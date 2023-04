MEDLATEC vận hành phòng khám đa khoa thứ 10 tại Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với sứ mệnh mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiện ích đến mọi miền Tổ quốc, ngày 21/4, Hệ thống Y tế MEDLATEC GROUP đưa vào vận hành phòng khám thứ 10 - Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Nghệ An.

Phòng khám đa khoa “5 trong 1”

Trong suốt hành trình 30 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, Hệ thống Y tế MEDLATEC GROUP không chỉ khẳng định uy tín, mở rộng mạng lưới trong nước mà còn vươn tầm quốc tế; nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng trong và ngoài nước.

Tiếp nối thành công chuỗi phòng khám đa khoa của hệ thống MEDLATEC tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, MEDLATEC Nghệ An được đầu tư đồng bộ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyên môn; mang lại trải nghiệm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe hiệu quả, tiện ích cho người dân xứ Nghệ, khi hội tụ 5 yếu tố “vàng”.

Theo đó, MEDLATEC Nghệ An quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, tận tụy với người bệnh trực tiếp khám, tư vấn và điều trị; Dịch vụ y tế tích hợp thuận tiện - chuyên nghiệp - mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất: Khám, chữa bệnh đa chuyên khoa, khám cận lâm sàng hiện đại tại Phòng khám và Lấy mẫu xét nghiệm tận nơi trên địa bàn toàn tỉnh; Đầu tư cơ sở vật chất khang sang, sạch, đẹp, cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, được nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới như Anh, Mỹ, Hàn…; giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Quy trình khám, chữa bệnh tại phòng khám khoa học linh hoạt, khách hàng được chủ động sắp xếp lịch và thời gian thăm khám. MEDLATEC Nghệ An làm việc ngay cả thứ 7, Chủ nhật và lễ, Tết.

Bà Lê Thị Thu Hoài - Giám đốc MEDLATEC Nghệ An khẳng định: Kế thừa và phát huy trên nền tảng thương hiệu y tế MEDLATEC GROUP, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Nghệ An sở hữu 5 yếu tố “vàng” về đội ngũ, trang thiết bị, dịch vụ, quy trình khám, chữa bệnh; cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng chuyên môn chính xác, điều trị hiệu quả và dịch vụ chuyên nghiệp. Đặc biệt, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Nghệ An hướng tới triển khai dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa áp dụng công nghệ thông tin kỹ thuật cao, cùng với dịch vụ lấy mẫu tận nơi và quy trình khám chữa bệnh khép kín, chuyên nghiệp; hướng tới trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín, tin cậy của người dân xứ Nghệ và khu vực lân cận.

Nhiều ưu đãi “khủng” tri ân khách hàng

Nhân sự kiện chào mừng Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Nghệ An chính thức đi vào hoạt động, từ nay đến hết ngày 31/05/2023, phòng khám dành tặng gói kiểm tra sức khỏe cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ tại phòng khám, gồm:

* Miễn phí khám và siêu âm ổ bụng.

* Miễn phí xét nghiệm tầm soát ung thư gan (AFP).