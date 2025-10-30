Thứ Năm, 30/10/2025
MC Thụy Vân tái xuất rạng rỡ sau khi sinh con gái thứ hai

Sau 6 tháng nghỉ sinh, BTV Thụy Vân lần đầu xuất hiện trước công chúng với vóc dáng thon gọn. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc và vai trò của ông xã doanh nhân.

MC Thụy Vân trở lại với công chúng

Sau nửa năm chào đón con gái thứ hai, MC - BTV Thụy Vân đã chính thức xuất hiện trở lại trước công chúng trong một sự kiện gần đây. Sự trở lại của cô thu hút sự chú ý lớn với vẻ ngoài rạng rỡ và thần thái tươi tắn.

MC-BTV Thụy Vân trở lại.

Niềm đam mê sân khấu và điểm tựa từ gia đình

Chia sẻ về lý do quay lại công việc, Thụy Vân cho biết cô rất nhớ khán giả và sân khấu. Ngay khi sức khỏe ổn định, cô đã nhận lời dẫn các chương trình và sự kiện lớn. Nữ MC bày tỏ niềm hạnh phúc khi luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ ông xã, doanh nhân Cao Hoàng.

“May mắn lớn nhất của tôi là luôn có gia đình bên cạnh. Đặc biệt, chồng và người thân luôn hỗ trợ để tôi được sống với đam mê. Việc quay lại công việc không chỉ vì khán giả mà còn là cách tôi giữ cho mình năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống”, Thụy Vân chia sẻ.

Thụy Vân được khen nhuận sắc, tươi tắn sau sinh con thứ 2.

Hạnh phúc trọn vẹn khi lần thứ hai làm mẹ

Việc có thêm thành viên mới nằm trong kế hoạch của gia đình Thụy Vân, và cô xem đây là một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Trong suốt thai kỳ, cô luôn nhận được sự yêu thương và chăm sóc chu đáo từ chồng và người thân. Dù đây là lần thứ hai làm mẹ, Thụy Vân vẫn cảm thấy có những bỡ ngỡ như lần đầu, cô mô tả cảm xúc khi ôm con trong tay luôn rất đặc biệt và thiêng liêng.

Thụy Vân được khen nhuận sắc, tươi tắn sau sinh con thứ 2.

Sự nghiệp vững chắc và vẻ đẹp vượt thời gian

Với gần hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, Thụy Vân đã xây dựng được uy tín và tình cảm đặc biệt với khán giả cũng như giới chuyên môn. Phong cách chuyên nghiệp của cô đã để lại dấu ấn trong nhiều chương trình, từ các bản tin chính luận đến những sự kiện giải trí và lễ trao giải lớn.

Gần 2 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, Thuỵ Vân tạo được uy tín, tình cảm với khán giả và giới chuyên môn.

17 năm sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân vẫn giữ được vẻ trẻ trung và quyến rũ. Ở độ tuổi U40, cô duy trì được vóc dáng thon thả và phong cách thời trang cá tính. Theo cô, bí quyết để giữ dáng hiệu quả nhất là kết hợp việc tập luyện thể dục đều đặn cùng một chế độ ăn uống hợp lý.

Gần 2 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, Thuỵ Vân tạo được uy tín, tình cảm với khán giả và giới chuyên môn.

