MBLand nhận cú đúp giải thưởng Quốc tế 2 năm liên tiếp

MBLand lớn mạnh không ngừng

Tại sự kiện trao giải thưởng DOT Property Vietnam Awards 2022 thường niên do Alpha Asia Group tổ chức diễn ra vào ngày 28/7 vừa qua, MBLand tiếp tục được xướng tên tại hạng mục giải thưởng danh giá: Best Developer Northern Vietnam 2022 (Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Miền Bắc Việt Nam 2022) và Best Riverside Township Landscape Design Vietnam 2022 (Dự án khu đô thị ven sông có thiết kế cảnh quan đẹp nhất Việt Nam 2022) dành cho dự án Vinh Park River. Đây là năm thứ 2 liên tiếp MBLand được vinh danh ở hạng mục này. Với các tiêu chí, quy trình thẩm định, xét duyệt khắt khe, đây là giải thưởng cao quý mà bất kỳ đơn vị nào hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đều mong muốn được ghi nhận.

2 năm liên tiếp được vinh danh tại hạng mục "Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Miền Bắc Việt Nam 2022" là bảo chứng cho năng lực và vị thế của MBLand trên bản đồ phát triển bất động sản cả nước, cũng là lời khẳng định không thể mạnh mẽ hơn cho uy tín và sự lớn mạnh không ngừng của thương hiệu MBLand. Danh hiệu cao quý còn là minh chứng cho hướng đi đúng đắn mà doanh nghiệp kiên tâm theo đuổi trên nền tảng giá trị cốt lõi là Phát triển con người - Chuyên nghiệp - Sáng tạo. Từ lâu, MBLand đã trở thành đơn vị phát triển Bất động sản đáng tin cậy với đơn vị thi công, khách hàng và các sản phẩm bất động sản tốt nhất.

Với slogan “Giá trị tạo niềm tin”, MBLand luôn nỗ lực mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp nhất thông qua những công trình, dự án chất lượng, góp phần nâng tầm tiêu chuẩn sống của người Việt.

Đại diện MBLand cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của MBLand trong suốt hành trình 15 năm xây dựng và phát triển. "Chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng và đối tác những công trình mang tầm cỡ quốc tế, có giá trị và khả năng sinh lời cao. Vượt qua tình hình dịch Covid đầy thách thức trong hơn 2 năm qua nhưng tập thể Tổng công ty MBLand luôn đồng sức, đồng lòng nỗ lực và thực hiện đúng cam kết với khách hàng", bà Lâm Thị Thúy - Tổng giám đốc MBLand chia sẻ.

Được biết đây là lần thứ 2 MBLand xuất sắc dành chiến thắng hạng mục: Best Developer Northern Vietnam 2022 và năm 2021 dự án The Ruby Hạ Long do Tổng công ty MBLand phát triển cũng xuất sắc chiến thắng hạng mục: “Căn hộ hướng biển tốt nhất năm 2021”.

Nối dài những thành công

Giải thưởng "Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Miền Bắc Việt Nam 2022" là sự nối tiếp những thành công vang dội của MBLand trong suốt hành trình phát triển. Được thành lập vào năm 2008, trong 15 năm xây dựng, bằng những nội lực bền bỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ, MBLand liên tiếp xác lập những cột mốc đầy ấn tượng, định hình và định vị thành công trên thị trường là hệ sinh thái dịch vụ bất động sản tốt nhất.

Sau 15 năm phát triển, đến nay đội ngũ nhân sự MBLand liên tục được mở rộng về quy mô, quân số và phát triển khắp cả nước với các chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh thành.

Gia nhập thị trường bất động sản Việt Nam, khát vọng của MBLand là cung cấp dịch vụ, đảm bảo chất lượng và thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Chúng tôi chỉ hợp tác với đơn vị hàng đầu để đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, đem đến những lựa chọn an cư và đầu tư tốt nhất cho khách hàng bằng tinh thần và trách nhiệm của sự tận tâm, chính trực và chuyên nghiệp. Chúng tôi tự hào vì sự lớn mạnh không ngừng của MBLand đã góp phần vào sự phát triển chuyên nghiệp và lành mạnh của thị trường bất động sản Việt Nam Bà Lâm Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty MBLand

Giai đoạn tới, MBLand xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, gồm: trở thành thương hiệu phát triển bất động sản uy tín, tầm vóc; được ghi nhận là một đơn vị doanh nghiệp hiện đại, đẳng cấp quốc tế; đào tạo đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, tài năng và niêm yết trên sàn chứng khoán.

Không dừng lại với các kết quả hiện tại, trên hải trình vươn ra biển lớn, tham vọng của MBLand là đa dạng hóa quỹ hàng, mở rộng tập khách hàng, chiếm lĩnh thị phần của những thị trường mới với mục tiêu tái khẳng định vai trò và vị thế của một đơn vị phân phối bất động sản uy tín, hàng đầu trên thị trường, là lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi tìm kiếm các giải pháp bất động sản.