Mẹo đi chợ: 4 loại tôm tuyệt đối không nên mua nếu không muốn rước bệnh

Mẹo đi chợ: Mẹo lựa tôm tươi ngon khi đi chợ, tránh các loại tôm kém chất lượng, tiềm ẩn hóa chất để bữa cơm ngon và an toàn.

Tôm là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, dễ chế biến thành nhiều món ngon từ hấp, rang muối, kho đến nấu canh. Trong 100g tôm chứa nhiều protein, omega-3, vitamin A, nhóm B cùng các khoáng chất thiết yếu như kẽm, canxi, sắt, phốt pho… giúp tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch và não bộ.

Tuy nhiên, những lợi ích đó chỉ có được khi bạn chọn mua đúng loại tôm tươi ngon. Nếu mua nhầm tôm kém chất lượng, không chỉ món ăn mất ngon mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

4 loại tôm nên tránh khi đi chợ

1. Tôm duỗi thẳng, đầu tách rời thân

Tôm tươi có dáng cong nhẹ. Nếu thân duỗi thẳng, đầu long rời, màu đen hoặc sắp rụng nghĩa là tôm đã ươn, thịt bở, dễ chứa vi khuẩn.

2. Tôm vỏ mềm, nhớt, có mùi lạ

Tôm ngon vỏ cứng, khô ráo, tanh nhẹ. Nếu vỏ mềm nhũn, dính nhớt, bốc mùi chua hoặc hôi tức là tôm đã chết lâu, nguy cơ gây ngộ độc cao.

3. Tôm đổi màu bất thường

Tôm tươi thường xanh xám hoặc hơi trong. Nếu chuyển sang trắng nhợt, đỏ, nâu, đen hoặc loang lổ, rất có thể đã hỏng hoặc bị ngâm hóa chất.

4. Tôm kích thước quá đồng đều, bất thường

Nếu cả mẻ tôm đều to, mập mạp, gần giống hệt nhau, hãy cẩn trọng: có thể chúng được nuôi bằng hormone hoặc thức ăn tăng trưởng. Loại tôm này thịt nhạt, bở, tiềm ẩn tồn dư hóa chất.

Lời khuyên khi mua tôm

  • Chỉ mua ở cửa hàng, siêu thị uy tín.
  • Quan sát kỹ hình dáng, màu sắc, mùi hương của tôm trước khi chọn.
  • Ưu tiên tôm còn sống hoặc vừa được trữ lạnh đúng cách để đảm bảo độ tươi ngon.

Chỉ cần tinh ý quan sát, bạn sẽ tránh được những rủi ro khi đi chợ và mang về cho gia đình những con tôm tươi, ngọt, giàu dinh dưỡng và an toàn.

      Khỏe & Đẹp
