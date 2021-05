Masan tặng hàng nghìn thùng sản phẩm thiết yếu đến các đơn vị tuyến đầu chống dịch

(Baonghean.vn) - Nhằm chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, trong suốt thời gian qua, các Công ty thành viên của Tập đoàn Masan tại Nghệ An cũng như ở các tỉnh, thành trên cả nước đã ủng hộ bằng hiện vật là những sản phẩm thiết yếu tới hàng ngàn quân nhân, nhân viên y tế và những người nghèo đang cần sự giúp đỡ.

Masan cho rằng, Công ty Javis Co., Ltd. đã nhập khẩu nhầm sản phẩm lưu hành nội địa của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc và do lỗi ghi nhãn phụ không đầy đủ.