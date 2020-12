Mâu thuẫn khi chung sống như vợ chồng, cô gái vung dao đoạt mạng bạn trai

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Công an quận Tân Bình, TP.HCM 30/11 đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng Nghi phạm là cô gái 26 tuổi, hiện đang bị Công an quận Tân Bình tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân bị sát hại là bạn trai của cô này.Trong đêm, cơ quan Công an đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạngTheo thông tin ban đầu, vì mâu thuẫn tình cảm, chiều cùng ngày cô gái tìm đến nơi làm việc của bạn trai ở trong con hẻm trên đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Khi gặp nhau, 2 bên có nói chuyện qua lại.Bất ngờ cô gái rút dao đâm bạn trai khiến anh này gục tại chỗ và tử vong. Sau khi gây án , cô gái nói với những người làm chung công ty với bạn trai rằng, hãy báo Công an.Cô gái này đã quay về nhà tắm rửa và sau đó đến trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.Theo nguồn thông tin, nghi phạm nữ có chung sống với nạn nhân như vợ chồng. Gần đây, 2 người có mâu thuẫn tình cảm và cô gái tìm đến tận công ty bạn trai gây ra vụ án mạng như nói trên.