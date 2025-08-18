Giáo dục MC Hoàng Yến - người 'giữ lửa' đặc biệt của chương trình English Challenge Trong suốt hành trình 8 năm phát sóng, English Challenge không chỉ là một sân chơi trí tuệ hấp dẫn dành cho học sinh tiểu học mà còn là nơi ghi dấu ấn của những con người tận tâm đồng hành cùng chương trình. Trong số đó, MC Hoàng Yến – MC song ngữ duy nhất và xuyên suốt của chương trình – đã trở thành một phần không thể thiếu làm nên màu sắc đặc trưng của English Challenge.

MC song ngữ duy nhất xuyên suốt 8 mùa giải

Khán giả và các thí sinh chắc hẳn sẽ nhớ đến hình ảnh một MC song ngữ thân thiện, chỉn chu và đầy năng lượng - người luôn góp phần mang lại sự kết nối, cảm xúc và sắc màu riêng cho chương trình suốt 8 mùa vừa qua.

MC Hoàng Yến. Ảnh: Vân Thảo

Khác với nhiều chương trình khác, English Challenge là một chương trình đòi hỏi tính tương tác cao, ngôn ngữ song ngữ linh hoạt và quan trọng nhất – khả năng làm chủ không khí để hỗ trợ tối đa cho thí sinh nhí thể hiện năng lực. Trong vai trò MC song ngữ duy nhất xuyên suốt 8 mùa thi, Hoàng Yến không chỉ là người dẫn dắt các phần thi, mà còn là tạo nhịp cảm xúc và là điểm tựa tinh thần cho các em nhỏ trên sân khấu.

“Mình hiểu rằng, với các bạn nhỏ, chỉ cần một nụ cười, một cái gật đầu hay ánh mắt động viên từ MC cũng có thể tiếp thêm rất nhiều dũng khí để các em vượt qua áp lực thi đấu”, Hoàng Yến tâm sự.

MC Hoàng Yến cùng các thành viên trong Ekip chương trình. Ảnh: Vân Thảo

Hành trình được hun đúc từ tri thức và đam mê

Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội, sở hữu thêm văn bằng 2 đại học báo chí, MC Hoàng Yến mang trong mình nền tảng vững chắc về ngôn ngữ và truyền thông. Hiện chị đang công tác tại Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đảm nhiệm vai trò dẫn dắt các bản tin chuyên môn cao như: Bản tin Thời sự tối, Bản tin tiếng Anh – Today’s News, Chương trình bình luận quốc tế “Bàn tròn thế sự”. Ngoài ra, chị còn là Biên tập viên bản tin quốc tế, Thế giới 24/7 nóng…

Không chỉ là một gương mặt truyền hình, MC Hoàng Yến còn là người truyền cảm hứng học tập và tư duy tiếng Anh cho thế hệ học sinh thông qua cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và biểu cảm trên sóng.

Là người đã đồng hành từ mùa đầu tiên đến nay, chị Hoàng Yến hiểu rõ sự thay đổi của chương trình qua từng năm – từ format, nội dung đến chất lượng thí sinh. Theo chị, điểm nổi bật của English Challenge chính là giá trị giáo dục toàn diện.

“Đây không chỉ là sân chơi để học sinh thi tài kiến thức, mà còn là cơ hội để các em rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử lý tình huống, phản xạ ngôn ngữ và thái độ khi đứng trước đám đông – những thứ mà không trường lớp nào dạy đầy đủ bằng trải nghiệm thực tế”, MC Hoàng Yến chia sẻ.

Chị cũng chia sẻ rằng, nhiều thí sinh từng tham gia English Challenge đã trưởng thành, trở thành những học sinh xuất sắc ở các cấp học cao hơn và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê tiếng Anh từ những trải nghiệm tại chương trình này.

Dấu ấn không quên và kỳ vọng trước Chung kết mùa 8

Trong suốt 8 mùa, MC Hoàng Yến đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc nghẹn ngào, bứt phá và cả những cái ôm đầy xúc động giữa các thí sinh. Với chị, mùa 8 là một mùa thi đặc biệt – nơi kiến thức học thuật kết hợp cùng kỹ năng xã hội, tư duy phản biện và cả tình bạn đẹp: “Mình thực sự ấn tượng với sự điềm tĩnh, chững chạc của các thí sinh. Những bạn nhỏ không chỉ thi đấu xuất sắc, mà còn lan tỏa được tinh thần đoàn kết và chia sẻ – điều khiến sân chơi này đáng quý hơn cả”.

MC Hoàng Yến. Ảnh: Vân Thảo

Trước thềm Chung kết English Challenge mùa 8, MC Hoàng Yến gửi lời chúc và nhắn nhủ tới 4 chiến binh nhí: “Khi đã vào tới Chung kết, các bạn có quyền tự hào về chính mình. Hãy xem đây là cơ hội để tỏa sáng, thể hiện hết những gì mình có. Dù kết quả ra sao, các bạn vẫn là người chiến thắng!”.