Giải trí MC Hoài Anh VTV tiết lộ khoảnh khắc ấm lòng hậu trường hợp luyện lần 2 MC Hoài Anh VTV chia sẻ về tinh thần làm việc tận tụy của ê-kíp, sự gần gũi của các chiến sĩ, đến ý thức văn minh của người dân và chuẩn bị nghiêm túc của tổ thuyết minh.

BTV Hoài Anh (VTV) chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa từ buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

"Những nụ cười thật tươi của ê-kíp VTV dù đã lăn lộn cả ngày lẫn đêm, bám trụ tại khu vực quảng trường nhiều ngày để chọn góc quay đẹp nhất", BTV Hoài Anh tâm sự về tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của đồng nghiệp.

BTV Hoài Anh cùng các đồng nghiệp.

Điều ấn tượng nhất với BTV Hoài Anh là thái độ của các thủ trưởng và thành viên tổ thuyết minh vừa oai phong, nghiêm túc trong hình ảnh vốn có của bộ đội, vừa rất thân thương, đầy sự quan tâm và gần gũi đến người “ngoại đạo” như cô.

Lịch trình chuẩn bị của tổ thuyết minh dày đặc: tập trung từ sáng sớm, tập dượt giọng đọc cả buổi sáng, ăn trưa cùng nhau, rồi có mặt tại quảng trường từ đầu giờ chiều và "đóng chốt" đến hết buổi tổng duyệt. "Một ngày dài chuẩn bị, có lúc buồn ngủ rũ rượi nhưng khuya về nhà lại không ngủ được nữa", BTV Hoài Anh tâm sự về cảm giác hồi hộp, phấn khích trước sự kiện lớn.

Hình ảnh đẹp khác là sự kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ. "Trời có lúc đổ mưa tầm tã nhưng những bóng dáng chiến sĩ vẫn giữ nguyên vị trí…", cô viết. Dù thời tiết bất lợi, các chiến sĩ vẫn kiên trì tại các tuyến đường, chốt bảo vệ và khu vực Lăng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều làm BTV Hoài Anh cảm động là ý thức của người dân xếp hàng thẳng lối để vào khu vực Lăng. Trước những hình ảnh tiêu cực trên mạng về việc chen lấn, xô đẩy và xả rác, cô càng trân trọng hình ảnh trật tự tại khu vực Lăng khi người đi lại nhẹ nhàng, theo thứ tự, "chắc sợ làm ồn giấc ngủ của Bác".

BTV Hoài Anh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

BTV Hoài Anh mong mưa bớt nặng hạt, người dân nhường nhịn vui vẻ với nhau hơn, để những vất vả chung của ngày hợp luyện được vơi bớt.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 2/9/2025, bắt đầu từ 6h30.