Pháp luật Mẹ bầu khiếu nại mua hàng, có được ưu tiên giải quyết không? Chị Hồ Thị Mai (phường Vinh Lộc, Nghệ An) đang mang thai tháng thứ 6, có đặt mua online một máy lọc không khí được quảng cáo “dành riêng cho mẹ bầu”. Sau khi nhận hàng, chị phát hiện sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng và có dấu hiệu hàng nhập lậu. Chị yêu cầu đổi trả thì bị từ chối, khiến chị bức xúc.

Chị Mai hỏi: Trong trường hợp này, người phụ nữ đang mang thai có được xem là “người tiêu dùng dễ bị tổn thương” và được ưu tiên giải quyết khi yêu cầu bảo vệ quyền lợi hay không?

Trả lời:

* Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định như sau:

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương

1. Người tiêu dùng dễ bị tổn thương là người tiêu dùng có khả năng chịu nhiều tác động bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp tại thời điểm mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

a) Người cao tuổi theo quy định của pháp luật về người cao tuổi;

b) Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

c) Trẻ em theo quy định của pháp luật về trẻ em;

d) Người dân tộc thiểu số; người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

đ) Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

e) Người bị bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật;

g) Thành viên hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

...

* Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định như sau:

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương

...

2. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương được thực hiện như sau:

...

c) Khi người tiêu dùng dễ bị tổn thương có yêu cầu được bảo vệ kèm theo chứng cứ, tài liệu chứng minh mình là người tiêu dùng dễ bị tổn thương và về việc quyền lợi của mình bị xâm phạm, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải ưu tiên tiếp nhận, xử lý và không chuyển yêu cầu của người tiêu dùng cho bên thứ ba giải quyết, trừ trường hợp bên thứ ba đó có nghĩa vụ liên quan. Trường hợp từ chối giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng dễ bị tổn thương, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ pháp lý và sự không phù hợp với nội dung chính sách đã công bố theo quy định tại khoản 3 Điều này;

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong trường hợp chậm, từ chối ưu tiên hoặc từ chối tiếp nhận, xử lý yêu cầu của người tiêu dùng theo quy định tại điểm c khoản này;

...



Như vậy, phụ nữ đang mang thai được xác định là người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Là người tiêu dùng có khả năng chịu nhiều tác động bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp tại thời điểm mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Phụ nữ đang mang thai – khi có yêu cầu bảo vệ quyền lợi kèm chứng cứ - được ưu tiên giải quyết và bảo vệ theo quy định pháp luật. Việc chậm hoặc từ chối xử lý yêu cầu của họ có thể bị xem là vi phạm nghĩa vụ bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương.