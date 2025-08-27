Kinh tế Máy phát điện 'đắt hàng' mùa mưa bão Những ngày mưa bão vừa qua, mất điện là điều không tránh khỏi, nhiều gia đình, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tìm đến giải pháp mua máy phát điện. Nhu cầu tăng đột biến khiến thị trường máy phát điện những ngày này trở nên đắt khách, nhiều nơi còn rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Người dân xếp hàng mua máy phát điện tại một cửa hàng bán máy phát điện ở đường Mai Hắc Đế. Ảnh: Thanh Nga

Mất ăn, mất ngủ vì mất điện, hàng hóa hư hỏng, thậm chí thiệt hại hàng chục triệu đồng, đó là thực tế mà nhiều cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cửa hàng hải sản, quán ăn, quán kem, quán bánh ngọt đang đối mặt. Không thể ngồi chờ điện lực khắc phục sự cố, nhiều người đành bỏ ra một khoản tiền lớn để đầu tư máy phát điện, coi đó là giải pháp tình thế nhưng cấp thiết.

Anh Bùi Huy Đồng, chủ một cơ sở kinh doanh hải sản lớn ở đường Tuệ Tĩnh, chia sẻ: Hai ngày qua, mất điện khiến anh gần như mất ăn, mất ngủ. Hàng trăm cân hải sản trong các tủ đông, tủ mát đứng trước nguy cơ hư hỏng; các bể sục khí ngừng hoạt động khiến tôm, cua, cá có thể chết ngộp, giảm giá trị. Tôi đã có một máy phát điện dự phòng, nhưng không ngờ mất điện kéo dài tận hai ngày vẫn chưa có. Không biết đến khi nào mới có điện trở lại, tôi buộc phải mua thêm một máy phát điện công suất lớn để chạy tủ bảo quản hàng hóa. Nếu để hư hỏng, thiệt hại rất lớn.

Thợ lắp đặt không ngơi tay. Ảnh: Thanh Nga

Không chỉ cơ sở kinh doanh hải sản, các quán kem, quán bánh ngọt cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đặc thù của ngành hàng này là toàn bộ sản phẩm phải được bảo quản bằng tủ mát. Chỉ cần mất điện vài giờ đồng hồ, chất lượng sản phẩm đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nên, nhiều chủ quán đã phải chạy đôn, chạy đáo tìm mua máy phát điện “chữa cháy” trong lúc cấp bách.

Thị trường máy phát điện đa dạng với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh: T.P

Với các hộ gia đình, chuyện mất điện nhiều ngày liên tiếp cũng tạo ra sự xáo trộn lớn trong sinh hoạt. Anh Dương Xuân Hùng, trú phường Trường Vinh, thở dài: “Trong nhà bây giờ mọi thứ đều phụ thuộc vào điện, từ điện thoại, máy tính, quạt mát, điều hòa, nồi cơm điện, bếp từ đến tủ lạnh. Mất điện, mọi thứ ngưng trệ, sinh hoạt đảo lộn. Hai ngày vừa rồi cả nhà tôi rất vất vả, hôm nay buộc phải mua máy phát điện để có thể duy trì cuộc sống bình thường”.

Trên thị trường hiện nay, máy phát điện có nhiều loại với công suất từ 2,3 – 5,5 KVA, chạy dầu hoặc xăng, giá dao động từ 8 – 20 triệu đồng/chiếc. Các dòng nhập khẩu nguyên chiếc có giá cao hơn, từ 15 – 35 triệu đồng/chiếc. Dù giá không rẻ, nhưng trong tình cảnh mất điện kéo dài, người dân vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh.

Nhiều gia đình nông thôn chủ động mua sắm máy phát điện chủ động mùa mưa bão. Ảnh: T.P

Theo ghi nhận, tại nhiều cơ sở kinh doanh máy phát điện trên địa bàn Nghệ An, lượng khách mua hàng tăng đột biến những ngày qua. Thậm chí có nơi “cháy hàng”, không đủ máy cung cấp.

Anh Tiến Hường, chủ một cơ sở cung cấp máy phát điện trên đường Mai Hắc Đế cho biết: “Trong ngày hôm nay, nhu cầu mua máy phát điện tăng đột biến. Kho quá tải, hết xe chở hàng, thợ lắp đặt cũng kín lịch. Nhiều anh em phải làm đến khuya để kịp kiểm tra và giao máy cho khách. Hiện nay, phân khúc máy 4-5 triệu đồng đã hết sạch, chỉ còn loại 7-12 triệu đồng. Từ sáng nay cửa hàng chúng tôi bán được khoảng 20 chiếc phân khúc giá 5 triệu đồng”.

Anh Cường Lam, một người chuyên kinh doanh máy phát điện ở xã Xuân Lâm, chia sẻ rằng mùa mưa bão, nhu cầu mua máy phát điện còn cao hơn cả mùa hè. “Đa phần con cái ở xa mua máy phát điện gửi về cho cha mẹ ở quê, đề phòng mất điện dài ngày. Năm nay mới vào đầu mùa mưa bão mà tôi đã bán được 20 máy, chủ yếu là loại công suất nhỏ phục vụ hộ gia đình”, anh Lam cho biết.

Máy phát điện có loại sử dụng nhiên liệu xăng và nhiên liệu dầu. Ảnh: T.P

Với nhiều hộ dân, việc đầu tư một chiếc máy phát điện không chỉ để

"chống cháy" nhất thời, mà còn là sự chuẩn bị lâu dài. Ông Nguyễn Hữu Hiếu, trú xã Xuân Lâm, cho rằng: “Mùa hè mất điện có lịch cắt luân phiên, người dân còn chủ động được. Nhưng mưa bão thì khác, bất ngờ và kéo dài, có khi 3 – 5 ngày, thậm chí cả tuần mới khắc phục xong. Vì vậy, tôi thấy việc mua máy phát điện là cần thiết, như tôi vừa mua một chiếc giá 7 triệu đồng để yên tâm hơn”.

Thực tế cho thấy, mỗi mùa mưa bão, thị trường máy phát điện lại trở nên nhộn nhịp. Nhu cầu tăng cao, giá bán giữ mức ổn định nhưng số lượng máy có hạn, khiến nhiều điểm bán phải chạy đôn chạy đáo nhập hàng. Người mua thì sốt ruột, người bán thì tất bật, tạo nên một “cơn sốt” nhất thời.

Người dân khi mua máy phát điện cần lưu ý chọn loại có công suất phù hợp với nhu cầu. Ảnh: T.P



Dù vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân khi mua máy phát điện cần lưu ý chọn loại có công suất phù hợp với nhu cầu, tránh tình trạng lãng phí hoặc không đáp ứng đủ khi sử dụng. Ngoài ra, cần tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, thương hiệu để đảm bảo chất lượng và an toàn khi vận hành, bởi máy phát điện thường đi kèm với nguy cơ về khí thải, tiếng ồn nếu dùng không đúng cách.