MB Ageas Life – Đồng hành cùng người dân Nghệ An dựng xây hạnh phúc

(Baonghean.vn) - Nằm trong kế hoạch mở rộng và phủ sóng thương hiệu MB Ageas đến gần hơn với khách hàng, trong năm 2022, MB Ageas tiếp tục xây dựng và đưa vào hoạt động Văn phòng MB Ageas Life Nghệ An. Đây là văn phòng đại lý thứ 10 trên toàn quốc.

Sáng 23/9, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life khai trương văn phòng đại lý MB Ageas Life Nghệ An. Dự lễ khai trương, về phía lãnh đạo Công ty Bảo hiểm MB Ageas Life có các ông: Dominik Smeets – Phó Tổng Giám đốc thứ nhất MB Ageas Life; Gilbert Foo – Điều hành và phát triển kinh doanh toàn quốc MB Ageas Life cùng lãnh đạo các chi nhánh, bộ phận của công ty. Về phía tỉnh Nghệ An, có đại diện chính quyền địa phương, các công ty, doanh nghiệp và đối tác liên quan.

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life được xây dựng trên cơ sở liên doanh giữa 3 đối tác gồm: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Việt Nam, Tập đoàn Ageas từ Bỉ và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai từ Thái Lan theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 74/GP/KDBH, ngày 21/7/2016 của Bộ Tài chính.

Trải qua 6 năm hoạt động, MB Ageas Life đã vinh dự nhận được những giải thưởng trong và ngoài nước, là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của công ty để mang đến những giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng. Hướng đến mục tiêu trở thành Công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu được tin yêu nhất, MB Ageas Life thực hiện chiến lược phát triển "Đa kênh".

Trong đó, Kênh đại lý truyền thống tiếp tục mở rộng với hàng ngàn tư vấn viên, cùng hệ thống văn phòng chính thức có mặt tại khắp các tỉnh thành, kênh Bancassurance được triển khai rộng khắp tại 300 chi nhánh, phòng giao dịch MB trên toàn quốc và kênh kỹ thuật số được phát triển đồng bộ, thông minh và chuyên nghiệp trên các nền tảng website, fanpage, Zalo, ứng dụng MB App, ứng dụng Viettel Pay...

Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách tốt nhất đến những khách hàng ở các tỉnh, địa phương trên toàn quốc, trong năm 2022, Công ty MB Ageas Life dự kiến sẽ mở thêm 87 văn phòng trên khắp 63 tỉnh, thành.

Với sứ mệnh: "Đồng hành cùng Bạn dựng xây hạnh phúc" - MB Ageas Life đã mang đến thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam một cách tiếp cận mới, đối với các sản phẩm tài chính nói chung và sản phẩm bảo hiểm nói riêng. Một số giải thưởng cao quý mà MB Ageas Life được vinh danh: - 2019: Đạt giải thưởng Finance Award 2019 cho hạng mục Doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam do Tạp chí Finance Magazine bình chọn. - 2020: MB Ageas Life đạt được thành tích Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín. - 2021: MB Ageas Life đạt được thành tích Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín. - 2022: MB Ageas Life đạt được thành tích Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín.

Nghệ An – với tiềm năng phát triển kinh tế, dân số thu nhập cao và đã có một lực lượng lớn khách hàng tham gia bảo hiểm với MB Ageas Life vinh dự được lựa chọn là văn phòng đầu tiên khai trương trong năm 2022. Theo thống kê, kênh đại lý tại Nghệ An đã đạt doanh số 32 tỷ AFYP trong năm 2021, đánh dấu bước quan trọng trong việc phát triển thị trường của MB Ageas tại Nghệ An.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Dominik Smeets – Phó Tổng Giám đốc thứ nhất MB Ageas Life nhấn mạnh: "Để lọt vào top 5 thị trường vào năm 2026, chúng tôi sẽ tăng cường thị phần, hợp tác với đối tác rất mạnh là MB Bank bằng cách sử dụng phân tích cho các kênh truyền thống và kỹ thuật số, đồng thời xây dựng một nhóm đại lý cốt lõi lớn mạnh và duy trì tăng trưởng về chất lượng song song. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào lực lượng đại lý cốt lõi có năng suất và chất lượng vượt trội bán các sản phẩm chất lượng vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.

Điểm chú ý đầu tiên đối với kênh đại lý của MB Ageas Life là chất lượng tuyển dụng. Thứ hai là cân đối danh mục sản phẩm của mình tốt hơn để đảm bảo tất cả các đại lý của chúng tôi có thể phục vụ nhu cầu của cộng đồng trên khắp Việt Nam một cách trọn vẹn hơn. Chúng tôi cũng sẽ ra mắt trong năm nay một sản phẩm mới là UL Limited Pay (sản phẩm liên kết chung), đây sẽ là một cú hích lớn đối với năng suất và việc tuyển dụng của chúng tôi. Thứ ba, đó là đào tạo. Chúng tôi đã bắt đầu cải tiến các chương trình đào tạo và giới thiệu cho những thành viên mới tham gia vào gia đình MB Ageas của chúng tôi, thông qua kênh số và kênh truyền thống. Thứ tư, đảm bảo chất lượng và cải thiện tỷ lệ tái tục.

Tại lễ khai trương, Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life đã bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Ngọc làm Trưởng văn phòng Đại lý MB Ageas Life Nghệ An.

Dịp này, 14 suất quà của MB Ageas Life đã được trao đến 14 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của phường Hưng Dũng và phường Vinh Tân, thành phố Vinh.