MC Mai Ngọc: Cuộc sống viên mãn sau sinh tại tư gia ở Bắc Ninh Sau khi sinh con trai đầu lòng, MC Mai Ngọc chuyển về sống tại cơ ngơi bề thế của gia đình chồng ở Bắc Ninh, nhanh chóng lấy lại vóc dáng và tận hưởng cuộc sống mẹ bỉm sữa.

Cuộc sống mới tại cơ ngơi ở Bắc Ninh

Sau khi kết hôn lần hai vào cuối năm 2024 và hạ sinh con trai đầu lòng vào tháng 4/2025, MC Mai Ngọc đã bắt đầu một chương mới trong cuộc sống. Cô đã chuyển từ Hà Nội về sống tại cơ ngơi rộng lớn của gia đình chồng ở Bắc Ninh để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ.

Cuộc sống của Mai Ngọc hiện tại gắn liền với vai trò làm vợ và làm mẹ trong một không gian sống sang trọng. Tư gia của gia đình chồng cô được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu, nổi bật với các chi tiết trang trí tinh xảo, hồ bơi và khuôn viên sân vườn rộng rãi. Đây là không gian lý tưởng để cô tái tạo năng lượng và chăm sóc con trai.

Hành trình làm mẹ và bí quyết giữ dáng

Trọng tâm cuộc sống của Mai Ngọc hiện nay là cậu con trai đầu lòng, có biệt danh Panda. Cậu bé đã hơn 6 tháng tuổi và đang trong giai đoạn ăn dặm. Nữ MC thường xuyên chia sẻ niềm hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc và theo dõi từng bước phát triển của con. Mỗi ngày, cô đều đưa con trai đi dạo quanh khuôn viên để tận hưởng không khí trong lành.

Để có thể toàn tâm toàn ý cho con, Mai Ngọc nhận được sự hỗ trợ từ bà ngoại và một bảo mẫu chuyên nghiệp. Dù bận rộn với vai trò mới, cô vẫn rất chú trọng đến việc chăm sóc bản thân. Chỉ vài tháng sau sinh, Mai Ngọc đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn nhờ chế độ ăn uống khoa học và lịch trình tập luyện đều đặn.

Những hình ảnh cô tập luyện tại phòng gym riêng, thực hiện các bài tập tạ hoặc yoga, thường xuyên được cập nhật trên trang cá nhân, truyền cảm hứng cho nhiều bà mẹ bỉm sữa khác.

Cân bằng giữa gia đình và các mối quan hệ

Dù đã chuyển về Bắc Ninh sinh sống, Mai Ngọc vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với bạn bè. Cô thường xuyên mời những người bạn thân như MC Mai Phương, Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Hoàng Anh về chơi. Những buổi gặp gỡ thường diễn ra tại hệ thống nhà hàng, quán cà phê thuộc sở hữu của gia đình chồng. Đây là cách để cô vừa kết nối với bạn bè, vừa giải tỏa căng thẳng sau những giờ phút chăm sóc con nhỏ.

Ông xã của Mai Ngọc là doanh nhân Đặng Quốc Thắng, sinh năm 1992, quê Bắc Giang. Anh hiện đang tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Việc tạm dừng công việc tại đài truyền hình là một quyết định quan trọng, cho thấy sự ưu tiên của Mai Ngọc dành cho gia đình ở thời điểm hiện tại.

Thông tin về MC Mai Ngọc

Mai Ngọc, sinh năm 1990, là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua biệt danh "cô gái thời tiết". Trước khi thành công với vai trò MC và BTV tại Đài truyền hình Việt Nam, cô từng là hot girl và người mẫu ảnh nổi tiếng tại Hà Nội. Tháng 4/2023, cô thông báo kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên. Nửa năm sau, cô tìm thấy hạnh phúc mới và kết hôn với doanh nhân Đặng Quốc Thắng.