MC Đặng Hoàng Anh: Gương mặt song ngữ của kênh VTV quốc tế Từng du học tại Mỹ, MC Đặng Hoàng Anh của Vietnam Today chia sẻ hành trình cân bằng hai nền văn hóa và nghệ thuật "dịch văn hóa" để đưa Việt Nam ra thế giới.

Hành trình tại kênh truyền hình đối ngoại quốc gia

Ngày 7/9/2025 đánh dấu sự ra mắt của Vietnam Today, kênh truyền hình đối ngoại quốc gia của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). MC/BTV Đặng Hoàng Anh, một trong những gương mặt của kênh, đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị kéo dài 3 tháng đầy tâm huyết của cả đội ngũ. Cô kể lại những ngày làm việc đến khuya, cùng đồng nghiệp ăn mì tôm trong phòng họp để kịp tiến độ, tất cả vì mục tiêu chung là một màn ra mắt chỉn chu nhất.

Hoàng Anh trong trường quay và khi đi tác nghiệp.

Với 10 bản tin mỗi ngày, công việc tại Vietnam Today đòi hỏi sự tập trung và tính chuyên nghiệp cao. Từ việc di chuyển trước máy quay, lắng nghe hiệu lệnh qua tai nghe, đến biên tập nội dung cho các bản tin sáng hôm sau, mọi thao tác đều phải nhanh chóng và chính xác. Hoàng Anh cho biết cô đã rút ra bài học quan trọng để hoàn thành tốt công việc này là cần có 4T: Tâm, Tầm, Tốc độ và Tin cậy.

Trước khi gia nhập Vietnam Today, Hoàng Anh đã có kinh nghiệm tại Phòng Quốc tế - Ban Thời sự và Phòng Nội dung số của Chuyển động 24h. Tại Ban Thời sự, cô học được tính cẩn trọng và kỷ luật qua việc biên tập 5-10 tin mỗi ca. Trong khi đó, môi trường trẻ trung của VTV24 cho phép cô thoải mái sáng tạo. Vietnam Today là nơi dung hòa cả hai yếu tố, giúp cô vừa làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, vừa rèn luyện sự chỉn chu của một BTV thời sự chuyên nghiệp.

Nền tảng từ New York và nghệ thuật kể chuyện

Hoàng Anh tốt nghiệp ngành Ngoại giao Truyền thông tại Baruch College và Truyền thông Báo chí tại Manhattan, New York. Môi trường học thuật tại Mỹ đã rèn luyện cho cô tư duy phản biện, tính độc lập và khả năng kể chuyện đa chiều. Cô được khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, điều này đã định hình cách tiếp cận công việc của cô hiện tại.

“Tôi luôn tự hỏi: Tin này có ý nghĩa gì với khán giả? Họ sẽ cảm nhận ra sao?”, Hoàng Anh chia sẻ. Đam mê kể chuyện của cô được nuôi dưỡng từ thời thơ ấu, khi thường nghe bố kể những câu chuyện truyền cảm. Cô đã tham gia các cuộc thi kể chuyện và nhận ra rằng mỗi câu chuyện đều có nhiều góc nhìn, quan trọng là cách người kể lựa chọn và thể hiện. Kỹ năng này cũng giúp cô ứng biến tốt và làm chủ sân khấu khi dẫn trực tiếp.

Cân bằng hai nền văn hóa: Tiếng Anh và tiếng Việt

Với Hoàng Anh, tiếng Anh không chỉ là ngoại ngữ mà còn là công cụ để chinh phục ước mơ. Lớn lên trong một gia đình truyền thống nhưng được học trường quốc tế từ cấp 2 và du học đại học, cô có điều kiện tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm. Tuy nhiên, cô luôn nỗ lực giữ gìn sự kết nối với gốc rễ văn hóa Việt.

“Khi ở Mỹ du học, tôi vẫn thoải mái nói tiếng Việt hơn tiếng Anh. Vì vậy tôi luôn cố gắng giữ nhịp giữa hai ngôn ngữ - một để kết nối với thế giới, một để giữ gốc rễ trong tim”, cô chia sẻ. Tại Vietnam Today, cô áp dụng nguyên tắc “dịch văn hóa”, không chỉ đơn thuần dịch ngôn ngữ, mà còn truyền tải bối cảnh để khán giả quốc tế có thể hiểu đúng và cảm thấy gần gũi với Việt Nam.

Thế giới riêng sau ống kính: Từ đồ thủ công đến Disney

Để cân bằng với guồng quay công việc, Hoàng Anh tìm đến các sở thích cá nhân như hát, làm đồ thủ công, vẽ, cắm hoa, và chơi piano. Những khoảng lặng này giúp cô “ngắt kết nối”, nhìn lại bản thân và tái tạo năng lượng. Cô xem việc vẽ tranh như một “khoảng thời gian thiền”, giúp cô đối phó với chứng hay suy nghĩ quá nhiều và hiểu rõ hơn về bản thân.

Một điều thú vị khác là Hoàng Anh là một người hâm mộ của Disney từ nhỏ. Cô thuộc nhiều bài hát và có thể kể tên các nhân vật. Câu nói “Because my world would be a wonderland” từ phim Alice in wonderland đã trở thành kim chỉ nam sống của cô. Hoàng Anh luôn mong muốn tạo ra một thế giới riêng thú vị qua góc nhìn và cách kể chuyện của mình, dù ở trường quay hay trong cuộc sống đời thường.