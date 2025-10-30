Mazda CX-5 thế hệ mới 2025: Màn hình 15,6 inch, AWD CX-5 thế hệ mới xuất hiện tại Japan Mobility Show 2025, tăng chiều dài và trục cơ sở, trang bị màn hình 15,6 inch; động cơ 2,5L 187 mã lực, hộp số 6AT và AWD tiêu chuẩn.

Mazda CX-5 thế hệ mới ra mắt toàn cầu hồi tháng 7 và hiện được trưng bày tại Japan Mobility Show 2025. Mẫu SUV cỡ C chuyển trọng tâm sang giao diện số với màn hình trung tâm 15,6 inch – thuộc nhóm lớn nhất trong dải sản phẩm Mazda hiện tại – đồng thời tăng kích thước tổng thể. Xe tiếp tục dùng động cơ xăng 2,5L hút khí tự nhiên (187 mã lực, 251 Nm), kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Giá bán được dự báo có thể cao hơn đời trước.

Mazda CX-5 anh 1

Màn hình 15,6 inch dẫn dắt trải nghiệm, khoang lái tinh gọn

Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 15,6 inch, đóng vai trò là giao diện chính để điều khiển hầu hết tính năng trên xe. Mazda đã lược bỏ phần lớn phím bấm vật lý, giữ lại các phím chức năng thiết yếu trên vô lăng tròn 3 chấu. Cách tiếp cận này giúp khoang lái gọn gàng, hiện đại; đổi lại, người dùng sẽ cần thời gian làm quen thao tác trên màn hình.

Việc tập trung hóa điều khiển qua màn hình lớn đồng nghĩa các luồng thông tin và cài đặt được tổ chức lại theo cấu trúc phần mềm. Nếu được tối ưu hợp lý, thao tác có thể nhanh và trực quan hơn sau khi quen tay; tuy nhiên, cảm nhận thực tế còn phụ thuộc cách Mazda thiết kế giao diện và phản hồi cảm ứng.

Mazda CX-5 anh 2

Tỷ lệ thân xe thay đổi, chi tiết chiếu sáng tái thiết kế

So với thế hệ trước, CX-5 mới dài hơn 102 mm, trục cơ sở tăng 76 mm. Các con số này hứa hẹn mang lại không gian nội thất tốt hơn và dáng xe cân đối hơn. Nhìn trực diện, lưới tản nhiệt vẫn giữ phong cách quen thuộc của Mazda, trong khi đèn định vị ban ngày bên trong cụm đèn chiếu sáng được tinh chỉnh.

Phía sau, xe dùng logo dạng chữ thay cho biểu tượng truyền thống, cụm đèn hậu và xi-nhan được làm mới họa tiết, đem lại cảm giác thị giác sắc sảo hơn. Bản cao cấp trang bị mâm sơn đen toàn bộ, đường kính 19 inch, góp phần nhấn mạnh phong cách thể thao của tổng thể ngoại hình.

Mazda CX-5 anh 3

Động lực quen thuộc: 2,5L hút khí tự nhiên, 6AT, AWD tiêu chuẩn

Trái với sự thay đổi mạnh ở giao diện người dùng, hệ động lực của CX-5 mới giữ cấu hình đã được kiểm chứng: động cơ xăng 2,5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 251 Nm. Sức mạnh truyền qua hộp số tự động 6 cấp, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trang bị tiêu chuẩn.

Sự kết hợp này hướng đến vận hành cân bằng, dự đoán trước và ổn định trong nhiều điều kiện mặt đường. Hộp số 6 cấp thường cho cảm giác chuyển số rõ ràng, còn AWD tiêu chuẩn giúp tăng độ bám khi xuất phát và khi đi đường trơn trượt. Cảm nhận chi tiết về độ mượt và phản ứng ga sẽ cần kiểm nghiệm thực tế khi xe đến tay người dùng.

Mazda CX-5 anh 4

Mâm 19 inch và ảnh hưởng tới hành trình

Mâm 19 inch sơn đen ở bản cao cấp là điểm nhấn thẩm mỹ. Vành lớn thường mang đến diện mạo vững chãi hơn; đồng thời, tùy loại lốp và thiết lập treo, cảm nhận êm ái có thể thay đổi. Đánh giá chi tiết cần thêm thời gian trải nghiệm thực tế.

Bảng thông số chính (theo thông tin công bố)

Hạng mục Chi tiết Kích thước Chiều dài tăng 102 mm; trục cơ sở tăng 76 mm so với thế hệ trước Ngoại thất Đèn định vị ban ngày tinh chỉnh; logo sau dạng chữ; đèn hậu/xi-nhan họa tiết mới Mâm 19 inch sơn đen (bản cao cấp) Màn hình trung tâm Cảm ứng 15,6 inch Bố trí điều khiển Lược bỏ phần lớn phím bấm vật lý; phím chức năng trên vô lăng 3 chấu Động cơ Xăng 2,5L hút khí tự nhiên Công suất/mô-men xoắn 187 mã lực, 251 Nm Hộp số Tự động 6 cấp Dẫn động 4 bánh toàn thời gian (tiêu chuẩn)

Mazda CX-5 anh 5

Giá bán và bối cảnh thị trường

Giá Mazda CX-5 thế hệ mới có thể tăng so với đời trước. Tại Việt Nam hiện tại, CX-5 đang bán ra 7 phiên bản lắp ráp trong nước với giá 749–979 triệu đồng. Mẫu xe này dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C, doanh số lũy kế vượt các đối thủ như Ford Territory, Hyundai Tucson hay VinFast VF 7.

Việc nâng cấp tập trung vào trải nghiệm số trong cabin cùng thay đổi ở kích thước có thể giúp CX-5 tiếp tục duy trì lợi thế trong phân khúc. Khi thông tin giá bán và cấu hình chi tiết cho từng thị trường được công bố, bức tranh cạnh tranh sẽ rõ ràng hơn.

Mazda CX-5 anh 6

Kết luận nhanh

Thế hệ mới của Mazda CX-5 đặt dấu ấn bằng màn hình 15,6 inch và cách tiếp cận tối giản nút bấm, song song là thay đổi kích thước nhằm cải thiện tỷ lệ và không gian. Việc duy trì động cơ 2,5L hút khí tự nhiên, hộp số 6AT và AWD tiêu chuẩn cho thấy Mazda ưu tiên sự nhất quán về vận hành. Những đánh giá sâu hơn về độ êm, cách âm và khả năng tiết kiệm nhiên liệu sẽ cần bài thử thực tế khi xe bán ra.