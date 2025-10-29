Mbappe chạm mốc 12 bàn sau 9 trận gặp Barcelona Phút 28 tại Santiago Bernabeu, Mbappe dứt điểm chéo góc mở tỷ số, nâng tổng lên 12 bàn/9 trận trước Barcelona; mùa này anh đã có 16 bàn/13 trận cho Real Madrid.

Kylian Mbappe lại chọn Barcelona để nhấn mạnh bản năng sát thủ. Phút 28 tại Santiago Bernabeu, từ đường chuyền xé toang khối phòng ngự của Jude Bellingham, số 10 của Real Madrid băng cắt và dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Đó là bàn thắng thứ 12 của Mbappe sau 9 lần đối đầu Barca trong sự nghiệp (tính cả ở PSG và Real) — một con số biến đội bóng xứ Catalonia thành đối thủ ưa thích nhất của anh.

Mbappe liên tục phá lưới Barca.

Khoảnh khắc then chốt: cú ra chân định hình nhịp độ

Trước khi lưới rung, Mbappe từng đưa bóng vào khung thành nhưng bị VAR từ chối vì offside chỉ vài milimet. Anh cũng có một quả penalty nhưng bị cản phá. Những khoảnh khắc đó không làm thay đổi nhịp độ Mbappe chơi bóng: bình thản di chuyển, tăng tốc đúng thời điểm, chạm một nhịp để đưa bóng đi theo quỹ đạo không thể cản.

Diễn biến chính và chi tiết kỹ thuật

Quyết định nằm ở chất lượng pha chuyền của Bellingham và cách Mbappe khai thác khoảng trống. Khi Barcelona dâng cao, tuyến giữa bị bẻ gãy bởi đường chuyền xuyên tuyến. Mbappe di chuyển từ vai hậu vệ vào “khe” giữa trung vệ – hậu vệ biên, nhận bóng thuận chân và vung chân phải theo đà, đưa bóng đi chéo góc — mẫu dứt điểm mang dấu ấn quen thuộc của anh.

Bellingham – Mbappe: kết nối tốc độ và không gian

Sự phối hợp giữa Bellingham và Mbappe là trọng tâm trong cách Real Madrid tấn công các trận lớn. Một cầu thủ sở hữu nhãn quan chuyền bóng sớm kết hợp với mũi nhọn có khả năng bứt tốc, chọn điểm rơi ở half-space là công thức đủ đơn giản nhưng vô cùng khó hóa giải, đặc biệt khi hàng thủ Barca dâng cao và để khoảng trống sau lưng.

Mbappe thực sự là ác mộng của Barca.

“Nạn nhân” quen thuộc: từ PSG đến Real Madrid

Thói quen hành hạ Barcelona của Mbappe không phải hiện tượng nhất thời. Ở UEFA Champions League 2020/21, anh lập hat-trick tại Camp Nou trong chiến thắng 4-1, rồi ghi thêm một bàn trên chấm 11m ở lượt về, khép lại tổng tỷ số 5-2. Đến tứ kết Champions League 2023/24, sau khi PSG thua 2-3 ở lượt đi, Mbappe ghi cú đúp trong trận lượt về tại Camp Nou — một bàn phạt đền, một tình huống phản công ở phút 89 — đưa đại diện Paris vào bán kết.

Khởi đầu ở Real Madrid và nhịp ghi bàn dồn dập

Gia nhập Real Madrid mùa hè 2024, Mbappe được kỳ vọng kế thừa di sản Cristiano Ronaldo — và các con số ủng hộ điều đó. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, anh đã ghi 16 bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường. Ở các trận cầu lớn, tên Mbappe thường xuyên xuất hiện trên bảng điện tử.

Ngay cả trong những thất bại như thua 0-4 tại Bernabeu hay ở các trận chung kết, Mbappe vẫn để lại dấu ấn: ghi bàn ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha (Real thua 2-5) và lập công bằng đá phạt trực tiếp ở chung kết Cúp Nhà vua. Ở trận Siêu kinh điển cuối mùa 2024/25, anh lập hat-trick thứ hai trong sự nghiệp đối đầu Barca dù Real thua 3-4 — ba pha lập công thể hiện đủ bộ kỹ năng: penalty, dứt điểm chéo góc, phản công thần tốc.

Tháng 10/2025: thông điệp tái khẳng định

Trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa giải mới, Mbappe lại mở tỷ số tại Bernabeu. Một bàn thắng bị VAR khước từ và một quả 11m không thành chỉ làm nền cho cú dứt điểm quyết định. Thêm một lần, Barca trở thành bệ phóng để Mbappe nhắc nhở về tầm vóc của mình.

Thống kê đáng chú ý

Chỉ số Giá trị Bàn vào lưới Barcelona (tổng cộng) 12 bàn sau 9 trận Phong độ mùa hiện tại tại Real Madrid 16 bàn sau 13 trận Hat-trick vào lưới Barcelona 2 lần Các cột mốc nổi bật trước Barca Hat-trick 4-1 tại Camp Nou (2020/21); cú đúp lượt về tứ kết (2023/24); hat-trick El Clásico (2024/25)

Gợi nhớ Cristiano Ronaldo — nhưng theo cách của Mbappe

Mỗi bàn thắng trước Barca đều làm dày thêm so sánh với Cristiano Ronaldo. Tốc độ bùng nổ, chọn vị trí sắc bén và bản lĩnh trong các trận then chốt là những điểm tương đồng. Nhưng cách Mbappe tạo khác biệt nằm ở nhịp chạy không bóng và khả năng kết liễu theo một chạm ở góc hẹp. Với 12 bàn sau 9 trận đối đầu, Barcelona trở thành tấm gương phản chiếu rõ nét nhất cho quỹ đạo đi lên của Mbappe tại Bernabeu.