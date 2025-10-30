Marmoush ghi bàn, Man City ngược dòng 3-1 tại Carabao Cup Man City thắng Swansea 3-1: Marmoush nổ súng phút 77, Doku và Cherki góp dấu ấn. Guardiola thừa nhận đội vẫn phụ thuộc Haaland với 11 bàn ở Ngoại hạng Anh.

Phút 77 trên sân Swansea, Omar Marmoush thoát xuống từ biên phải và dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Cú ra chân ấy không chỉ đảo chiều thế trận cho Manchester City mà còn khép lại một đêm cho thấy: ngay cả khi tiền đạo người Ai Cập tỏa sáng, tập thể của Pep Guardiola vẫn sống nhờ nhịp thở mang tên Erling Haaland.

Kịch tính ngược dòng 3-1 tại Swansea

Với một đội hình xáo trộn mạnh mẽ, Man City nhập cuộc chệch choạc và sớm trả giá. Chủ nhà Swansea vượt lên sau siêu phẩm của Goncalo Franco, đặt áp lực lên tập thể của Guardiola ngay từ hiệp đầu.

Đội khách gỡ hòa nhờ một khoảnh khắc có phần may mắn của Jeremy Doku trước khi hiệp một khép lại. Đó là bàn thắng giải tỏa, đưa Man City trở lại đúng quỹ đạo kiểm soát trận đấu.

Hiệp hai chứng kiến bản lĩnh của đội bóng lớn. Sau quãng thời gian bào mòn đối thủ, Marmoush lên tiếng ở phút 77, trước khi Rayan Cherki ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ. Một màn ngược dòng gọn ghẽ, đúng tiết tấu Carabao Cup.

Marmoush gây ấn tượng trước Swansea.

Marmoush ghi dấu, nhưng câu chuyện vẫn là Haaland

Khung cảnh lý tưởng cho Marmoush: Haaland vắng mặt vì chấn thương, cơ hội đá chính mở ra. Và anh đã tận dụng bằng bàn thắng mang tính bản lề. Sau trận, Guardiola khen ngợi tầm quan trọng của việc tiền đạo tìm lại cảm giác ghi bàn sau thời gian dài ngồi ngoài.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói: "Marmoush đã chấn thương một thời gian dài, và tất nhiên, thi đấu ở vị trí mà Erling chơi... nhưng chúng tôi biết trong nhiều trận đấu, chúng tôi cần cả hai và việc có cậu ấy trở lại thật tuyệt vời". Lời khen ấy đồng thời thừa nhận ngầm vị thế không thể lay chuyển của Haaland trong hệ thống.

Guardiola nhấn mạnh sự kiên nhẫn và khả năng hoạt động trong không gian hẹp của tiền đạo người Na Uy – những phẩm chất vẫn là chuẩn mực cho bất kỳ số 9 nào ở Etihad. Khi được hỏi về khả năng Haaland trở lại cuối tuần, ông đáp ngắn gọn: "Vâng, tôi hy vọng vậy".

Góc nhìn chiến thuật: khoảnh khắc quyết định

Bàn thắng của Marmoush phác họa đúng yêu cầu ở vị trí mũi nhọn của Man City: chọn thời điểm bứt tốc sau lưng hậu vệ và dứt điểm dứt khoát trong khoảng trống hạn hẹp. Trước đó, Doku giúp đội khách tháo nút thắt bằng nỗ lực cá nhân và một chút may mắn – đúng kiểu bàn thắng mở đường quan trọng trong thế trận bế tắc.

Ở những phút cuối, khi Swansea dâng cao tìm bàn gỡ, Cherki chốt hạ trong thời điểm đội chủ nhà lộ khoảng trống, hoàn tất kịch bản ngược dòng.

Haaland vẫn quá quan trọng với Man City.

Con số biết nói

Tỷ số: Swansea 1-3 Man City (Carabao Cup).

Thứ tự bàn thắng: Goncalo Franco mở tỷ số; Jeremy Doku gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc; Omar Marmoush nâng tỷ số 2-1 ở phút 77; Rayan Cherki ấn định trong phút bù giờ.

Erling Haaland đã ghi 11 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này; không một đồng đội nào có nhiều hơn 1 pha lập công.

Tác động và lời cảnh tỉnh

Marmoush mang lại tín hiệu tích cực: Man City có phương án dự phòng chất lượng khi Haaland vắng mặt. Nhưng bức tranh rộng hơn vẫn đặt dấu hỏi. Số liệu tại Ngoại hạng Anh cho thấy tầm ảnh hưởng quá lớn của Haaland; nếu thiếu nguồn bàn thắng ấy, Man City có thể đánh rơi điểm số quan trọng cả ở giải quốc nội lẫn Champions League.

Đó là “gót chân Achilles” của The Citizens. Để chinh phục các danh hiệu lớn, họ cần một Haaland ở trạng thái tốt nhất. Bàn thắng của Marmoush là mảnh ghép mới, hữu ích – nhưng chưa đủ để thay thế nhịp tim quen thuộc của cỗ máy săn bàn người Na Uy.