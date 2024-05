Mâu thuẫn sau đám vui, nam thanh niên đâm bạn tử vong

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xét bị cáo Lô Văn Trường (SN 2005, trú xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 25/12/2023, Lô Văn Trường đến nhà chị H.T.H (trú xã Lục Dạ, huyện Con Cuông) dự đám vui. Khi ra cổng lấy xe máy để về thì Trường gặp anh Ngân Viết Lương (SN 1999, trú xã Môn Sơn, huyện Con Cuông). Do có mâu thuẫn từ trước nên Trường chửi bới, xúc phạm anh Lương, anh này dùng tay đấm vào vùng đầu, mặt Trường. Do được mọi người can ngăn nên Trường về nhà còn anh Lương tiếp tục vào rạp đám vui uống rượu.

Bị cáo Lô Văn Trường tại tòa. Ảnh: Nguyễn Dương

Quá bực tức, Trường về nhà lấy một con dao rồi quay lại đám vui với mục đích trả thù. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy anh Lương và anh Ngân Trọng Tr. (SN 1998, trú cùng xã với Trường) đi từ trong đám vui về thì bị Trường chặn lại. Lúc này, 2 bên lại xảy ra mâu thuẫn. Anh Tr. lao vào đánh Trường. Trường lùi lại rồi cúi xuống cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người anh Tr. khiến nạn nhân gục xuống tử vong. Một ngày sau, Trường đến Công an xã Lục Dạ, huyện Con Cuông đầu thú.

Tại phiên tòa, Trường khai nhận mọi hành vi của mình. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi gia đình mình vì đã phạm sai lầm. Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên Lô Văn Trường 19 năm tù về tội “Giết người”. Về dân sự buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền hơn 280 triệu đồng tổn thất tinh thần, mai táng phí và cấp dưỡng cho người thân bị hại.