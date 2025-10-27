MC Quyền Linh nói gì khi bị nhận xét 'một màu', lặp lại? Trước ý kiến cho rằng các chương trình thiện nguyện của anh có format giống nhau, MC Quyền Linh khẳng định anh hạnh phúc vì sự 'giống nhau' đó mang lại giá trị tích cực.

Sau hơn 20 năm gắn bó với các chương trình thiện nguyện, MC Quyền Linh đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm trước những nhận xét cho rằng anh đang bị "một màu" và lặp lại chính mình. Anh khẳng định bản thân cảm thấy hạnh phúc nếu sự tương đồng trong các chương trình có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.

MC Quyền Linh quen mặt với các chương trình thiện nguyện, vì cộng đồng.

"Hạnh phúc khi các chương trình được cho là giống nhau"

Trong một sự kiện gần đây, khi được hỏi về việc liên tục dẫn dắt các chương trình xã hội có nội dung tương tự nhau, Quyền Linh cho biết anh không cảm thấy phiền lòng. Ngược lại, nam MC xem đây là một điều tích cực và cần thiết.

"Nếu ai nói Quyền Linh làm nhiều chương trình na ná tôi lại càng hạnh phúc. Bởi tôi biết mình đã mang đến giá trị cho các hoàn cảnh khó khăn, điều hạnh phúc trong cuộc sống. Chính sự giống nhau đó sẽ giúp lau khô những giọt nước mắt của nhiều người", anh chia sẻ.

Với sự cống hiến không ngừng, Quyền Linh đã được khán giả ưu ái gọi là "MC của người nghèo". Năm 2022, anh cũng được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng" để ghi nhận những đóng góp của mình.

Chương trình mới "Cùng vượt khó": Không chỉ hỗ trợ vật chất

Bối cảnh của những chia sẻ trên là khi MC Quyền Linh tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt cho một chương trình thiện nguyện mới mang tên "Cùng vượt khó". Anh cho biết, chương trình này có điểm khác biệt là không chỉ tập trung vào việc hỗ trợ vật chất.

"Chúng tôi nắm tay họ, lắng nghe, động viên và cùng làm việc để họ thấy mình không đơn độc trên hành trình vươn lên", Quyền Linh bày tỏ về mục tiêu của chương trình.

MC Quyền Linh góp mặt trong chương trình thiện nguyện mới "Cùng vượt khó".

Theo đó, mỗi tập phát sóng, Quyền Linh và các nghệ sĩ khách mời như Nhật Kim Anh, Trương Quỳnh Anh, Quách Ngọc Tuyên, Tronie Ngô… sẽ trực tiếp trải nghiệm công việc thường nhật của các nhân vật. Họ sẽ cùng gánh hàng, đi chợ, nấu dầu tràm, dọn quán để thấu hiểu và chia sẻ những vất vả của người lao động.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, ê-kíp mong muốn lan tỏa giá trị nhân văn bằng hành động thực tế, giúp những người đang gặp khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực. Chương trình "Cùng vượt khó" gồm 13 tập, dự kiến phát sóng lúc 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 3/11.