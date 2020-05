Mâu thuẫn trong lúc ngồi uống nước, nam thanh niên ở Nghệ An đâm hàng xóm tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 23h tối 8/5, anh Nguyễn Trọng Vinh cùng với một số người hàng xóm đang ngồi chơi, uống nước tại nhà anh Nguyễn Công Tình thì xảy ra mâu thuẫn với đối tượng Trần Đình Lương (SN 1989) trú cùng xóm.

Sau khi to tiếng qua lại, được mọi người can ngăn, đối tượng Lương về nhà, tuy nhiên sau đó Lương đã quay lại rút con dao nhọn thủ sẵn trong người ra đến nhiều nhát vào ngực anh Vinh.

Bị đâm anh Vinh cố chạy từ trong nhà anh Tình ra đến đường bê tông phía trước ngôi nhà thì ngục gã. Nạn nhân sau đó được hàng xóm đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để cấp cứu, tuy nhiên do bị đâm nhiều nhát và mất nhiều máu nên đã tử vong.

Sau khi đâm anh Vinh, đối tượng Trần Đình Lương đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Nhận được tin báo, Ban Công an xã Hoa Thành đã có mặt tại để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an huyện Yên Thành và các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.