Maserati Grecale Tributo Il Bruciato: SUV Ý và nghệ thuật Phiên bản đặc biệt Maserati Grecale Tributo Il Bruciato là sự kết hợp giữa hiệu suất SUV và di sản rượu vang Ý, nổi bật với màu sơn hiệu ứng Chromaflair độc đáo.

Sự giao thoa giữa xe hơi và rượu vang

Maserati đã hợp tác cùng nhà sản xuất rượu vang danh tiếng Marchesi Antinori để ra mắt một phiên bản độc đáo của dòng SUV Grecale, mang tên Tributo Il Bruciato. Được chế tác bởi bộ phận cá nhân hóa Maserati Fuoriserie, dự án này không chỉ là một chiếc xe mà còn là một tác phẩm nghệ thuật nhằm tôn vinh văn hóa Italy và vùng đất Bolgheri trứ danh.

Maserati Grecale Tributo Il Bruciato là sản phẩm của bộ phận cá nhân hóa Maserati Fuoriserie.

Vẻ đẹp của sự biến đổi

Điểm nhấn chính của Grecale Tributo Il Bruciato nằm ở màu sơn ngoại thất Alchimia Scarlatta. Đây là một màu sắc phức hợp với lớp nền màu đỏ Burgundy, được bổ sung các sắc thái ánh đồng và mâm xôi sẫm (Dark Raspberry). Công nghệ sơn Chromaflair cho phép màu sắc của xe thay đổi một cách tinh tế tùy thuộc vào góc nhìn và điều kiện ánh sáng, tạo ra một hiệu ứng thị giác ấn tượng và liên tục biến đổi.

Màu sơn Alchimia Scarlatta thay đổi sắc thái dưới các góc ánh sáng khác nhau.

Hoàn thiện vẻ ngoài là bộ mâm hợp kim 21 inch, với hai tùy chọn thiết kế là Pegaso Forgiati hoặc Crio Fuoriserie, đều được sơn đen bóng. Ẩn sau đó là kẹp phanh cũng được sơn đen, tạo nên một tổng thể hài hòa và thể thao.

Lưới tản nhiệt đặc trưng của Maserati với logo cây đinh ba.

Không gian nội thất tinh tế và độc quyền

Bên trong cabin, Maserati Grecale Tributo Il Bruciato tiếp tục thể hiện sự sang trọng với tông màu nâu Tan kết hợp đỏ sẫm Dark Red. Ghế ngồi được trang trí bằng họa tiết gân nổi dạng sọc "cannelloni", một chi tiết gợi nhớ đến sự khéo léo của các nghệ nhân Italy. Sự tinh tế còn được thể hiện qua các chi tiết nhỏ, tạo nên một không gian lái xe vừa hiện đại vừa ấm cúng.

Nội thất bọc da hai tông màu với họa tiết sọc 'cannelloni' đặc trưng.

Các trang bị tiện nghi cao cấp cũng là một phần không thể thiếu, bao gồm hệ thống âm thanh vòm Sonus faber với 14 loa và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, mang lại trải nghiệm thoải mái và đẳng cấp cho mọi hành trình.

Vô lăng thể thao tích hợp các nút chức năng và lẫy chuyển số.

Hiệu năng từ nền tảng Modena

Phiên bản đặc biệt này được phát triển dựa trên cấu hình Grecale Modena. Xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp dung tích 2.0L, kết hợp với hệ thống mild-hybrid 48V, sản sinh công suất tối đa 330 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Phần đuôi xe Maserati Grecale Tributo Il Bruciato với cụm đèn hậu LED.

Với cấu hình này, Maserati Grecale Tributo Il Bruciato có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 5,3 giây và đạt tốc độ tối đa 240 km/h, đảm bảo mang lại cảm giác lái phấn khích đặc trưng của thương hiệu cây đinh ba.

Định vị và giá bán

Maserati Grecale Tributo Il Bruciato sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn, nhắm đến những nhà sưu tập và khách hàng tìm kiếm sự độc quyền. Mức giá chính thức của phiên bản này chưa được công bố. Để tham khảo, tại thị trường Việt Nam, phiên bản Maserati Grecale Modena tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 4,9 tỷ đồng.