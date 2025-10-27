MC Phương Anh: Gương mặt sinh năm 2002 trên sóng VTV Tốt nghiệp Sư phạm Anh và có 5 năm kinh nghiệm quốc tế, MC Phương Anh vượt qua quy trình tuyển chọn khắt khe để trở thành một trong những gương mặt mới của kênh Vietnam Today.

Gương mặt mới của kênh truyền hình đối ngoại Vietnam Today

Phương Anh, sinh năm 2002, là một trong sáu gương mặt MC nữ mới được tuyển chọn để dẫn dắt các bản tin song ngữ trên kênh Vietnam Today. Cô chính thức lên sóng từ ngày 9 tháng 9 năm 2025, sau khi trải qua một quá trình tuyển chọn với nhiều vòng kiểm tra khắt khe về kỹ năng ngôn ngữ, phản xạ và khả năng xử lý tình huống.

Chia sẻ về quá trình này, Phương Anh cho biết đây là một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Những buổi thử ghi hình liên tục đã giúp cô rèn luyện bản lĩnh và sự bình tĩnh cần thiết cho công việc của một người dẫn chương trình truyền hình.

MC Phương Anh

Nền tảng vững chắc từ giảng đường đến kinh nghiệm quốc tế

Trước khi gia nhập Vietnam Today, Phương Anh đã có một nền tảng vững chắc. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 2024 và tích lũy được 5 năm kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài qua các vai trò như diễn viên lồng tiếng, phiên dịch viên và MC cho các sự kiện quốc tế.

Kinh nghiệm làm việc tại VTV cũng không phải là mới mẻ với cô. Năm 19 tuổi, Phương Anh đã được chọn làm MC cho chương trình "Tiếng Anh lớp 1 vui" và "Tiếng Anh lớp 3" trên kênh VTV7. Cô cũng từng thực tập tại VOV5 và cộng tác với VTV4, những trải nghiệm quý báu giúp cô trau dồi sự chuyên nghiệp và tình yêu với nghề.

Áp lực và bản lĩnh trên sóng truyền hình trực tiếp

Phương Anh nhận thấy sự khác biệt lớn nhất giữa công việc hiện tại và các vai trò trước đây nằm ở tốc độ và áp lực của truyền hình trực tiếp. Nếu trước đây cô có nhiều thời gian để chuẩn bị, thì với bản tin thời sự, mọi thứ diễn ra trong một guồng quay nhanh chóng và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

"Cảm giác đó áp lực hơn rất nhiều so với tất cả công việc tôi từng làm, nhờ vậy tôi học được cách bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. 5 phút trước khi lên sóng là khoảng thời gian căng thẳng nhất", cô chia sẻ. Để hoàn thiện bản thân, Phương Anh thường xuyên xem lại các bản tin đã phát sóng để rút kinh nghiệm về phát âm, nhịp điệu và ngữ điệu. Cô cũng duy trì thói quen đọc tin tức nước ngoài mỗi ngày để cập nhật thông tin và học hỏi phong cách dẫn của các MC quốc tế.

Phương Anh chững chạc khi lên sóng.

Xây dựng phong cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy

Sau hơn một tháng lên sóng, một trong những phản hồi khiến Phương Anh ấn tượng nhất là khi khán giả nhận xét phong cách của cô mang hơi hướng của kênh CNN. Đối với cô, vai trò của một BTV-MC là mang đến hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp và truyền tải thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu.

Quá trình làm việc với các đối tác nước ngoài đã dạy cho cô bài học lớn về tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp. Cô nhận ra họ rất tôn trọng thời gian, cam kết và hiệu quả công việc. Đây cũng là những giá trị mà cô áp dụng vào công việc của mình tại VTV.

Với lịch trình bận rộn, Phương Anh duy trì những thói quen nhỏ để giữ năng lượng, như dành 15 phút buổi sáng để hít thở và nghe nhạc nhẹ. Để bảo vệ giọng nói, cô thường uống nước táo với chanh ấm và tránh đồ lạnh, đồng thời tập thở bụng trước khi lên sóng để giữ giọng khỏe và trong trẻo.