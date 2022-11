'Mẹ kế' Nguyễn Võ Quỳnh Trang lãnh án tử hình

(Baonghean.vn) - Chiều 25/11, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Phiên thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

(Baonghean.vn) - Mùa giải 2022 chỉ vừa mới kết thúc nhưng Sông Lam Nghệ An đã tích cực tham gia vào thị trường chuyển nhượng. Những ngày qua, trung vệ Janclesio Almeida Santos (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) được ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ ráo riết liên hệ.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với dải hội tụ trên cao nên trong các ngày từ 23-25/11, trên địa bàn khu vực TP. Vinh và vùng phụ cận có mưa to đến rất to.