Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster 12R: 197 mã lực, 200 xe MX-5 Spirit Racing Roadster 12R chỉ bán 200 xe tại Nhật, nâng công suất lên 197 mã lực nhờ cải tiến nạp/xả và trục cam; hộp số sàn 6 cấp, dẫn động cầu sau, giảm xóc Bilstein.

Theo Carscoops, Mazda chỉ sản xuất 200 chiếc MX-5 Spirit Racing Roadster 12R cho thị trường Nhật Bản, trong khi số đơn đăng ký sở hữu vượt 9.500. Tỷ lệ cung–cầu chênh lệch cho thấy sức hút của mẫu xe đầu tay thuộc Mazda Spirit Racing – bộ phận hiệu suất cao mới thay thế MazdaSpeed.

Động lực mới cho MX-5: 197 mã lực từ máy 2.0L hút khí tự nhiên

Điểm khác biệt lớn nhất của bản 12R nằm ở sức mạnh. Cũng dùng động cơ 4 xy-lanh 2.0L hút khí tự nhiên như bản tiêu chuẩn, 12R đạt 197 mã lực thay vì 181 mã lực. Mức tăng này đến từ loạt tinh chỉnh tập trung vào nhịp thở của động cơ: cổng nạp mới, ống xả được hiệu chỉnh và nâng cấp trục cam.

Những thay đổi nói trên đưa 12R trở thành một trong những chiếc Miata mạnh mẽ nhất từng có. Với cấu hình cầu sau và hộp số sàn 6 cấp duy nhất, gói nâng cấp của Mazda Spirit Racing hướng tới trải nghiệm điều khiển thuần chất, tối ưu phản hồi cơ học thay vì dựa vào tăng áp.

Khung gầm và giảm chấn: tinh chỉnh có chủ đích

Mazda trang bị giảm xóc Bilstein cho Spirit Racing Roadster, đi kèm các tinh chỉnh đặc thù nhằm cải thiện khả năng vận hành. Bilstein là lựa chọn quen thuộc trên những cấu hình thiên về hiệu suất nhờ đặc tính kiểm soát thân xe chặt chẽ, độ hồi phục ổn định. Trên 12R, mục tiêu là giữ chất linh hoạt vốn có của MX-5 nhưng nâng ngưỡng kiểm soát khi vào cua và chuyển tải trọng.

Tổ hợp động cơ hút khí tự nhiên – số sàn 6 cấp – cầu sau giúp người lái tương tác trực tiếp với chiếc xe. Trên những cung đường đòi hỏi nhịp vào số chính xác, 12R hứa hẹn tận dụng lợi thế dải tua rộng và sự tuyến tính của động cơ để duy trì nhịp độ ổn định.

Diện mạo riêng của 12R: nhấn mạnh tính hiệu năng

Phiên bản 12R xuất hiện với màu sơn xám Aero Gray, đi kèm các điểm nhấn xám đậm hơn đặt tại bộ chia gió trước, ốp sườn và cánh gió sau. Cách phối tông nhấn mạnh chủ đích khí động học và hiệu năng thay vì chỉ là trang trí.

Bên trong, Roadster 12R trang bị ghế thể thao bọc Alcantara, dây đai an toàn 4 điểm. Bộ ghế giữ người tốt hơn khi vào cua tốc độ, trong khi dây đai 4 điểm tăng độ cố định thân người – một chi tiết phù hợp tinh thần track-focused của gói 12R.

MX-5 Spirit Racing Roadster 12R anh 1

Hai cấu hình, hai mức sức mạnh

Mazda giới thiệu hai phiên bản: Spirit Racing Roadster tiêu chuẩn và 12R. Cùng nền tảng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, bản tiêu chuẩn đạt 181 mã lực, trong khi 12R đạt 197 mã lực nhờ các nâng cấp nêu trên. Cả hai đều sử dụng hộp số sàn 6 cấp, dẫn động cầu sau, nhắm tới nhóm người lái ưu tiên tương tác cơ khí và cảm giác lái thuần chất.

Việc tách bậc rõ ràng giữa công suất 181 mã lực và 197 mã lực cũng giúp Mazda Spirit Racing định vị 12R như lựa chọn dành cho người dùng cần thêm hiệu năng mà vẫn giữ phương châm “ít nhưng tinh” của một chiếc roadster hạng nhẹ.

MX-5 Spirit Racing Roadster 12R anh 2

Giá bán, số lượng và thị trường

Spirit Racing Roadster tiêu chuẩn có giá khởi điểm 5,265 triệu yen (khoảng 34.400 USD) và giới hạn 2.200 xe. Bản 12R dành riêng cho Nhật Bản, chỉ sản xuất 200 xe với giá khởi điểm 7,612 triệu yen (khoảng 49.700 USD). Trong bối cảnh hơn 9.500 đăng ký sở hữu, khả năng tiếp cận 12R là rất thấp; những khách hàng chưa có suất nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang bản tiêu chuẩn hoặc chờ các lô sau nếu có.

Với vai trò sản phẩm mở màn của Mazda Spirit Racing, chiến lược giới hạn số lượng cho thấy cách Mazda kiểm soát trải nghiệm và phản hồi thị trường trước khi mở rộng danh mục hiệu suất cao.

MX-5 Spirit Racing Roadster 12R anh 3

Bảng thông số chính (theo công bố)

Hạng mục Spirit Racing Roadster Spirit Racing Roadster 12R Động cơ I4 2.0L hút khí tự nhiên I4 2.0L hút khí tự nhiên (cổng nạp/ống xả/trục cam nâng cấp) Công suất 181 mã lực 197 mã lực Hộp số 6 cấp, số sàn 6 cấp, số sàn Dẫn động Cầu sau Cầu sau Giảm chấn Bilstein (tinh chỉnh vận hành) Bilstein (tinh chỉnh vận hành) Ngoại thất — Aero Gray, điểm nhấn xám đậm (chia gió trước/ốp sườn/cánh gió sau) Nội thất — Ghế thể thao bọc Alcantara, đai an toàn 4 điểm Số lượng 2.200 xe 200 xe (Nhật Bản) Giá khởi điểm 5,265 triệu yen (khoảng 34.400 USD) 7,612 triệu yen (khoảng 49.700 USD)

Kết luận: gói tinh chỉnh tập trung, đúng tinh thần roadster

MX-5 Spirit Racing Roadster 12R không thay đổi triết lý cốt lõi của MX-5, mà tinh chỉnh đúng vào các điểm tạo khác biệt trên đường: công suất tăng có cơ sở kỹ thuật, giảm xóc Bilstein và bộ ghế–đai phù hợp sử dụng cường độ cao. Trong khuôn khổ 200 xe cho Nhật Bản, 12R vừa là lời giới thiệu bản lĩnh của Mazda Spirit Racing, vừa là phiên bản sưu tầm đáng giá với những ai tìm một chiếc Miata mạnh mẽ, số sàn, cầu sau.

Với bản tiêu chuẩn, MX-5 Spirit Racing Roadster vẫn giữ cấu hình kỹ thuật “đúng chất MX-5” và mức giá tiếp cận hơn. Hai tầng cấu hình này giúp Mazda phủ rộng nhu cầu: từ người chơi thích chất roadster cơ bản đến nhóm đòi hỏi nhiều hiệu năng hơn nhưng vẫn đề cao tương tác người–máy.