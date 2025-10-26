MC Huyền Trang: Cảm xúc vẫn vẹn nguyên khi dẫn chung kết Olympia Trở lại với vai trò MC điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Huyền Trang (Mù Tạt) chia sẻ về áp lực, sự chuẩn bị và sứ mệnh truyền lửa cho thí sinh.

MC Huyền Trang (Mù Tạt) sẽ tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong vai trò người dẫn chương trình tại điểm cầu của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Dù đây là lần thứ hai đảm nhận vị trí này, cô cho biết cảm xúc vẫn vẹn nguyên sự háo hức và tự hào. Năm nay, cô sẽ có mặt tại điểm cầu Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, để cổ vũ cho thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh từ Trường THPT Amsterdam.

MC Huyền Trang (Mù Tạt) trong buổi tổng duyệt tại điểm cầu Hà Nội.

Sứ mệnh kết nối và truyền lửa từ điểm cầu

Là một người hâm mộ chương trình trong gần 20 năm, Huyền Trang bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở thành một phần của đội ngũ sản xuất. Cô nhấn mạnh vai trò quan trọng nhất của một MC tại điểm cầu là kết nối và truyền năng lượng. "Tinh thần và sự kết nối để thí sinh tại trường quay S14 có thể cảm nhận được năng lượng và không khí sôi động... là điều mà MC cần làm tốt nhất", nữ MC chia sẻ.

Cô tin rằng sự cổ vũ nhiệt thành từ quê nhà chính là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho các nhà leo núi trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng, Huyền Trang và ê-kíp đã nghiên cứu kỹ lưỡng về thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh, không chỉ qua các phần thi mà còn tìm hiểu về tính cách và sở thích của nam sinh. "Hy vọng món quà tinh thần mà cầu Hà Nội mang tới tạo bất ngờ cho Bảo Khánh và niềm vui cho khán giả truyền hình", cô nói thêm.

Áp lực thực sự thuộc về các nhà leo núi

Theo Huyền Trang, áp lực lớn nhất trong trận chung kết không thuộc về đội ngũ MC mà là của bốn thí sinh. Cô cho biết: "Khi đứng tại điểm cầu, chúng tôi như hoà mình, và như một khán giả thực thụ để cổ vũ cho cả 4 nhà leo núi. Tôi nghĩ áp lực nhất chính là 4 bạn thí sinh, bởi không khí trường quay luôn căng thẳng, nghẹt thở trong từng câu hỏi".

Nữ MC cũng hài hước nhắc lại kỷ niệm dẫn điểm cầu tại Hải Phòng năm 2023, nơi thí sinh đã bỏ lỡ vòng nguyệt quế ở những giây cuối cùng. Cô và các bạn học sinh đã "ôm nhau khóc vì tiếc nuối". Theo cô, chính sự căng thẳng và kịch tính đến phút chót đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt cho sân chơi trí tuệ này.

MC Huyền Trang chia sẻ cảm xúc trước thềm chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Lời nhắn gửi và thông tin trận chung kết

Trước giờ G, Huyền Trang gửi lời chúc đến các thí sinh, mong các bạn sẽ bản lĩnh, tự tin để tỏa sáng và có một trận chung kết đáng nhớ. "Vinh quang không chỉ đến từ chiến thắng, mà còn từ hành trình nỗ lực hoàn thiện bản thân", cô nhắn nhủ.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 Chủ nhật, ngày 26/10/2025, trên kênh VTV3 và nền tảng trực tuyến VTV.vn.