MEATDeli 'phủ sóng' gần 4.000 điểm bán trên toàn quốc

(Baonghean.vn) - Sau gần 4 năm ra mắt thị trường, thịt mát MEATDeli đến nay đã có mặt trên khắp cả nước với gần 4.000 điểm bán. Các dòng sản phẩm mới của thương hiệu thịt sạch này liên tục được tung ra, ngày càng phong phú.

Tăng nhanh điểm bán nhờ hệ sinh thái Masan

Quý 3/2022, Masan MEATLife (công ty sở hữu thương hiệu thịt mát MEATDeli) có doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 1.291 tỷ đồng và 127 tỷ đồng. Loại trừ kết quả của mảng thức ăn chăn nuôi do công ty đã chuyển giao mảng kinh doanh này vào năm 2021, doanh thu quý 3/2022 của MML tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước và 27,9% so với quý 2/2022. Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao của mảng thịt heo có thương hiệu trong quý 3/2022 giảm so với quý 2/2022, chủ yếu là do chiến lược giảm giá bán các sản phẩm thịt mát để mở rộng lượng khách hàng có thể tiếp cận loại thịt này.

Theo các chuyên gia có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất thịt, quy trình sản xuất thịt mát phổ biến trên thế giới hiện nay là thịt phải được làm mát ngay sau khi giết mổ, thịt cần phải được hạ nhiệt độ tâm thịt đến ngưỡng từ 0 - 4 độ C để kìm hãm sự phát triển của hầu hết các vi khuẩn có hại đồng thời duy trì đủ thời gian để thịt chuyển trạng thái sang giai đoạn chín sinh hóa.

Đây là cách thức sản xuất đã được chọn lọc và chuẩn hóa trên thế giới. Quy trình làm mát giúp thịt mềm, tăng hương vị, tăng khả năng tiêu hóa, hấp thu nhanh, cũng như đảm bảo giá trị dinh dưỡng khi đến tay người tiêu dùng. Trên thế giới, người tiêu dùng sử dụng thịt mát và an tâm bởi loại thịt này tươi ngon và chất lượng được kiểm soát chặt chẽ.

Tại Việt Nam, thịt mát MEATDeli trở thành thương hiệu đầu tiên tại được sản xuất theo công nghệ chế biến tiêu chuẩn châu Âu, được công nhận và ngày càng được người tiêu dùng đón nhận.

Tính đến nay, thịt sạch MEATDeli có mặt tại gần 4.000 điểm bán, gồm hệ thống siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart+, WIN, CoopMart, CoopXtra, Tops Market, các hệ thống siêu thị khác, các cửa hàng MEATDeli và đại lý thực phẩm. Tại các cửa hàng WIN tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, MEATDeli có chương trình ưu đãi lên đến 20% cho các sản phẩm trong giỏ hàng thiết yếu. Ngoài ra, mức ưu đãi này cũng được áp dụng cho nhiều sản phẩm MEATDeli tại chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+.

Ưu điểm của chương trình hội viên WIN là thu hẹp khoảng cách về giá của thịt mát với thịt nóng được bày bán tại chợ truyền thống, khuyến khích khách hàng dùng thử thịt mát. Điều này sẽ góp phần chuyển đổi khách hàng từ kênh thương mại truyền thống sang hiện đại và gia tăng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng đối với thịt mát. Trong thời gian thử nghiệm bán MEATDeli tại 113 cửa hàng với ưu đãi dành cho khách hàng thành viên, lượng hàng bán ra đã tăng 35% so với trước.

Ngoài hệ thống điểm bán offline quy mô “khủng”, MEATDeli còn có mặt trên kênh online https://shop.meatdeli.com.vn/ và cửa hàng trên các app như Beamin, Shopee, Grab, ShopeeFood (Now), Tiki, Lazada, Loship, Gojek.

Không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm phong phú

Thị trường thịt heo tại Việt Nam được đánh giá giàu tiềm năng với quy mô hơn 10 tỷ USD. Để đáp ứng nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng hiện đại của người Việt, MML liên tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, cung cấp thêm nhiều sản phẩm tươi ngon, an toàn, giúp đa dạng hóa lợi ích và sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

Nhiều dòng sản phẩm được tung ra thị trường để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng trong đó có dòng sản phẩm thịt chế biến, thịt kèm xốt, thịt heo thượng hạng (thịt heo Premium) đã được đông đảo người tiêu dùng ưa thích và lựa chọn. MML cũng đặt mục tiêu mở rộng danh mục sản phẩm bằng cách đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển mảng thịt chế biến cho cả sản phẩm ở nhiệt độ thường và thịt mát, đáp ứng thị hiếu và sở thích của người tiêu dùng Việt Nam.

Tháng 9, 10 vừa qua, thịt sạch MEATDeli cũng giới thiệu thêm 3 dòng sản phẩm mới như sụn heo cắt lát, ba rọi rút sườn, thăn nõn Slim&Fit. Tính tới nay, tại miền Bắc, MEATDeli có trên 50 dòng sản phẩm và tại miền Nam là gần 70 dòng sản phẩm khác nhau. Việc đa dạng các dòng sản phẩm, giúp thịt sạch MEATDeli xuất hiện nhiều hơn trong thực đơn hàng ngày của mỗi gia đình Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Thương (Hai Bà Trưng, HN) chia sẻ: “Trước kia có một số món có nguyên liệu từ thịt lợn mình vẫn phải ra chợ mua vì MEATDeli không có, nhưng đến nay, gần như các món ăn mình nấu đều dùng thịt sạch loại này. Từ việc nấu riêu cua sườn sụn đến lòng lợn, ninh cháo chân giò… Cứ đi siêu thị WinMart là tìm mua đúng loại cần nấu”.

Từ năm 2022 trở đi Masan MEATLife sẽ tập trung mở rộng danh mục sản phẩm bằng việc ra mắt các sản phẩm thịt chế biến từ thịt heo và thịt gà. Thịt chế biến sẽ là nhân tố chủ lực giúp thúc đẩy tăng trưởng, không chỉ về doanh thu mà còn về biên lợi nhuận hoạt động.