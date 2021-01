Mẹ già 81 tuổi khó nhọc đến tòa để 'đoàn tụ' cùng con gái lầm lỡ

Đứa con “thích ăn cơm tù”

Khán phòng xử án số 2, TAND tỉnh Nghệ An một ngày cuối tháng 1 có đông đảo người dân đến tham dự. Họ là người thân của hai bị cáo đang được tòa đưa ra xét xử về tội liên quan đến Khán phòng xử án số 2, TAND tỉnh Nghệ An một ngày cuối tháng 1 có đông đảo người dân đến tham dự. Họ là người thân của hai bị cáo đang được tòa đưa ra xét xử về tội liên quan đến ma túy . Trong khi bị cáo Nguyễn Thị Thịnh (54 tuổi), trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; thì bị cáo Trần Thế Anh (33 tuổi), cùng trú xã Diễn Hồng bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thịnh lần thứ 3 vào tù với bản án 20 năm vì ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Đây không phải là lần đầu tiên hai bị cáo Thịnh và Anh hầu tòa. Năm 2004, Thịnh lĩnh bản án 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 3 năm sau, Nguyễn Thị Thịnh lại bị TAND huyện Diễn Châu tuyên phạt 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.





Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/8/2020, Thịnh lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để thăm con gái. Trong thời gian này, Thịnh ra chợ xã Tri Lễ gặp người đàn ông dân tộc Mông quen biết từ trước mua 10 gói ma túy với giá 12 triệu đồng. Khi nhận hàng, Thịnh được người bán “bo” 1 gói ma túy. 2 ngày sau, Thịnh bắt xe về quê,

Ngày 11/8, Trần Thế Anh liên lạc mua 1 gói ma túy của Thịnh với giá 5 triệu đồng. Để việc mua bán ma túy không bị phát hiện, cả hai đã có cách trao đổi vô cùng tinh vi. Đầu tiên, Anh bỏ tiền mua ma túy vào bao thuốc lá, ném vào cổng nhà Thịnh. Sau khi nhận được tiền, Thịnh bỏ ma túy vào giấy vệ sinh đưa ra đặt trước cổng nhà mình rồi đi vào. Khi quan sát không thấy người đi lại, Anh đến lấy ma túy rồi ra về.

Ma túy mua được, Anh lấy 1 ít ma túy ra sử dụng, số còn lại đưa đến một khách sạn ở xã Diễn Hồng và bị công an bắt quả tang với 19 gam ma túy. Từ lời khai của Anh, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thịnh, phát hiện hơn 220 gam ma túy.

Trước bục khai báo, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Khai về nguồn gốc ma túy, Thịnh cho biết mua trong lần lên xã Tri Lễ thăm con gái. Bị cáo thừa nhận vì lòng tham nên phạm tội. Còn bị cáo Anh khai mua ma túy để phục vụ nhu cầu cá nhân, chứ không bán kiếm lời.

Nỗi đau mẹ già

Bà C. được người thân dìu đến tòa để gặp con gái. Ảnh: Trần Vũ

Cuộc đời bà C. là những chuỗi ngày lam lũ, vất vả. Bà và người chồng quá cố có với nhau 9 đứa con, trong đó Thịnh là con thứ 3. Cách đây khoảng 20 năm, chồng bà đổ bệnh rồi qua đời. Do đó, gánh nặng kinh tế, lo cho con cái đều do một mình bà C. gánh vác. Khi các con khôn lớn, một tay bà dựng vợ, gả chồng cho từng đứa với mong muốn các con sẽ yên bề gia thất, ổn định cuộc sống. Vậy mà, ước mong của bà lại không trọn vẹn khi Thịnh hết lần này đến lượt khác vào tù ra tội. Cuộc hôn nhân của con gái đổ vỡ cũng làm nỗi buồn của bà nhân lên gấp bội.



Khi con gái 2 lần ra tù, người mẹ ấy đã động viên, khuyên bảo quay đầu để sửa chữa lỗi lầm, lo cho con cháu. Nhưng rồi, Thịnh lại tiếp tục bị bắt vì ma túy khiến lòng bà quặn đau. Giận con, nhưng bà cũng chẳng thể bỏ mặc đứa con lầm lỡ ấy. Do vậy, hôm nay dù đang đau bệnh, đi lại khó khăn nhưng bà vẫn quyết định đến tòa để gặp con gái. Bước đi khó nhọc nên bà được các con dìu vào phòng xử án.

Được gặp mẹ ở những phút cuối cùng của buổi xét xử, Thịnh chỉ biết khóc, nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Trong giây phút ấy, nước mắt bà C. cũng rơi. Bà mếu máo động viên con gái giữ gìn sức khỏe để cải tạo… Riêng bị cáo Trần Thế Anh bị tuyên phạt 7 năm tù.

Trước khi rời tòa, bà buồn rầu chia sẻ: “Bà già rồi, đủ thứ bệnh trong người nên chẳng biết sống chết khi nào. Nhưng với bản án 20 năm tù, bà biết chẳng còn cơ hội để mẹ con gặp nhau ở quê nữa….”.

Nói đoạn, bà đưa chiếc khăn quấn cổ lên quệt ngang mắt - giọt nước mắt chua xót của người mẹ già đã ngoài 80 tuổi khi phải chứng kiến cảnh đứa con 54 tuổi vào tù...