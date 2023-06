Mất điện liên tục, người dân vật vã đối phó với nóng bức

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cùng với hứng chịu nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, giông lốc làm hư hại nhà cửa, người dân nhiều huyện, thị ở Nghệ An còn phải tìm muôn cách để chống chọi lại sự nóng bức, ngột ngạt khi mất điện liên tục,...

Mắc võng ngủ dưới gốc cây

10h 30 phút ngày 3/6, bà Chế Thị Minh ở xóm 1, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc vẫn ngồi ngoài gốc cây gần con đường trước cổng nhà. Mồ hôi nhễ nhại khiến lưng áo ướt đẫm, bà liên tục dùng khăn lau mặt.

Bà Minh cho biết, “nóng quá, mất điện không thể ngồi trong nhà nên từ sáng bà ngồi ngoài gốc cây. Nhưng đã gần 11 giờ, bóng tròn, ngồi gốc cây cũng nóng hầm hập và chưa có điện để nấu cơm. Trưa nay bà ăn cơm nguội, không nấu vì phải nhóm bếp củi, nóng lắm”.

Rồi bà chỉ vào chiếc võng mắc dưới hai gốc cây trong vườn nhà mình, cho biết, ngày hôm qua (2/6) mất điện từ 7 giờ đêm đến 2 giờ sáng, nóng quá không ngủ được, nửa đêm bà phải ra vườn mắc võng ngủ dưới gốc cây. Còn hai đứa cháu ở cùng bố mẹ bên kia đường thì khóc cả đêm vì nóng. Bố mẹ phải thức thay nhau quạt cho con ngủ. Sáng dậy vợ chồng chúng nó phải đi làm sớm, cả đêm mất ngủ nên người bơ phờ, mệt mỏi.

Xóm 1, xã Nghi Văn nằm dọc theo Tỉnh lộ 534. Nắng nóng cộng với mất điện liên tục khiến mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Chị Nguyễn Thị Lan, cách nhà bà Chế Thị Minh không xa cho biết, xóm có khoảng 100 hộ, hầu như nhà nào cũng có người già và trẻ nhỏ. Khoảng 1 tuần trở lại đây, ngày nào cũng mất điện, có khi mất từ đầu hôm đến sáng khiến nhiều người ốm ra. Đứa còn nhỏ tuổi thì khóc, vật vã, đứa lớn tuổi hơn thì ấm ức không ngủ được.

“Mất điện liên tục, cả tuần nay ngày nào gia đình tôi cũng ăn cơm tối muộn, tầm 9 giờ mới dọn và bê mâm cơm ra sân hoặc ra vườn ngồi đỡ nóng. Lúc nào có điện là tranh thủ xạc điện thoại, xạc đèn tích điện, quạt tích điện. Song không phải nhà nào cũng có quạt tích điện để dùng, như nhà bà Minh cũng không có. Bà đã gần 70 tuổi, phải ra vườn ngủ mỗi đêm mất điện, rất thương” - chị Lan cho biết.

Chị Nguyễn Thị Gái ở xóm 4, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) cũng cho biết, các xóm ở xã Hưng Mỹ hầu như ngày nào cũng bị mất điện, người dân phải ra đường, tìm gốc cây, chỗ có bóng mát để hạ nhiệt.

Xóm 4 nơi gia đình chị ở có tần suất mất điện ít hơn, tầm 3-4 tiếng/ngày. Còn các xóm vùng trên của Hưng Mỹ (gọi là vùng Thượng Mỹ) thì mất điện thường xuyên. “Ngày hôm qua (tức là ngày 2/6) ở các xóm vùng Thượng Mỹ đã mất điện tròn 1 ngày đêm” - chị Gái cho hay.

Chung tiền mua máy phát điện, nổ máy xe ôtô ngủ qua đêm

Tại xóm 1, xã Đại Sơn (huyện Đô Lương), sáng 3/6, ông Lê Văn Nga cho biết: Hai ngày qua, xã Đại Sơn chỉ có điện từ 8 giờ sáng đến trưa (11 giờ). Tối hôm qua (2/6), đến 12 giờ đêm vẫn chưa có điện, 3 đứa cháu nhà tôi không ngủ được vì nóng bức. Thương cháu, sợ cháu ốm nên tôi đành nổ máy xe ô tô, chạy điều hoà xe để 4 bà cháu vào xe ngủ. Vì sợ ngủ trong xe không an toàn nên tôi thức cả đêm để canh chừng” - ông Lê Văn Nga cho biết.

Sáng 3/6, một số hộ dân xóm 4, xã Đại Sơn cho biết, nếu có điện thì vào giờ cao điểm lại yếu, không thể chạy được máy điều hoà nhiệt độ. Để đối phó với việc mất điện liên tục, các hộ đã góp tiền mua chung một máy phát điện mini để dùng quạt, bóng đèn.

Không chỉ ở xã Đại Sơn, nhiều xã khác của huyện Đô Lương cũng diễn ra tình trạng mất điện nhiều giờ liền, hoặc mất điện ban đêm khiến người dân phải "di tản" ra khỏi nhà. Ví như ở xóm 6, xã Quang Sơn, đêm ngày 1/6 một số hộ dân đã mang chiếu ra nhà văn hoá xóm tìm nơi thoáng mát để ngủ; một số hộ khác có con nhỏ thì đi thuê phòng ở nhà nghỉ có máy phát điện để nghỉ ngơi.

Cần thông báo kịp thời lịch cắt điện và dự báo sự cố

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội, người dân ở nhiều huyện, thành, thị chia sẻ thông tin về việc mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh. Ngày 2/6, anh Nguyễn Ngọc Toàn ở thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn) chia sẻ trên mạng xã hội về cách “đối phó” với mất điện của người dân: “Đã có nhiều gia đình không chịu được phải đưa người già, con cháu lên thị trấn hoặc những nơi đang có điện để ở nhờ”.

Còn tài khoản Facebook Hoá Hưởng ngày 1/6 thì bức xúc đăng dòng trạng thái mong muốn Điện lực Anh Sơn nếu cắt điện lâu thì cần thông báo cho người dân biết trước để chủ động công việc, sinh hoạt. Phản hồi ý kiến của Facebook Hoá Hưởng, nhiều người cho rằng không nên bức xúc vì ngành Điện cũng không cố ý cắt điện, mà do quá tải, hoặc do nguồn cung không đủ cầu.

Ngoài huyện Anh Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông, người dân các huyện như Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai, huyện Thanh Chương cũng có nhiều phản ánh về việc mất điện liên tục gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, lao động.

11h trưa 3/6, ông Nguyễn Cảnh Nam - Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương cho biết: Sáng nay chúng tôi thực hiện bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm An Hoà, không có điện nên buổi lễ phải rút gọn vì nóng bức. Thanh An hầu như ngày nào cũng bị mất điện và hầu như không có thông báo trước khiến cán bộ cũng như người dân không chủ động được công việc.

"Chúng tôi cũng hiểu rằng đây là do sự cố quá tải, hoặc nguồn cung không đủ cầu buộc ngành Điện lực phải cắt điện luân phiên, song về lâu dài cứ tiếp diễn như thế này thì đời sống, sản xuất của người dân sẽ bị đảo lộn, ảnh hưởng lớn" - ông Nam bày tỏ.