ Linh từng làm việc ở phòng đào tạo của một trường trung cấp kỹ thuật. Sau đó, Linh còn thành lập công ty riêng để làm việc, tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

Thế nhưng, công việc làm ăn của Linh lại không thuận lợi như gã mong muốn. Đến khi các khoản nợ ngày càng nhiều,thay vì tìm cách để “gỡ” khó khăn thì người này lại chọn phương án thực hiện hành vi lừa đảo.

Bị cáo Nguyễn Kỳ Linh. Ảnh: Trần Vũ

Mặc dù bản thân không công tác ở Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, không quen biết các lãnh đạo và một số sở, ban, ngành, không có khả năng xin được việc làm tại các cơ quan Nhà nước, chuyển trường, “chạy” vào trường THPT cho học sinh, nhưng Nguyễn Kỳ Linh đã nói dối mình có thể lo được những việc đó. Cả tin, nhiều bị hại đã đưa tiền nhờ Linh chạy biên chế, chạy vào trường THPT.

Vào tháng 11/2022, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, chị Lê Thị K.L. (trú huyện Nam Đàn) chưa xin được việc làm nên khi người quen giới thiệu đã liên hệ với Nguyễn Kỳ Linh trao đổi về việc nhờ xin vào biên chế làm giáo viên chính thức ở TP. Vinh.

Trong cuộc gặp vào ngày 9/11/2022, Linh giới thiệu đang làm cán bộ tại Sở GD&ĐT Nghệ An, có nhiều mối quan hệ có thể xin được biên chế cho chị Linh. Do tin tưởng nên chị này đã đưa trước cho Linh 150 triệu đồng cùng hồ sơ xin thi tuyển biên chế.

Khoảng 7 ngày sau, Linh hẹn chị L. cùng đi đến UBND TP. Vinh để nộp hồ sơ thi tuyển biên chế. Nhưng khi đến nơi, Linh nói chị L. ở ngoài trụ sở để một mình vào trong. Một lúc sau, Linh điện thoại nói chị L. về trước để mình lo việc cho. Tuy nhiên, Linh không gặp gỡ người nào để lo việc cho chị L. mà chờ cho chị này đi về thì gã cũng rời khỏi khuôn viên UBND TP. Vinh.

Ngày 21/11/2022, Linh gọi điện thoại cho chị L. yêu cầu giao thêm tiền làm chi phí để hoàn tất thủ tục biên chế. Sáng hôm sau, chị L. đã cùng bố đến gặp Linh tại một quán cà phê, đưa thêm 100 triệu đồng. Linh nhận tiền và hẹn với chị L. là ra tết sẽ có quyết định biên chế. Thế nhưng, sau khi nhận tiền, Nguyễn Kỳ Linh không làm gì để xin biên chế giáo viên cho chị L. mà lấy tiền để trả nợ, chi tiêu hết.

Trước đó, vào tháng 3/2020, Nguyễn Kỳ Linh còn thực hiện hành vi lừa đảo chị Thái Thị C. (SN 1989), trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Quá trình gặp gỡ, Linh giới thiệu đang làm tại phòng đào tạo của một trường trung cấp kinh tế kỹ thuật, có nhiều mối quan hệ xã hội, có thể xin cho chị C. vào làm kế toán của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An với chi phí 380 triệu đồng. Tin tưởng nên sau đó, chị C. đã đưa trước cho Linh 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Linh không thực hiện việc như cam kết mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài hình thức lừa đảo chạy việc trên, Nguyễn Kỳ Linh còn chiếm đoạt tiền của người muốn đi xuất khẩu lao động. Vào tháng 10/2020, thông qua người giới thiệu, ông Đậu Đình H. (SN 1976), trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có nhu cầu cho con trai đi xuất khẩu lao động. Thời điểm đó, Nguyễn Kỳ Linh là giám đốc của một công ty, hiện đã ngừng hoạt động, hẹn gặp ông H.

Qua trò chuyện, Linh cam kết với ông H. sẽ đưa người đi xuất khẩu lao động thành công, chi phí 12.000 USD (tương đường 279 triệu đồng). Ngày 23/10/2020, sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ, ông H. đưa 116 triệu đồng cho Linh làm thủ tục.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Linh không thực hiện như đã thỏa thuận mà sử dụng để trả nợ và chi phí cá nhân. Thấy con trai không được đi xuất khẩu lao động, ông H. đã nhiều lần thúc giục nhưng Linh đưa ra nhiều lý do khác nhau rồi không hoàn trả số tiền trên.

Các bị hại sau thời gian đưa tiền nhưng không thấy Linh thông báo trúng tuyển việc làm hay đi xuất khẩu lao động thì yêu cầu trả lại tiền nhưng đều bị y lẩn tránh. Sau đó, họ làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Kỳ Linh.

Bị hại đến tham dự tòa. Ảnh: Trần Vũ

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2023, Nguyễn Kỳ Linh đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo nhiều bị hại trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Tổng số tiền mà Linh đã lừa 8 bị hại là hơn 1,28 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Kỳ Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mới diễn ra, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai vì làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên không có khả năng chi trả. “Áp lực nợ nần nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội”, bị cáo khai trước tòa.

Bị cáo trình bày cảm thấy hối hận vì những hành vi sai trái liên tiếp của bản thân. Không ít lần bị cáo thốt lên hai từ “giá như” biết dừng lại thì mọi chuyện đã không đi quá xa như lúc này. Giờ đây, khi phải hầu tòa, bị cáo chỉ biết nói lời xin lỗi tới các bị hại và người thân của mình.

Giọt nước mắt của đấng sinh thành

Lặng lẽ ngồi tham dự phiên xét xử, bố mẹ và em trai của bị cáo đã nhiều lần đưa tay lên gạt nước mắt. Họ đau buồn, tiếc nuối cho sự sa ngã của Linh. Bởi trước đó Linh từng là niềm tự hào, kỳ vọng của gia đình.

Theo dõi phiên tòa, mẹ của bị cáo nhiều lần ôm mặt khóc. Ảnh: Trần Vũ

Mẹ của bị cáo nghẹn ngào, dù hoàn cảnh gia đình chẳng mấy khá giả nhưng họ tạo điều kiện cho con học hành, vào đại học. Nhưng sau quá trình làm việc do mãi lao theo những cơn “lướt sóng” bất động sản mà Linh vướng vào nợ nần. Vì thương con họ đành cho Linh mượn “sổ đỏ” của gia đình để lo công việc. Nhưng sau đó, ông bà đã mất luôn tài sản lớn nhất khiến giờ đây họ phải ở trọ.

Giận, trách con nhưng họ không đành lòng để mặc đứa con ấy. Sau khi Linh bị bắt, gia đình đã vay mượn để đền bù một phần thiệt hại cho các bị hại trong vụ án.

Gặp con trai trong hoàn cảnh éo le, người mẹ gầy gò, khắc khổ liên tục ôm hai tay lên mặt khóc. Bà tiếc nuối cho đứa con trai từng là niềm tự hào của họ và lo lắng cho tương lai của gia đình mình. Trong sự nghẹn ngào, bà lạc giọng khuyên con trai cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Với việc có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại, có ông nội là liệt sĩ, được Nhà nước tặng nhiều Huân chương Kháng chiến, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kỳ Linh 8 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường tiền cho các bị hại.

Phiên tòa kết thúc. Khi thấy con bị áp giải ra xe, hai ông bà lặng lẽ chạy theo, dặn dò đôi câu ngắn ngủi. Họ nói sẽ sớm thu xếp vào trại thăm con sau ngày xét xử. Nói rồi, cả hai lặng lẽ rời tòa, hòa vào dòng người bằng chiếc xe máy cũ kỹ – chở theo nỗi buồn lặng lẽ và niềm hy vọng mong manh cho một đứa con lầm lỡ.