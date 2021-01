Mất 6,1 tỷ đồng trong tài khoản vì cài app giả

Chị Minh trình báo sự việc với Công an quận Đống Đa vào cuối tháng 1. Sự việc đang được điều tra.

Ngày 31/1, Công an quận Đống Đa cho biết, theo khai báo, chị Minh nhận được cuộc điện thoại số lạ từ người xưng danh cán bộ điều tra. Người này thông báo đang điều tra vụ án ma túy liên quan chị Minh và yêu cầu kê khai số tiền trong các tài khoản ngân hàng. "Cán bộ điều tra" sau đó yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android.

Lấy lý do "bảo mật thông tin tài khoản", "cán bộ điều tra" đề nghị chị Minh tải và cài đặt ứng dụng mang tên "Bộ Công an" (vn84app.apk) hiển thị phù hiệu công an. Sau khi cài đặt app mang tên "Bộ Công an" thành công, chị Minh tiếp tục làm theo hướng dẫn để điền tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, họ tên, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân)...

Vừa hoàn tất đăng nhập các thông tin cá nhân và mã OTP tài khoản ngân hàng, chị Minh phát hiện bị rút trộm 6,1 tỷ đồng trong tài khoản.

Hình ảnh phần mềm gián điệp mạo danh Bộ Công an. Ảnh: Công an cung cấp. Theo công an, "vn84app.apk" là phần mềm gián điệp. Khi được cài đặt lên các thiết bị thông minh, các tập tin mã độc này sẽ nghe lén cuộc gọi, đánh cắp dữ liệu, danh bạ điện thoại, tin nhắn của người dùng, trong đó có cả tin nhắn thông báo số dư tài khoản ngân hàng, mã OTP đăng nhập Internet Banking. Thông tin thu thập sẽ được gửi đến máy chủ điều khiển ở nước ngoài cho chúng dùng để chiếm toàn tiền trong tài khoản.



Nhà chức trách khuyến cáo người dân không truy cập vào các phần mềm giả mạo này, trường hợp đã tải tệp tin "vn84app.apk" (phần mềm giám sát an toàn giả mạo Bộ Công an) trên điện thoại thì nhanh xóa đi để tránh bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Ứng dụng lừa đảo này đã được cảnh báo nhiều trong thời gian gần đây song vẫn nhiều người bị mắc bẫy. Mới đây nhất ở Nghệ An, một cô giáo cũng bị chiếm đoạt 1 tỷ đồng sau khi làm theo hướng dẫn của người lạ mặt cài đặt phần mềm này.

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm cảnh báo rủi ro và an ninh mạng Athena, cho biết thủ đoạn này không mới song được biến hóa tinh vi để lừa người dùng. Người dùng không nên cài các phần mềm lạ chưa được kiếm chứng qua nhiều nguồn thông tin; không nên truy cập vào những đường link lạ hay cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc. "Chỉ cài đặt các ứng dụng có trên Google Play hoặc App store bởi ít nhất khi đưa lên đây đã được an ninh mạng kiểm định", ông Thắng nói.

Để đảm bảo an toàn cho thiết bị di động, ông Thắng khuyên cài đặt các phần mềm phát hiện ứng dụng lừa đảo, gián điệp với giá chừng 900.000 đồng một năm. Nhiều ứng dụng khi tải về thì sử dụng bình thường nhưng khi cập nhật lại là phần mềm lừa đảo.