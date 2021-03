Mất hàng trăm triệu đồng vì tin số lô đề rao bán trên mạng

Các đối tượng đăng quảng cáo trên mạng xã hội để lừa đảo

Công an TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa phá chuyên án “ Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ” quy mô lớn thông qua hình thức bán số lô, số đề qua mạng xã hội, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều phương tiện, tang vật có liên quan...

Ngày 28/1, chị C.T.L, ở phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa trình báo với nội dung: Trong quá trình sử dụng facebook, chị L. thấy có người đăng tải nội dung liên quan đến việc cho số lô, số đề trúng thưởng với cam kết chính xác tới 100%.



Nhóm đối tượng bị bắt.

Các đối tượng còn cho chị xem trước bảng kết quả của “Công tysổ sổ kiến thiết miền Bắc” có dấu đỏ, chữ kỹ của lãnh đạo công ty, nên chị rất tin tưởng. Sau đó, chị L. đã liên hệ với số hotline và được các đối tượng hướng dẫn chuyển khoản số tiền 141.200.000đ qua số tài khoản chúng cung cấp. Tuy nhiên, khi nhận được tiền chuyển khoản xong thì chúng chặn facebook, zalo và cắt mọi liên lạc với chị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an TP. Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng trên.

Tài liệu, con dấu giả các đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Ngày 3/3, tại một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, Ban chuyên án đã bắt giữ các đối tượng: Trần Nhật Duật (SN 1986), Trần Đình Phúc (SN 2002), Nguyễn Thanh Cao (SN 1999), Phạm Ngọc Bình (SN 1996), đều trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Vũ Trần Dũng, Nguyễn Khắc Đồng, Lê Đức Minh, đều SN 2003 và trú tại tỉnh Phú Thọ.Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 12 điện thoại di động, 5 dàn máy tính và nhiều thẻ sim, thẻ tài khoản các ngân hàng, 10 con dấu giả có liên quan đến Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, Công ty xổ số 3 miền và các thiết bị điện tử khác...Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận: Do cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, thống nhất với nhau chỉnh sửa kết quả, thông tin của công ty xổ số kiến thiết sau đó trực tiếp sử dụng máy tính, điện thoại đăng những thông tin giả mạo trên lên các tài khoản facebook, zalo ảo để quảng cáo, cung cấp số điện thoại hotline để dụ dỗ người chơi.Khi có người liên hệ, nhóm người này sẽ báo giá" mỗi con số khi mua (mỗi loại số sẽ có mệnh giá khác nhau). Người chơi phải chuyển khoản trước, khoảng 16h chiều các đối tượng sẽ chuyển số cho người chơi và thúc giục người chơi đánh to, đánh lớn.Trần Nhật Duật, Trần Đình Phúc khai nhận tại cơ quan điều tra và con dấu giả, bảng số lô, đề đã được chỉnh sửa, thông tin giả mạo các đối tượng đưa lên mạng.Để tạo lòng tin, các đối tượng này còn đặt làm những con dấu giả của các công ty xổ số, giả mạo chữ ký của lãnh đạo công ty, bảng danh sách lô đề được đóng dấu mật, dấu cam kết từ nhà quay thưởng để gửi cho bị hại, hoặc tung lên mạng xã hội. Khi người mua chuyển khoản xong thì chúng sẽ chặn facebook, zalo của họ, còn nếu ngẫu nhiên có người trúng thì các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển hoa hồng (hoặc 10%) giá trị giải thưởng đã trúng cho chúng.Với thủ đoạn trên, các đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước. Bước đầu, Công an TP. Thanh Hóa đã làm rõ tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo gần đây là gần 500 triệu đồng.Hiện, Công an TP. Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ai là nạn nhân của các đối tượng này thì nhanh chóng đến Công an TP. Thanh Hóa để phối hợp điều tra, làm rõ.