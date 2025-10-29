Maresca: Garnacho chưa đạt thể trạng tối ưu nhưng tiến bộ Bàn thắng đầu tiên cho Chelsea trước Sunderland là tín hiệu tích cực. HLV Enzo Maresca khẳng định Garnacho vẫn đang hoàn thiện thể lực và đặt niềm tin vào Josh Acheampong trước chuyến làm khách Wolverhampton tại Cúp Liên đoàn Anh.

Alejandro Garnacho vừa có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea trong thất bại trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh, và thông điệp của Enzo Maresca sau đó rõ ràng: cầu thủ chạy cánh người Argentina chưa ở thể trạng tốt nhất, nhưng đang tiến bộ từng ngày. Trước chuyến làm khách Molineux gặp Wolverhampton Wanderers tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh, HLV người Ý đồng thời nhấn mạnh niềm tin dành cho hậu vệ trẻ Josh Acheampong.

Garnacho đã ghi bàn cho Chelsea.

Bàn mở tỷ số và lời nhắn gửi từ Enzo Maresca

Bàn mở tỷ số của Garnacho trước Sunderland là cột mốc tâm lý quan trọng kể từ khi anh chuyển đến từ Manchester United vào mùa hè. Dẫu Chelsea không giữ được lợi thế, khoảnh khắc ấy xác nhận sự hiện diện của tân binh 20 tuổi trong cấu trúc tấn công của đội bóng mới.

Maresca gói gọn đánh giá của mình bằng hai vế: sự kiên nhẫn và quỹ đạo tiến bộ. Ông nói: “Garna đang làm rất tốt. Cậu ấy vẫn đang trong quá trình được điều chỉnh thể lực, bởi khi đến từ United, cậu ấy chưa ở trạng thái 100%. Nhưng Garnacho đang nỗ lực mỗi ngày, chơi ngày càng hay hơn và chúng tôi rất hài lòng với màn trình diễn hiện tại của cậu ấy.”

Phân tích: Thể trạng và nhịp độ thi đấu của Garnacho

Điểm nhấn trong phát biểu của Maresca nằm ở hai chữ “thể lực”. Với một cầu thủ chạy cánh, cảm giác nhịp độ và sức bền quyết định chất lượng các hành động quyết định ở phần ba cuối sân. Việc HLV trưởng công khai thừa nhận quá trình điều chỉnh cho thấy Chelsea đang thiết kế lộ trình phù hợp, ưu tiên tích lũy để tối ưu hóa những pha bứt tốc và xử lý ở tốc độ cao của Garnacho.

Đồng thời, bàn thắng đầu tiên thường mở khóa sự tự tin – yếu tố có thể chuyển hóa thành tính trực diện và hiệu quả lớn hơn trong các pha tấn công chuyển trạng thái. Maresca không cầu toàn vào ngay lập tức, nhưng ông muốn duy trì đường cong tăng trưởng hiện tại của học trò.

Josh Acheampong và niềm tin từ băng ghế huấn luyện

Nếu Garnacho là câu chuyện về thể trạng, Josh Acheampong lại là câu chuyện về sự tin cậy. Hậu vệ trẻ đã có trận đá chính thứ tư tại Ngoại hạng Anh mùa này trước Sunderland – con số gấp đôi tổng số lần ra sân mùa trước.

Maresca lý giải vì sao ông đặt cược vào cầu thủ này: “Tôi rất vui với cách Josh đang phát triển và làm việc mỗi ngày. Ngay từ khi đến đây, tôi đã thích phong cách của cậu ấy. Cậu ấy đã chơi 45 phút trong trận giao hữu đầu tiên ở Mỹ và tôi đã thấy tiềm năng rõ rệt. Hy vọng cậu ấy cảm nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện. Không dễ để thi đấu ở Champions League và đá chính tại Ngoại hạng Anh, nhưng chúng tôi luôn cho cậu ấy sự tự tin.”

“Không dễ” ở đây là thước đo về độ khắc nghiệt của cấp độ đỉnh cao, và Acheampong đang vượt qua bằng nền tảng tập luyện, thái độ học hỏi cùng sự đồng hành từ ban huấn luyện.

Tác động trước trận Wolverhampton – Chelsea tại Cúp Liên đoàn Anh

Vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng thứ Năm (giờ Việt Nam) là bài kiểm tra kế tiếp cho quỹ đạo đang lên của cả Garnacho lẫn Acheampong. Với tân binh người Argentina, mục tiêu rõ ràng là duy trì sự tự tin sau bàn thắng đầu tiên, tiếp tục nâng dần khối lượng thi đấu để tiệm cận trạng thái tối ưu. Với hậu vệ trẻ, đây là cơ hội củng cố chỗ đứng bằng một màn trình diễn vững vàng trong bối cảnh lịch thi đấu dày.

Về mặt điều hành, phát biểu của Maresca cho thấy Chelsea có thể tiếp tục xoay tua có chủ đích, nhưng vẫn giữ sợi chỉ đỏ là phát triển cá nhân gắn liền với kết quả tập thể. Trong khuôn khổ đấu cúp, sự sắc bén ở các khoảnh khắc quyết định – như bàn mở tỷ số của Garnacho trước Sunderland – có thể làm nên khác biệt.

