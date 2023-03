Mbappe giúp Pháp đè bẹp Hà Lan; Lukaku lập hat-trick ở vòng loại EURO

(Baonghean.vn) -Thời gian tới Nghệ An sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm.

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã thống nhất chuyển sinh hoạt tổ cho 2 đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An gồm các ông: Dương Đình Chỉnh và Nguyễn Xuân Đức.

(Baonghean.vn) - Nghi vấn có quan hệ tình dục với học sinh lớp 9, một thầy giáo ở huyện Nam Đàn đang bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra.

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, đoàn công tác Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Quỳ Châu.

(Baonghean.vn) - Sau gần 1 thế kỷ tồn tại, ngôi nhà Tây trên đỉnh đồi ở xã Thanh Liên (Thanh Chương) đã xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, sự an toàn của người dân.

(Baonghean.vn) - Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Trung lần này sẽ có tác động tích cực, lâu dài đến sự phát triển quan hệ của hai bên. Liên quan đến vấn đề này, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an.

(Baonghean.vn) - Chiều 24/3, tại huyện Nghĩa Đàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2/2023 cụm số 3.

(Baonghean.vn) - Kể từ tháng 3/2023, người tham gia hiến máu ở Nghệ An sẽ được tư vấn và có quyền lựa chọn món quà “Gói xét nghiệm quà tặng” hoặc món quà mang tính chất lưu niệm “truyền thống” như gấu bông, bộ tách trà, ô che mưa... Gói xét nghiệm quà tặng mang lại lợi ích rất thiết thực.

Bệnh nhân ung thư ở Việt Nam đang dần trẻ hóa. Nhiều người tham gia bảo hiểm y tế chưa biết mức chi trả khi không may phát hiện căn bệnh này.

(Baonghean.vn) - Công trình là sự gửi gắm tình cảm, sự tin yêu, kỳ vọng của tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành đối với người dân và các em học sinh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt giữ, triệu tập 17 đối tượng liên quan.