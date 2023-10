Mất cảnh giác, nhiều phụ nữ bị cướp giật tài sản khi lưu thông trên đường

Nhiều vụ cướp táo tợn

Nhớ lại sự việc diễn ra cách đây gần 2 tháng, chị Đinh Thị H, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo chị H, vào tối 10/9/2023, khi chị đang điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 46, đoạn thuộc địa phận xã Xuân Hòa thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter màu trắng, không rõ biển kiểm soát cướp giật 1 chiếc điện thoại Iphone 12 Promax trị giá khoảng 15 triệu đồng. “Tôi không nghĩ đối tượng giở trò cướp giật manh động như vậy. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay, cũng như hô hoán gì”, chị H, cho biết.

Cũng trong tối ngày 10/9, chị Nguyễn Thị Bảo N., trú tại xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn đang điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 15A thuộc địa bàn xã Nam Nghĩa thì bị một đối tượng đi xe máy Exciter cướp giật điện thoại di động Samsung.

Đối tượng Trần Văn Ngọc tại Cơ quan Công an. Ảnh tư liệu: Phạm Thủy

Các vụ việc sau đó đã được trình báo tới Công an huyện Nam Đàn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nam Đàn đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến ngày 14/9, Công an huyện Nam Đàn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Văn Ngọc (SN 1998), trú tại xóm Văn Đồng, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương về hành vi cướp giật tài sản, thu giữ 4 điện thoại, 2 xe máy. Tại Cơ quan Công an, Trần Văn Ngọc khai nhận từ giữa tháng 8/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Nam Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc…

Trước đó vào khoảng hơn 7h ngày 3/3, chị Trần Thị Ngọc Anh (SN 1995), trú tại khối 12, phường Trường Thi, TP.Vinh, trên đường đi làm từ TP.Vinh theo đường Quốc lộ 46A lên xã Hưng Đạo, khi đi đến khối 7, thị trấn Hưng Nguyên bị một nam thanh niên cướp giật 1 điện thoại IPhone XS max, khoảng 10 triệu đồng. Sự việc nhanh chóng được trình báo và sau 1h đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Tuấn Anh (SN 2003), trú tại xóm 4, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên.

Cảnh đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh thực hiện hành vi cướp điện thoại do phương tiện đi sau quay lại.

Tương tự, ngày 16/2, Công an TP Vinh cũng đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ đối tượng Lương Khánh Thiện (SN 2000), trú tại khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh. Đây là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản vào 9h25 ngày 15/2 tại ngã tư giao nhau giữa đường Phan Đăng Lưu với đường Trường Thi. Tại thời điểm đó, thấy một người phụ nữ đi bộ dọc vỉa hè đường Phan Đăng Lưu đang nghe điện thoại, trên vai đeo một chiếc túi xách, Thiện vội điều khiển xe đi trên vỉa hè, tăng ga từ phía sau, áp sát phía bên phải người phụ nữ, đồng thời nhanh chóng dùng tay trái cướp giật chiếc túi rồi tẩu thoát. Điều khiển xe đi đến đoạn trước Trường Mầm non Hoa Sen, đường Lê Hồng Phong, kiểm tra bên trong túi xách có gần 5 triệu đồng, Thiện nhanh chóng bỏ tiền vào túi áo khoác của mình rồi vứt lại chiếc túi xách cùng số giấy tờ của bị hại trước khu vực Trường Mầm non Hoa Sen.

Cần nêu cao cảnh giác

Những vụ việc trên cho thấy sự manh động, liều lĩnh của tội phạm cướp giật và đối tượng chúng thường nhắm đến là phụ nữ đi một mình trên đường vào thời điểm vắng người. Theo một điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: hầu hết các vụ cướp giật tài sản do đối tượng là nam giới gây ra, chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 16 đến 30, nhiều đối tượng là trẻ mồ côi, bỏ học, có tiền án tiền sự, nghiện ma tuý, lười lao động nhưng thích hưởng thụ, nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác để thoả mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân của mình...

Chúng thường sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát di chuyển trên các tuyến giao thông để theo dõi, quan sát, lựa chọn mục tiêu để cướp. Khi đã phát hiện và lựa chọn được người đi đường (đang đi xe máy hoặc đi bộ) có mang theo tài sản, các đối tượng sẽ áp sát, lợi dụng thời điểm vắng người qua lại để cướp giật tài sản. Hoặc như thủ đoạn của Trần Văn Ngọc, đối tượng gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn Nam Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc… là sử dụng xe mô tô gắn biển kiểm soát giả, rồi đi lại trên các tuyến đường vắng vào ban đêm. Quan sát thấy nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ) sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Lương Khánh Thiện, thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản rất táo tợn của người dân trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Theo ngành chức năng, nguyên nhân nảy sinh tội phạm cướp giật tài sản xuất phát từ nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có thực tế ý thức bảo vệ tài sản của người dân còn nhiều sơ hở. Theo thống kê, nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản xảy ra trong thời gian qua phần lớn là phụ nữ - những người mỗi khi ra đường thường mang theo túi xách, đeo nhiều trang sức, vừa đi vừa nghe điện thoại… Chính những hành động hớ hênh, mất cảnh giác nêu trên đã tạo điều kiện cho tội phạm cướp giật có cơ hội hoạt động. Chưa kể, đây là những người sức phản kháng yếu, các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Tang vật một số vụ cướp giật thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Hành vi cướp giật tài sản không chỉ là chiếm đoạt tài sản mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân. Bởi phần lớn các đối tượng dùng xe máy chạy với tốc độ cao, ra tay bất ngờ khi các nạn nhân đang lưu thông trên đường hoặc trong tình huống bất khả kháng. Chính điều này khiến bị hại có thể gặp tai nạn nguy hiểm, tổn hại đến sức khỏe và hư hỏng phương tiện. Chưa kể, còn có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác khi đang cùng tham gia giao thông trên đường...

Bởi vậy, ngoài kế hoạch, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cướp giật tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của lực lượng chức năng, cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đối với nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao. Đặc biệt là nhóm học sinh đã bỏ học, nhóm vị thành niên lang thang, thanh thiếu niên trong các gia đình khó khăn về kinh tế...