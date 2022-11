Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 1 người bị chém tử vong

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Th. và nghi can T. nhậu chung và xảy ra mâu thuẫn. Nghi can bỏ về phòng trọ thì Th. tìm đến để nói chuyện phải trái dẫn đến đánh nhau. T. đã dùng hung khí chém Th. tử vong…

Ngày 7/11, Công an TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức lấy lời khai một số nhân chứng, điều tra làm rõ vụ đánh nhau xảy ra trong hẻm 606, đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là P.M.Th (SN 1999, quê Đồng Nai). Người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu tên T, khoảng 30 tuổi được xác định là nghi can gây ra vụ án mạng, sau khi băng bó vết thương, T. đã bỏ trốn, Công an TP. Thủ Đức đang truy xét.

Trước đó, khoảng 23h ngày 6/11, người dân trong hẻm 606 nghe thấy tiếng chửi nhau, sau đó đuổi chém nhau gây náo loạn trong hẻm. Khi mọi người chạy ra thì phát hiện Th, bị một vết thương nặng vùng cổ, bất tỉnh, bên cạnh là T, cũng bị thương nên đưa cả 2 vào Bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Th, không qua khỏi.

Một số người dân sống trong hẻm cho hay, buổi tối giữa Th, và nghi can T, có ngồi nhậu chung cùng một nhóm bạn và xảy ra mâu thuẫn. Được can ngăn nghi can T. bỏ về phòng trọ, sau đó Th. đã tìm đến để nói chuyện phải trái. Hai người tiếp tục chửi nhau rồi đánh nhau và án mạng xảy ra.