Mạo danh Công an, Viện Kiểm sát... gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Trong 10 tháng đầu năm, mặc dù nghề đánh bắt thủy sản gặp nhiều khó khăn do tăng giá nhiên liệu... nhưng bà con ngư dân trên địa bàn Nghệ An đã tích cực đánh bắt, giá trị thủy sản ước đạt trên 4 nghìn tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Ngày 27/8/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 2970/QĐ - BVHTTDL công nhận Lễ hội Đền Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Để bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị di tích, huyện Hưng Nguyên xác định Lễ hội Đền Hoàng Mười là điểm nhấn văn hóa du lịch tâm linh trong hành trình về với quê hương Hưng Nguyên.

(Baonghean.vn) - Lần đầu đóng phim truyền hình ở tuổi 31, Phương My gây chú ý bởi vai diễn cô nàng làm nghề mát xa có "thái độ lồi lõm" hiện đang là nhân vật bị ghét nhất phim 'Hành trình công lý'.

(Baonghean.vn) - Trong 2.090 tác phẩm dự thi hợp lệ, có 115 tác phẩm của các loại hình (báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và ảnh báo chí) lọt vào vòng chung khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 80 tác phẩm xuất sắc vinh danh tại lễ trao giải. Báo Nghệ An vinh dự có 2 tác phẩm đạt giải.

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam khai mạc Chương trình nghệ thuật: "Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại" tổ chức tại Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tối 29/10 nhằm nhắc nhớ, tri ân những chiến sĩ đã dành tuổi đôi mươi đẹp đẽ nhất của cuộc đời cho lý tưởng cao đẹp của toàn dân tộc, của khát vọng độc lập, hoà bình đất nước.

(Baonghean.vn) - Tối 29/10, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương), Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức chương trình nghệ thuật: "Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại". Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn.

(Baonghean.vn) - Tối 29/10, trước giờ tổ Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại”, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban tổ chức chương trình, lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

(Baonghean.vn) - Tối 29/10, nhân kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2022), Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tối 29/10, UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi giao lưu với Đoàn cựu lưu học sinh Lào sang thăm trường cũ và thầy cô giáo tại Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Chiều 29/10, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã đến thăm Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Hôm nay, 29/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp tháng 10 để tập trung bàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An cho ý kiến vào hai đồ án quy hoạch phát triển huyện Đô Lương và thông qua chủ trương cấp phép đầu tư hai dự án với tổng số vốn hơn 275 tỷ USD…

(Baonghean.vn) - Nhằm khích lệ tinh thần cho các cầu thủ xứ Nghệ, Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã có mặt tại sân Vinh để động viên, giúp các cầu thủ sớm lấy lại sự tự tin, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

(Baonghean.vn) - Suốt chiều dài hơn 40 năm, trải qua những thăng trầm, Sông Lam Nghệ An luôn là niềm kiêu hãnh của người dân xứ Nghệ. Nhưng trong mùa giải này, niềm kiêu hãnh đó dường như đã chạm đáy.

(Baonghean.vn) - Đây là chủ trương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua tại cuộc họp thường kỳ tháng 10/2022 diễn ra vào sáng nay 29/10 trên cơ sở Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

(Baonghean.vn) - Sáng 29/10, tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (tỷ lệ 1/10.000).