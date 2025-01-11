Matheus Cunha ghi bàn đầu cho MU, nối dài 3 trận thắng Tiền đạo Brazil ghi bàn đầu cho MU trong thắng lợi 4-2 trước Brighton, góp phần vào chuỗi 3 trận thắng đầu tiên dưới thời Ruben Amorim. Tạo hiệu ứng tích cực.

Chiến thắng 4-2 trước Brighton không chỉ nối dài mạch 3 trận thắng liên tiếp – cột mốc đầu tiên dưới thời Ruben Amorim – mà còn đánh dấu bàn thắng đầu tiên của Matheus Cunha cho Manchester United. Trong tập thể đang hồi sinh, tiền đạo Brazil mang đến năng lượng khác biệt: máu lửa, kỹ thuật ngẫu hứng và khát khao cống hiến.

Bàn thắng mở tài khoản và ý nghĩa với chuỗi 3 trận thắng

Phải chờ tới trận gặp Brighton, Cunha mới mở tài khoản bàn thắng cho MU. Khoảnh khắc này đến đúng lúc đội bóng cần chất xúc tác tinh thần để củng cố niềm tin sau giai đoạn khởi đầu nhiều sóng gió. Mạch 3 trận thắng liên tiếp dưới thời Amorim cho thấy United đang đi đúng hướng, và sự hòa nhập nhanh của các tân binh – đặc biệt là Bryan Mbeumo và Cunha – đóng vai trò then chốt.

Cunha dần chứng minh giá trị ở MU.

Sự phù hợp của Cunha với United của Ruben Amorim

Giới chuyên môn đánh giá Cunha là mảnh ghép phù hợp cho MU: anh chơi với cảm xúc, có cá tính và không ngại va chạm. Tại Old Trafford, những phẩm chất đó lập tức được nhận diện: tranh chấp quyết liệt, di chuyển chủ động, sẵn sàng hi sinh vì tập thể. Bàn thắng vào lưới Brighton củng cố niềm tin rằng United có thể đã tìm được hình mẫu tiền đạo biết châm ngòi cảm hứng – điều sân Old Trafford mong mỏi suốt nhiều năm.

Tuy vậy, Amorim nhấn mạnh yếu tố ổn định mới là thước đo sau cùng: “Cậu ấy có thể mang đến rất nhiều cho tập thể, nhưng cần duy trì phong độ ở mức cao nhất mỗi tuần.” Đó là thông điệp rõ ràng về tiêu chuẩn thi đấu mà Cunha phải giữ nếu muốn trở thành nhân tố chủ lực.

Liên kết hứa hẹn với Mbeumo và Bruno Fernandes

Nếu Mbeumo gây ấn tượng bằng khả năng ghi bàn đều đặn, thì Cunha mang tới nhịp điệu và sức bật cho mặt trận tấn công. Khi mức độ ăn ý với Mbeumo và Bruno Fernandes tăng lên trong hệ thống của Amorim, khả năng tạo khác biệt của Cunha – cả ở khâu dứt điểm lẫn mở ra khoảng trống – được kỳ vọng sẽ còn rõ hơn.

Giới chuyên môn đánh giá Cunha hoàn hảo cho MU.

Số liệu điểm tựa: nền tảng từ Wolves, khởi đầu ở Old Trafford

Nhìn lại mùa trước tại Wolves, Cunha ghi 17 bàn và có 6 kiến tạo – con số cho thấy tiềm năng đóng góp trực tiếp vào bàn thắng không hề nhỏ. Tới MU, pha lập công trước Brighton là cột mốc đầu tiên để anh xây dựng quỹ bàn thắng mới.

CLB Bàn thắng Kiến tạo Ghi chú Wolves (mùa trước) 17 6 Thành tích theo nguồn Manchester United (hiện tại) 1 — Bàn đầu tiên trong trận thắng 4-2 Brighton

Tiếng nói nội tâm và yêu cầu của đỉnh cao

“Biết mình đến từ đâu giúp tôi sống trọn giấc mơ mà mình luôn theo đuổi,” Cunha chia sẻ. Câu nói ấy như lời nhắc về hành trình từ cậu bé Brazil tới tiền đạo mang áo đỏ Old Trafford. Sự tự nhận thức là động lực, còn thước đo đỉnh cao – như Amorim nói – là tính ổn định hằng tuần.

Tác động rộng hơn: năng lượng mới cho Old Trafford

Cunha không chỉ mang tới bàn thắng mà còn truyền tải tinh thần tươi mới – thứ MU đã thiếu trong thời gian dài. Trong bối cảnh tập thể đang được định hình, sự xuất hiện của một tiền đạo giàu năng lượng và cá tính giúp United có thêm phương án gây áp lực, giữ nhịp và khơi dậy cảm hứng thi đấu.

Từ điểm khởi đầu là bàn thắng trước Brighton và chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, hành trình tiếp theo của Cunha sẽ được đo bằng khả năng duy trì hiệu suất. Nếu mối liên kết với Mbeumo và Bruno Fernandes tiếp tục phát triển, Old Trafford có cơ sở để kỳ vọng vào một “mùa rực rỡ” cho tiền đạo Brazil – theo cách anh viết lại giấc mơ của chính mình.